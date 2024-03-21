В отношениях Еревана и Баку не спадает напряжение, - Артур Аваков

08:30 22.03.2024

21.03.2024

Армения может лишиться лучшей линии обороны с Азербайджаном

Артур Аваков



Никол Пашинян заявил, что пока

правительству Армении не удалось

договориться с Баку о деталях делимитации

границы.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительству не удалось договориться с Азербайджаном о картах, по которым будет проводиться делимитация границы. Однако он продолжает настаивать, что четыре села, которые фактически находятся в Тавушской области, должны быть переданы Баку, ведь ранее они входили в Азербайджанскую ССР. Иначе в конце текущей недели может начаться война, предупреждает Пашинян.

Тема границы в Тавуше актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Армения должна передать Баку четыре "неэксклавных села" Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. Ереван должен пойти на территориальную уступку в одностороннем порядке и до начала делимитации.



После ее начала Баку хочет получить контроль над четырьмя эксклавами: Юхары Аскипара и Кярки (заселенные армянские села Верин Воскепар и Тигранашен), а также Софулу и Бархударлы (пустующие населенные пункты).



Пашинян готов отдать территории, но только в рамках делимитации. "В результате делимитации мы получаем госграницу, из этого логически вытекает, что там не должно быть армии. Там должны быть пограничники", – говорит Пашинян. По его мнению, благодаря этому риск новой войны с Азербайджаном сократится.



Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде не исключил, что предложение армянского лидера может быть принято. "Так как села находятся непосредственно на границе, можно предположить, что их передача будет сопряжена с делимитацией и демаркацией. Это логично, так как позволит в будущем избегать проблем и недопонимания. Кроме того, данную тему подняли в рамках комиссии по установлению границы между Арменией и Азербайджаном. Возможно, стороны заранее согласовали этот вопрос. Что касается того, как именно будет проходить граница, то скорее всего повторится история села Шурнух, часть которого перешла к Азербайджану", – сказал эксперт "НГ".



Армянский журналист Давид Галстян, который на днях был на спорных территориях в Тавушской области, рассказал "НГ", о чем именно идет спор. "Территория этих сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы) не заселена, там в основном развалины. Но для Армении и Азербайджана они важны с точки зрения контроля над коммуникациями. В первую очередь речь идет об основной дороге Армения–Грузия, которая в нескольких местах пересекает советскую границу. Также недалеко проходит газопровод из Грузии. Помимо этого, советская граница проходит по селу Воскепар – на азербайджанской стороне два дома. Если там появится азербайджанская армия, село может вовсе исчезнуть. Сейчас там проживают около 800 человек", – объяснил Галстян.



По словам журналиста, в Тавуше у армянской армии наиболее оснащенный и укрепленный участок линии обороны. Его потеря подорвет потенциал вооруженных сил. Не факт, что Азербайджан позволит военным окопаться на новом месте.



Жители Воскепара негативно встретили новость о межевании. В интервью журналистам они рассказывают, что нужно не договариваться с Баку, а укреплять оборону на случай азербайджанского вторжения. При этом они предупреждают, что, сдавая один участок земли за другим, армянские власти в конце концов могут потерять Ереван. Особенно остро этот вопрос встал для двух семей в Воскепаре, чьи дома по советским картам находятся в Азербайджанской ССР. В одном из них год назад начали ремонт.



Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве. Например, сын экс-президента Роберта Кочаряна Левон назвал премьер-министра "азербайджанским агентом по недвижимости". Экс-глава МИД республики Раффи Ованнисян призвал сограждан объединиться, как они смогли сделать это перед Сардарапатом – сражением 1918 года, в котором армянские войска смогли остановить наступление османской армии на Армению и тем самым спасли ее население от геноцида. Бывший премьер-министр Грант Багратян заявил, что, если 27 марта в центре Еревана соберутся 500 тыс. человек, правительство будет свергнуто и ничего Азербайджану отдавать не придется.



В Москве сразу отстранились от причастности к переговорам по Тавушской области и ответственности за их последствия. Так как посредниками при достижении этих договоренностей выступали США и страны Евросоюза, они и должны разбираться с результатами своей работы. Вместе с тем российские власти подчеркнули, что вопросами делимитации нужно заниматься в спокойной и конструктивной манере, не прибегая к запугиванию населения. Россия может помочь наладить этот процесс.



Тем временем заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон продолжает активно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами по вопросу армяно-азербайджанского урегулирования. Так он ответил на вопрос о степени необходимости срочного проведения границ в регионе для предотвращения эскалации конфликта.



Когда именно будет решен вопрос передачи Азербайджану "неэксклавных сел", пока неизвестно. В Ереване утверждают, что на спорных участках необходимо определить, откуда начинается территория Армении, и это должно быть сделано на основе документов, имеющих правовую силу. Между тем американская аналитическая компания Stratfor считает, что армянские власти продолжат уступать требованиям соседей. По мнению аналитиков, Армения испытывает страх перед военной мощью Азербайджана. Впрочем, передачу сел там все-таки связывают с прогрессом в делимитации границы.