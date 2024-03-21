Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет, - Вадим Трухачев

07:08 22.03.2024

21 МАРТА 2024,

Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому "болеть" за них стоит выборочно.



Вадим Трухачев

политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ



Одной из главных "страшилок" в Европе стал рост популярности сил, которые там принято называть "правыми евроскептиками". Они открыто обсуждают тему выхода своих стран из Евросоюза, а некоторые из них даже умудряются занять первое место в такой важной для ЕС стране, как Голландия. Судя по опросам, скоро по тому же пути может пойти и Австрия. В Германии и Франции правые евроскептики твердо занимают второе место по популярности, а в Италии и вовсе составляют ядро правящей коалиции. Виктор Орбан в Венгрии – тоже из их числа.



Последние новости подобного рода пришли из далекой Португалии. Там на выборах 10 марта третье место заняла партия Chega ("Хватит"!"), набравшая рекордные для себя 18% голосов. Весьма неплохие перспективы правые имеют в Бельгии, где выборы пройдут в июне – одновременно с избранием депутатов Европарламента. Собственно говоря, процент голосующих за них растет почти везде. И по этой причине они увеличат свое представительство в Европарламенте. А значит, станут сильнее влиять на политику ЕС.



Все партии подобного рода объединяет несколько принципов. Первый – они желают сократить власть наднациональных институтов Евросоюза и вернуть полномочия отдельным государствам. Второй – отстаивание традиционных христианских ценностей (тут исключением будет голландская Партия свободы). Третий – закручивание "миграционных гаек" и неприятие массовой миграции в Европу из стран Ближнего Востока и Африки. Собственно, до 2022 года они в основном выезжали за счет последней темы.



Нас же в России больше интересует их отношение к нашей стране и поставкам европейского оружия на Украину. Наибольшее внимание у нас традиционно приковано к Германии и Франции, где принадлежащие к партиям подобного толка "Альтернатива" и "Национальное объединение" выступают против таких поставок. Того же самого подхода придерживаются Партии свободы в Нидерландах и Австрии, а входящую в правительство Словакии Национальную партию и вовсе можно считать русофилами. Казалось бы, вот они – наши люди в Европе…



И тут начинается "засада". Как бы ни были едины евроскептики в вопросах неприятия диктата европейской бюрократии, однополых браков или мусульманской иммиграции, есть главная вещь, которая их жестко разъединяет. И это – как раз отношение к России и Украине. В то время как одни партии подобного рода выступают в качестве "голоса разума", другие видят в нынешнем украинском неонацизме нечто идейно близкое себе. В России они видят экзистенциального врага, с которым Европа должна бороться из последних сил.



Для евроскептиков подобного рода консерватизм – это отстаивание старой, католическо-протестантской Европы. Россия для них – такая же "азиатчина", как Китай, Индия или Саудовская Аравия. Как говорил принадлежащий именно к такому типу евроскептиков действующий премьер Чехии Петр Фиала, Россия понимает только силу, и чтобы изменить ее поведение – ее надо поставить на колени. А естественный союзник в глазах таких сил – США как главная надежда и опора западного мира. А Украина – его главная протеже.



Большинство подобных сил входят в группу Европарламента "Европейские консерваторы и реформисты", хотя бывают исключения. Наиболее известна у нас – бывшая правящая в Польше партия "Право и справедливость". Сюда же относятся "Братья Италии", которыми руководит премьер Джорджа Мелони. Гражданско-демократическая партия Чехии вышеупомянутого Фиалы – тоже здесь. Как и "Демократы Швеции", "Истинные финны" из Финляндии, "Реформатский союз" из Голландии, "Голос" из Испании, "Свобода и солидарность" из Словакии… У немцев есть маленький русофобский "Союз Германии", имеющий евродепутата.



Успешно выступившая на выборах Португалии Chega тоже относится к числу евроскептиков-русофобов, поддерживающих вооружение Украины. Потому радоваться ее успехам, что можно было наблюдать в отечественной блогосфере, по меньшей мере, странно. Нынешняя версия партии "Йоббик" в Венгрии – тоже образец евроскептиков-русофобов. Тем более к таковым принадлежат правые евроскептики из стран Прибалтики и Хорватии. То, что некоторые из них не относятся к "Европейским консерваторам и реформистам", не должно вводить в заблуждение.



Существуют правые евроскептики, которые относятся к России нейтрально. Пожалуй, именно сюда следует причислить Партию свободы из Нидерландов, Народную партию из Дании и "Конфедерацию" из Польши. Они ругают Россию, но в то же время сомневаются в необходимости поддержки Украины. За такие партии можно "поболеть" на выборах, поскольку они выделяются на фоне антироссийских коллег большим здравомыслием. Но заблуждаться относительно их общей лояльности к России, безусловно, не стоит.



Означенные чуть выше силы входят в группу "Идентичность и демократия" вместе с теми, кого действительно можно считать лояльными России. Тут и АдГ, и французское "Нацобъединение", и итальянская "Лига", и чешская "Свобода и прямая демократия", и Словацкая национальная партия, и "Фламандский интерес" из Бельгии, и Партия свободы из Австрии. У них действительно есть последовательный интерес к отношениям с Россией, которую они воспринимают как безусловную часть Европы. А вот к США они относятся прохладно.



Не принадлежат к этой группе, но также являются лояльными России венгерская "Наша родина", словацкая "Республика", "Греческое решение" из Греции, Национальная партия из Словении, "Новый фламандский альянс" из Бельгии. Пока не принадлежит ни к одной из общеевропейских партий и "Фидес" Виктора Орбана. Но принадлежность или непринадлежность к той или иной общеевропейской группе в случае с правыми евроскептиками – вещь меняющаяся. Главное для нас – что в данный момент они действительно выступают против грубой антироссийской линии ЕС и НАТО.



Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

На деле картина бывает еще сложнее. Так, в АдГ, французском "Нацобъединении" или Австрийской партии свободы есть русофобское крыло, находящееся в меньшинстве. А в испанском "Голосе" или "Демократах Швеции", напротив, существует относительно лояльное России меньшинство. Причем расхождения по поводу России и Украины могут вести и к образованию новых политических сил. И пусть ведут – ведь так ориентироваться в правых евроскептиках нам в России станет значительно проще.



Таким образом, правые евроскептики в большинстве своем делятся на отпетых русофобов и действительно удобных России. Первые в основном группируются вокруг "Консерваторов и реформистов", вторые – "Идентичности и демократии". Однако бывают исключения, а кто-то вообще никуда не входит или "кочует" из одного объединения в другое. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов.



Так что "болеть" за них стоит выборочно. А тот факт, что Россия стала тем фактором, который разделяет европейские политические силы, означает только то, что наша страна остается очень весомым фактором европейской политики.