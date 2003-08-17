 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.03.2024
23:59  Американская пропаганда. Уроки того, как лгать об Ираке, - Брайан Ино
22:28  Мощный сель ударил по Каргалинскому ущелью в Алматинской области
21:27  "Русские не лучше арабов": Европа сделала свой выбор, - Петр Акопов
21:14  Империя испускает последний всхлип, - Виктория Никифорова
21:13  Президент Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в Узбекистане
20:50  На юге Казахстана (Туркестанская область) решено рыть новое водохранилище
19:03  Bloomberg сообщил об обещании хуситов не нападать на суда России и Китая

18:23  Майя Санду - это креатура и инструмент Сороса, - румынская сенаторша Шошоакэ
17:51  Парижский заложник. Относиться всерьез к угрозам применения французской силы не стоит, - Илья Титов
13:22  Сузак. Контрабандисты прорыли 350-метровый туннель Узбекистан-Кыргызстан
13:18  Президент Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом в Алматы
12:45  Германия: проблески разума в болоте европейской неадекватности. Кто может сменить провалившую все и вся Анналену Бербок?
11:43  Гарет Стамп: Строительство ж/д Китай-Киргизия-Узбекистан - маршрут в никуда
10:59  Как Техас борется с федеральными властями за право высылать мигрантов
10:24  "Делили взятку в туалете". ГКНБ задержана судья Свердловского районного суда Бишкека
09:53  Пашинян провоцирует войну с Азербайджаном и готовит выход из ОДКБ, - Айнур Курманов
09:48  Хочется и колется. Решится ли Румыния на захват Молдовы и частей Украины, - София Русу
09:39  Визит каз-премьера Бектенова в Катар: с кем встретился и о чем договорился
09:06  Как Дарига Назарбаева "крышевала" Дикого Армана
09:03  Список Айки: дело об организации сети "элитных эскортниц" поступило в суд Алматы
08:46  Шойгу приказал сформировать Днепровскую флотилию. Вместо Черноморского флота?
08:13  Санитарная зона вокруг бандеровцев. Давно пора наступать, а не жевать сопли, - Р.Ищенко
07:59  США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России, - Геворг Мирзаян
07:38  Умер казахстанский писатель, драматург и общественный деятель Медеу Сарсеке
07:25  Пять лет тому назад. Первый юбилей отречению Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
01:32  В Ташкенте разбивают "Парк молодежи" площадью 75 га и стоимостью 92 млн долларов.
01:29  Гонконг будет как шелковый. Специальный административный район КНР усмирят Законом о национальной безопасности
01:27  Добро пожаловать на Первую мировую гражданскую войну, - Св.Каспэ
01:20  Р.Белькович: Кривое зеркало неоконсерватизма
00:43  Дядю "казахстанского Навального" - Мухтара Аблязова освободили от наказания в суде Алматы
00:39  Турецкий пасьянс. Закономерности и неожиданности в политике Эрдогана, - Вл.Овчинский
Среда, 20.03.2024
18:32  В России начались аресты боевого актива (и пассива) ЛГБТ-экстремистов
18:28  Как индийские гомосеки захватили ключевые посты в Британском королевстве (актуальная история)
14:26  Китай подопрут новым треугольником, - Н.Портякова
13:47  Триумвират прорыва. Почему коллективный Запад напрягся от укрепления союзнических отношений России, Китая и Ирана? - В.Овчинский
13:33  "Маленький Кыргызстан смело проводит антиколониальную независимую политику..."
13:29  Смерть Бахыта Ибрагима напомнила о... Банковские войны КZ, - Данияр Ашимбаев
13:25  Жюль и Жанна... Подарок Токаева ссыт в тапки Макрона
13:19  Об этимологии слова "винтовка" в арабском языке, - П.Густерин
12:26  Сколько рабочих из Таджикистана требуется в других странах?
12:19  За призыв к восстанию. Задержан молодой кыргызский акын Жетиген уулу
12:18  Куйлюкский базар Ташкента ушел в историю
12:11  Победа Путина на выборах подсветила геополитический разлом в мире
11:44  "Афганский стыд" - ничто в сравнении с украинским позором. Пентагон избавляется от старой техники
11:24  Узбеки решили засудить Байдена
10:26  Россия накажет предателей. Путин указал
10:15  "Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание, - Давид Нармания
09:24  Дважды депортированный из РФ разбазаривший СЭЗ "Бишкек" журналист Тайчабаров возглавил Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана
09:16  Президент Садыр Жапаров: "Мы проводили митинги не ради личной выгоды"
08:48  Боевые столкновения в Пактике на афгано-пакистанской границе
07:33  С 1/07 Казахстан ограничивает обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американская пропаганда. Уроки того, как лгать об Ираке, - Брайан Ино
23:59 21.03.2024

