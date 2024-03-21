Запад подкрепляет русофобию ложью, - Марина Хакимова-Гатцемайер

07:03 22.03.2024

21 МАРТА 2024,



Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.



Марина Хакимова-Гатцемайер

журналист



Мама с десятилетним сыном пришли на концерт в филармонию немецкого Дюссельдорфа. В программе – Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича. Но прежде чем она зазвучит, конферансье рассказывает историю ее создания (это, в свою очередь, рассказывает та самая мама, ее зовут Наталья):



"Он говорит, что эту симфонию Шостакович написал в 1937-м в Крыму, (внимание!) на Украине! Я думала, что ослышалась, потому что тогда Крым был автономной республикой РСФСР. Но нет, дальше хуже. Он долго голосил о том, как власти преследовали людей тогда, что в этот момент в Крыму почти не осталось людей, потому что, (внимание!) ГОЛОДОМОР был на Украине. "Шостакович хотел сказать нам, что не должно быть фашизма в мире нигде и никогда больше!" – такой вывод сделал ведущий. Не забываем, 1937-й – год создания симфонии! "Вы спросите, почему же мы тогда представляем русских композиторов в нашей филармонии?" – спросил ведущий публику. И сам ответил: "Да потому, что мы выбираем только тех, кто противопоставлял себя правительству СССР и боролся с ним!"



Это рядовой концерт в рядовой филармонии рядового немецкого города Дюссельдорфа.



Я тоже долго жила в Германии. И русофобия – это то, что для современного немца вполне естественно. Там хороший русский – протестный русский. Только борьба с властью дает русскому художнику путевку на европейскую сцену. И чтобы Шостакович звучал в ФРГ, требуется предварительно его оболгать – выдать за антисоветчика и жертву сталинизма.



Сильно бы удивился народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Государственной и пяти Сталинских премий Шостакович, на чьи концерты Сталин не только ходил, но даже лично хвалил их в газете "Правда". Кстати, в том самом 1937 году.



В понимании немцев СССР был гораздо хуже их Третьего рейха. Они языки стирают, смакуя трагедии советских диссидентов, с наслаждением говорят о сталинских репрессиях, преувеличивают их число и жестокость. Чем яростнее русофобия, тем больше в ней критики советского периода.



Но вернемся к концерту в Дюссельдорфе. "Рассказав о Шостаковиче, конферансье говорил о "беспрецедентном нападении России на Украину". После этого крикнул: "Слава Украине!" И зал взорвался аплодисментами. Не было ни одного человека вокруг, который бы не хлопал радостно. Я держала себя в руках из-за ребенка", – пишет Наталья.



И не важно, присутствуете вы на детском утреннике ("Злой русский медведь убивает добрую украинскую свинку. Беби, спаси жертву русской агрессии!"), юбилее своего коллеги ("С днем рождения, херр Мюллер! Слава Украине!"), спортивном мероприятии ("Саксонский бегун обгоняет мюнхенца, агрессивная Россия напала на Украину, которой мы обязаны помочь!"). Или на концерте классической музыки.



История нашей страны оболгана донельзя или сведена к нулю. Неплохо демонстрирует это музей "Дом истории" в Бонне, крупнейший в Германии, посвященный Второй мировой войне. Единственный экспонат, который намекает на участие в ней СССР, это символический могильный крест с выцарапанным на нем украинским трезубцем. Ни слова о Красной армии, речь только о союзных войсках, под которыми подразумеваются американцы и англичане. Но зато там есть 160 тыс. предметов из "Дворца слез", как названа на сайте музея ГДР "советская оккупационная зона".



Не удивляйтесь, если немцы вам совершенно серьезно будут говорить о "гуманитарных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, которые были необходимы, чтобы остановить Сталина".



"...Атрофия способности к самостоятельному мышлению, выстраиванию логических цепочек, отсутствие интереса к истории как следствие примитивизации образования и воспитания, промытые продажными СМИ мозги, плюс врожденное и тщательно культивируемое высокомерие... презрительное отношение ко всему, что расположено к востоку от них, – это и есть современные европейцы", – пишет жительница Дании, русский поэт Ольга Ратенбург. Европейцы не сильно вникают в собственную историю, что уж говорить о чужой. Как говорит журналист Александр Песке, Вторая мировая война для европейцев – это голливудские фильмы "Спасти рядового Райана" и "Перл Харбор".



Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку, а в ее основе все те же классические геббельсовские постулаты о лжи, повторенной тысячу раз, которая становится правдой. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.