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"Русские не лучше арабов": Европа сделала свой выбор, - Петр Акопов
21:27 21.03.2024

Порой говорят, что русские для Запада - это новые евреи, а русофобия сродни антисемитизму. Но на самом Западе лучшие умы считают, что русские - это новые арабы: "Надо дать Украине ядерное оружие. [...] Российские СМИ изображают войну на Украине как войну христианской цивилизации против демонического сатанизма и так далее. Я имею в виду, что они не лучше, чем арабы. Сегодня они в худшем смысле слова фанатичные религиозные фундаменталисты. Их нужно остановить".

Кто это говорит? Славой Жижек - крупнейший европейский интеллектуал, видный левый философ. Русских фанатиков нужно остановить, потому что они угрожают толерантной мирной Европе, - и для этого не грех дать Украине ядерную бомбу. Чтобы русские отступились от Украины или чтобы устроить армагеддон на русской земле? "Христианский атеист", как называет себя Жижек, не уточняет: его так страшит угроза русского фундаментализма, что он не останавливается перед откровенно расистскими сравнениями? Арабы для него мерило зла? Или любые по-настоящему верующие люди? Или это тех, кто говорит, что европейская цивилизация не только самоликвидируется, но и пытается утащить с собой остальных, - их нужно сдерживать или останавливать атомной бомбой? Как Израиль "сдерживает" арабов, уничтожая на глазах всего мира сектор Газа?

И кстати, Украина - это Израиль или Палестина? Спор об этом давно уже идет на Западе - особенно среди европейских левых, которые не только имеют определяющее влияние на умы европейцев, но и возглавляют правительства некоторых стран ЕС, например, в Германии. Эти споры особенно обострились после 7 октября прошлого года, когда в ответ на атаку ХАМАС Израиль начал беспрецедентную операцию против сектора Газа, жертвами которой уже стали более 33 тысяч мирных граждан. Запад, на все лады повторявший мантру о защите несчастной Украины от империалистической России, оказался в максимально невыгодной для себя ситуации: его отказ от осуждения действий Израиля обнулил весь пафос "защиты мирных украинцев от русских зверств".

Более того, настроение общественного мнения европейских стран склонилось в пользу Палестины и против Израиля. Учитывая, что большинство европейцев все еще поддерживают Украину, получается, что западным элитам было бы выгодно перестроиться, объединить два в одном и заявить: Палестина - это Украина, мы будем поддерживать их народы, страдающие от рук более сильного и агрессивного соседа. Логично с точки зрения как внутренней пропаганды, так и отношений Европы с Глобальным Югом? Да, логично, но все произошло ровно наоборот. Западные элиты попытались представить Украину Израилем, а когда это не приняло ни их собственное европейское население, ни мировое сообщество, просто замолчали, делая вид, что противоречия в позиции Запада по двум конфликтам не имеют значения.

В итоге власти европейских стран продолжают помогать Израилю, не требуют прекращения боевых действий, ограничиваясь призывами беречь "мирных граждан". Палестинцам выражается сочувствие, говорится о необходимости в будущем решить проблему через создание двух государств, что звучит совершенно издевательски на фоне уничтожения того, что и могло бы стать основой настоящего палестинского государства, то есть сектора Газа. Нет, конечно, европейцы на словах давят на Израиль, уже начинают призывать Нетаньяху к завершению операции, но все это абсолютно для проформы, потому что даже американское давление (единственное, имеющее значение для Израиля) не оказывает никакого результата (из-за того, что тоже осуществляется вполсилы).

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА

Отказ от поддержки Израиля не стоит на повестке дня для Запада - точно так же как никто не собирается отступаться от Украины. В обоих случаях он хочет скорейшего прекращения боевых действий, но что же он обещает после их окончания? Украине - прием в НАТО и ЕС, выплату Россией репараций и так далее. Палестине - создание независимого государства, восстановление Газы и финансовую помощь. Верят ли Западу палестинцы? Конечно, нет, тем более когда слышат слова, подобные тем, что произнес в среду Олаф Шольц. Немецкий канцлер заявил, что целью Германии, ЕС и США является "перспектива решения конфликта на основе создания двух государств": "Ясно, что посредством переговоров. И ясно, что речь идет о палестинском государстве без собственной армии".
То есть палестинцам опять предлагают неполноценное государство - чуть менее неполноценное, чем у них было, - и столь же зависимое от Израиля? И они должны в это поверить - тем более в тот момент, когда сносят с лица земли Газу? Им будут сбрасывать гуманитарную помощь и обещать светлое будущее, чтобы в очередной раз обмануть и уменьшить их и без того небольшую и незащищенную территорию. А в идеале - заставить, принудить бежать, уехать из Палестины, оставить надежды на восстановление справедливости.
А Украине нужно не просто помогать оружием и деньгами - ей бы желательно дать атомную бомбу, чтобы остановить "русских арабов". Которые, наверное, как в Средние века, рвутся в сердце Европы - ох уж эти фанатичные мавры, религиозные фанатики. Европа давно уже отреклась от Христа и сейчас пугает саму себя сочетанием самых леволиберальных, антирелигиозных лозунгов (в стиле Великой французской революции) с абсолютно националистическими, расистскими. Враг Европы - русский православный традиционалист и верующий мусульманин? Ну если Европа сама назначает их своими врагами и делает все для того, чтобы нанести им стратегическое поражение на их землях, а то и изгнать с них, - то это ее выбор. Последствиям которого ей не нужно будет удивляться.

Источник - ria.ru
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