Уроки того, как лгать об Ираке
Проблема не в пропаганде, а в жестком контроле над тем, о чем мы думаем.

Брайан Ино
17 августа 2003 г.
Этой статье более 20 лет.

[Вторжение США в Ирак 20 марта 2003 года в американской пропаганде назвается "Операция „Иракская свобода"".]

Когда я впервые посетил Россию, в 1986 году, я подружился с музыкантом, отец которого был личным врачом Брежнева. Однажды мы говорили о жизни в "период застоя" - брежневскую эпоху. "Наверное, было странно так полностью погрузиться в пропаганду", - сказал я.

"Ах, но есть разница. Мы знали, что это пропаганда", - ответил Саша.

В этом разница. Российская пропаганда была настолько очевидной, что большинство россиян смогли ее игнорировать. Они считали само собой разумеющимся, что правительство действует в собственных интересах и любое исходящее от него послание, вероятно, носит предвзятый характер – и не придавали этому значения.

На Западе расчетливое манипулирование общественным мнением в целях обслуживания политических и идеологических интересов носит гораздо более замаскированный и, следовательно, гораздо более эффективный характер. Его величайший триумф в том, что мы обычно его не замечаем или смеемся над мыслью о его существовании. Мы наблюдаем за происходящим демократическим процессом - горячими дебатами, в которых, как мы чувствуем, мы можем иметь право голоса - и думаем, что, поскольку у нас есть "свободные" средства массовой информации, правительству будет трудно избежать наказания за что-либо очень коварное, если кто-то не позвонит им. в теме.

Требуется что-то столь драматичное, как вторжение в Ирак , чтобы заставить нас присмотреться повнимательнее и спросить: "Как мы сюда попали?" Как именно так получилось, что в мире СПИДа, глобального потепления, более 30 активных войн, нескольких голодовок, клонирования, генной инженерии и двух миллиардов человек, живущих в нищете, практически единственное, о чем мы все говорили в течение года, было Ирак и Саддам Хусейн? Неужели это была такая большая проблема? Или нами каким-то образом манипулировали, заставляя поверить в то, что иракская проблема важна и должна быть решена прямо сейчас, хотя несколько месяцев назад об этом мало кто упоминал, и за это время ничего не изменилось.

После событий 11 сентября 2001 года стало ясно, что шок от терактов был использован в Америке. По словам Шелдона Рэмптона и Джона Стаубера в их новой книге "Оружие массового обмана", оно использовалось для создания чрезвычайного положения, которое могло бы оправдать вторжение в Ирак. Рэмптон и Стаубер рассказывают, как новости были сфабрикованы и приданы реальности. Но они также демонстрируют, как коалиция желающих - крайне правые чиновники, неоконсервативные аналитические центры, безумно кулачные комментаторы СМИ и, конечно же, хорошо оплачиваемые пиар-компании - работали вместе, чтобы осуществить сенсационный образец интеллектуальной нечестности. Это исследование современной пропаганды.

Когда я читаю их книгу, мне приходит в голову, что новый американский подход к социальному контролю настолько более сложен и распространен, что действительно заслуживает нового названия. Это уже не просто пропаганда, это "пропагандистская программа". Это не столько контроль над тем, что мы думаем, сколько контроль над тем, о чем мы думаем. Когда наши правительства хотят продать нам курс действий, они делают это, следя за тем, чтобы это было единственным вопросом на повестке дня, единственным, о чем все говорят. И они заранее загружают последующую дискуссию тщательно отобранными образами, изощренными и предвзятыми формулировками, сомнительными связями, слабыми или ложными "разведывательными данными" и избранными "утечками". (Что еще может быть ссорой между BBC и Аластером Кэмпбеллом, как не ярким примером этого?)

