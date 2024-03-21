"Хезболла" пускает корни в Эмиратах, - Игорь Субботин

07:00 22.03.2024

21.03.2024



Эмиссар группировки нанес исторический визит в ОАЭ

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Член руководства "Хезболлы" Вафик Сафа стал связным ливанской группировки и Объединенных Арабских Эмиратов.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) посетил член руководства ливанской группировки "Хезболла" Вафик Сафа. Это первый публичный визит высокопоставленного представителя "партии Аллаха" в страны Персидского залива, где это шиитское движение внесено в черные списки. Формальным поводом для поездки стала сделка по освобождению граждан Ливана, находящихся в заключении в ОАЭ. Однако эксперты предполагают, что речь на переговорах могла идти и о прекращении столкновений на границе с Израилем – страной, с которой Эмираты восстановили официальные отношения.

Визит Сафы состоялся по приглашению ОАЭ, что может свидетельствовать о тенденции на разрядку, сообщило Reuters. Один из источников агентства откровенно назвал поездку новой главой в отношениях между аравийским государством и ливанской группировкой, хотя сами переговоры, по этим данным, были официально сосредоточены на сделке по освобождению ливанцев, находящихся в эмиратских тюрьмах.



Некоторые из них обвиняются в "отмывании денег" в интересах "Хезболлы" и покровительствующего ей Ирана, некоторые – просто за установление связей с "партией Аллаха". Эта проблема привлекла к себе особое внимание Бейрута в минувшем году, когда в ОАЭ скончался ливанский бизнесмен Гази Эззеддин, находившийся в заключении.



Оппозиционный официальному Дамаску канал SYRIA TV сообщил, что переговоры были инициированы при посредничестве Сирии, которая имеет близкие отношения с "Хезболлой" и у которой больше пяти лет восстановлены дипломатические связи с ОАЭ. Согласно этим данным, президентский дворец в Дамаске хотел таким образом заслужить доверие в регионе, выдвинув себя в качестве успешного посредника и получив какие-то преимущества взамен. Интерес Эмиратов может заключаться прежде всего в стабилизации ситуации в Ливане, где политический кризис и спор между различными политическими платформами мешают избранию президента. "Хезболла" является одной из фракций, блокирующих процесс.



Медиатором в переговорах между Эмиратами и "Хезболлой" выступил генерал-майор Хусам Лука, возглавляющий Службу общей разведки, утверждает SYRIA TV. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.



Сам Сафа известен как брокер между "Хезболлой" и международным сообществом, между "Хезболлой" и ливанскими службами безопасности. В 2019 году он внесен в санкционные списки Минфина США. "Как глава аппарата безопасности, который напрямую связан с генеральным секретарем Хасаном Насраллой, Сафа использовал ливанские порты и пограничные переходы для контрабанды и облегчения поездок в интересах группировки, подрывая охрану и безопасность ливанского народа, одновременно отнимая у правительства ценные импортные пошлины и доходы", – говорилось в мотивационной части сообщения американского Минфина.



Некоторые данные указывают на то, что Сафа мог быть причастен к взрыву 1983 года бейрутских казарм с военнослужащими США и Франции.



В 2021 году дипломатические отношения между центральным Бейрутом и Абу-Даби значительно ослабли. Начало кризису положили комментарии занимавшего тогда пост министра информации Ливана Джорджа Кардахи, которые тот сделал в телеинтервью катарскому каналу "Аль-Джазира". Ливанский министр заявил, что война аравийских государств в Йемене носит абсолютно бессмысленный характер. Он отметил, что члены хуситского движения "Ансар Аллах" держат оборону от "внешней агрессии", в то время как "коалиция Саудовской Аравии и ОАЭ бомбит дома, деревни, места похорон и свадеб".



Сама "Хезболла" давно находится вне закона в аравийских странах. В 2013 году Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) ввел санкции против "партии Аллаха" после того, как шиитская группировка начала оказывать активную военную поддержку официальному Дамаску в гражданской войне.



Важным контекстом переговоров в ОАЭ является то, что они прошли в условиях активной операции Израиля в секторе Газа, которая чревата для еврейского государства открытием фронта еще и на границе с Ливаном. По данным местных изданий, израильское командование разрабатывает детали сухопутного вторжения, однако пока это остается на уровне частных разговоров.



Повестка визита Сафы в ОАЭ может быть гораздо шире вопроса о заключенных, предположила в разговоре с ливанским изданием L’Orient Today научная сотрудница Вашингтонского института ближневосточной политики Ханин Гаддар, которая исследует эволюцию шиитских течений. "Возможно, ОАЭ играют посредническую роль, чтобы нейтрализовать эскалацию в Ливане и договориться о соглашении с "Хезболлой", которая все еще должна дать определенные гарантии прекращения огня, – заявила Гаддар. – Это также может быть частью переговоров между Эмиратами и Ираном, в которых участвует Ливан".



Она не исключила, что в обмен на освобождение ливанских заключенных "Хезболла" может предложить что-то взамен – либо в сфере уступок Израилю, либо в том, что касается контрабанды каптагона. Это синтетический наркотик, стартовой площадкой для распространения которого служит юг Сирии, а шиитские ополчения, аффилированные с "Хезболлой", занимаются обеспечением безопасности отправки грузов на территорию соседней Иордании. Так считают спецслужбы Хашимитского королевства.