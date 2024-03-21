Евросоюз делит доходы от российских активов, - НГ

00:33 22.03.2024

21.03.2024



Не все страны ЕС согласны финансировать армию Украины за счет РФ

Геннадий Петров



Венгерский премьер Виктор Орбан, вероятно, узнал от президента Франции Эмманюэля Макрона совсем не то, на что рассчитывал.

В повестке двухдневного саммита ЕС, открывшегося 21 марта в Брюсселе, одним из самых спорных стал вопрос об использовании доходов от арестованных российских активов. Направить их на вооружение украинской армии предложила Еврокомиссия. Против первой выступила Венгрия. Ее поддержали ряд других стран, где считают, что непредвиденной прибылью надо распоряжаться иначе: скопить, а потом потратить на восстановление Украины. По итогам саммита выяснится, чья точка зрения победит.



Руководство ЕС наконец решило, что делать с доходами от примерно 260 млрд евро (преимущественно в виде ценных бумаг) российского Центробанка, замороженных в странах Евросоюза. Накануне саммита верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель озвучил предложение от Еврокомиссии на этот счет: 10% вырученных средств передать в бюджет Евросоюза, а остальные 90% направить в Европейский фонд мира. Через него проходит львиная часть помощи, оказываемой европейцами украинской армии по линии ЕС. Доходы от замороженных российских активов, согласно отчету депозитария Euroclear, за 2023 год составили 4,4 млрд евро.



Против предложения Еврокомиссии, как и следовало ожидать, первой выступила Венгрия. Руководство страны в очередной раз подтвердило, что отступать от особой позиции по отношению к украино-российскому конфликту не собирается. В среду, 20 марта, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что сама идея Еврокомиссии юридически сомнительна. Не прописана в международном праве процедура трат неконфискованных средств другого государства. Намерение же таким образом финансировать украинскую армию, полагает Бока, лишь усложнит решение проблемы, что именно надлежит делать с арестованными российскими активами.



Поэтому особое внимание прессы на саммите было приковано к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Журналисты гадали, о чем перед началом заседания он говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тот отвел Орбана в сторону и, по-видимому, что-то ему сообщил.



Правда, сценарий одной из прежних встреч лидеров ЕС, когда в итоге венгерского премьера отправили "попить кофе", а не устраивающее его решение было принято без него, в данном случае не пройдет.



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Единства на саммите ЕС в Брюсселе не было.

Фото с сайта www.europa.euО своей поддержке позиции Венгрии перед саммитом прямо заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он обратил внимание на то, что его страна не входит ни в один военный блок – поэтому согласиться с выделением средств на закупку оружия было бы для Австрии равнозначно отказу от нейтралитета. Нехаммер напомнил, что с момента ареста российских активов предполагалось, что они могут пойти на восстановление Украины. "Вот такое их использование я бы счел разумным", – сказал австрийский канцлер. Аналогичные возражения вправе выдвинуть также Мальта и Ирландия. Первая – нейтральное государство, вторая, хоть и тесно взаимодействует с НАТО, не является полноправным членом альянса, предпочитая внеблоковый статус.

В день саммита агентство Reuters даже сообщило, ссылаясь на свои источники, что договоренности по российским активам не будет. Ее якобы лидеры ЕС предпочтут отложить. Но даже если так и произойдет, данный вопрос не закроют. Сторонников предложения Еврокомиссии в ЕС все же больше, и они влиятельнее. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал журналистам, что доходы от российских активов "должны быть использованы прежде всего для того, чтобы можно было приобрести те вооружения и боеприпасы, которые необходимы Украине". Это, по мнению главы германского правительства, сейчас важнее, чем гипотетическое восстановление страны после конца боевых действий.



"Хорошей идеей" назвал предложение Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. А ведь большая часть арестованных российских активов и соответственно доходы от них находятся в распоряжении Euroclear, бельгийского депозитария. Более того, в своем интервью Reuters Де Кроо отметил, что слышал "только положительные отзывы" от других лидеров стран ЕС на предложение, озвученное Боррелем.



При этом необходимо отметить, что во время своего недавнего визита в Киев первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что объем военной помощи ЕС этой стране в 2024 году может превысить сумму в 21 млрд евро. Если же говорить о средствах на поддержание украинской экономики, то только первый транш, выделенный, кстати, накануне саммита, составил 4,5 млрд евро. Это больше, чем Euroclear заработал от российских активов за весь прошлый год. Следовательно, даже если точка зрения Венгрии и Австрии возобладает, бремя расходов на Украину со стороны государств ЕС ослабнет ненамного.