Подготовив таким образом почву, правительства будут рады, если вы затем "используете демократический процесс", чтобы согласиться или не согласиться – ведь, в конце концов, их намерение состоит в том, чтобы мобилизовать достаточное количество заголовков и разговоров, чтобы все это выглядело реальным и неотложным. Чем эмоциональнее дебаты, тем лучше. Эмоции создают реальность, реальность требует действий.

Примером этого процесса является процесс, подчеркнутый Рэмптоном и Штаубером, который больше, чем любой другой, консолидировал одобрение общественности и Конгресса по поводу войны в Персидском заливе 1991 года. Мы помним постоянно повторяемые ужасающие истории о младенцах в кувейтских больницах, вырванных из инкубаторов и оставленных умирать, в то время как иракцы отправляли инкубаторы обратно в Багдад - нам сказали, что это 312 младенцев.

Эту историю довела до сведения общественности Найира, 15-летняя "медсестра", которая, как выяснилось позже, была дочерью посла Кувейта в США и членом кувейтской королевской семьи. Найиру обучала и репетировала PR-агентство Hill & Knowlton (которое, в свою очередь, получило 14 миллионов долларов от американского правительства за свою работу по пропаганде войны). Ее история была полностью дискредитирована в течение нескольких недель, но к тому времени ее цель была достигнута: она создала возмущенное и эмоциональное мышление в Америке, которое подавило рациональные дискуссии.

Как мы видим сейчас, последняя война в Персидском заливе повлекла за собой множество подобных обманов: ложные связи между Саддамом, Аль-Каидой и событиями 11 сентября, истории о готовом к запуску оружии, которого не существовало, о ядерных программах, которые так и не были начаты. . Как показывают Рэмптон и Стаубер, многие из этих обвинений были дискредитированы в момент их выдвижения, не в последнюю очередь этой газетой, но, тем не менее, были пересказаны.

На протяжении всего этого времени наемные пиар-компании были заняты, создавая эмоциональный ландшафт. Их маркетинговые таланты были особенно полезны при крупномасштабном манипулировании языком, который повлекла за собой кампания. Бушиты, как и все идеологи, осознали, что слова создают реальность и что правильные слова могут перечеркнуть любую возможность сбалансированной дискуссии. Руководствуясь откровенно имперским видением "Проекта нового американского века" (члены которого сейчас составляют ядро ​​американской администрации), пиар-компании помогли усовершенствовать язык, чтобы создать атмосферу кипящей паники, в которой американский империализм стал казаться не только приемлемо, но правильно, очевидно, неизбежно и даже как-то по-доброму.

Помимо непрекращающегося "оружия массового уничтожения", существовали "смена режима" (военное вторжение), "превентивная оборона" (нападение на страну, которая не нападает на вас), "критические регионы" (страны, которые мы хотим контролировать). , "ось зла" (страны, на которые мы хотим напасть), "шок и трепет" (массовое уничтожение) и "война с террором" (всеобщее оправдание для проецирования американской военной силы куда угодно).

Тем временем федеральным служащим и военнослужащим США было приказано называть вторжение "освободительной войной", а иракские военизированные формирования - "эскадронами смерти", в то время как надежно льстивые американские телеканалы говорили об "операции "Свобода Ирака"" - точно так же, как Пентагон попросил их об этом, тем самым укрепив предположение о том, что свобода Ирака была целью войны. Любой, кто ставил под сомнение вторжение, был "мягок по отношению к террору" (либералу) или, в случае ООН, "находился в опасности потерять свою актуальность".

Когда я был маленьким, эксцентричный дядя решил научить меня лгать. Он объяснил, что не потому, что хотел, чтобы я солгал, а потому, что считал, что я должен знать, как это делается, чтобы распознать, когда мне лгут. Я надеюсь, что такие писатели, как Рэмптон, Стаубер и другие, смогут оказать такое же влияние и помочь выхолостить культуру пропаганды и притворства, которая захватывает наши политические учреждения.

Перевод Гугла

Брайан Ино - британский композитор, специализирующийся в области электронной музыки неакадемических жанров и стилей.
Дата и место рождения: 15 мая 1948 г., Мелтон, Великобритания

Источник - theguardian.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711054740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  