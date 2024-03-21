Человечеству предрекли вымирание, - Данила Моисеев

08:41 22.03.2024

21.03.2024



Три четверти стран не смогут восполнять демографические потери уже к 2050 году

Данила Моисеев



К неутешительным выводам пришли ученые Института оценки состояния здоровья Медицинской школы Вашингтонского университета. К 2100 году количество стран, которые смогут поддерживать свою численность не за счет миграции, а благодаря рождению детей, снизится до шести и составит 97% от числа всех государств. Но и через четверть века ситуация не будет намного лучше, поскольку фертильность женщин в среднем будет ниже, чем 2,1 ребенка на мать в 76% стран. Впрочем, не факт, что расчеты исследователей подтвердятся, тем более что они не могут учитывать возможных изменений в будущем.

Призыв ученых Вашингтонского университета прост: пора убеждать людей создавать больше семей и не бояться заводить потомков.



К 2100 году лишь Таджикистан, Чад, Нигер, Тонга, Сомали и Самоа смогут статистически не вымирать и сохранить нормальную фертильность женщин. При этом со временем все большую роль в демографическом плане станут играть страны Черной Африки, однако и там в конечном счете рождаемость снизится.



Среди стран Западной Европы рождаемость останется относительно высокой лишь в Германии, Дании, Исландии, Франции, также она будет таковой в Израиле. При этом умалчивается, будут ли рожать коренные жители или мигранты. А вот Восточную Европу и Юго-Восточную Азию может ждать демографическая катастрофа, хотя серьезные проблемы там наблюдаются уже сейчас. Например, о поднятии рождаемости всерьез задумались в Японии (см. "НГ" от 15.06.22).



Интересно, что исследование, опубликованное в журнале The Lancet, финансировалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Напомним, Билл Гейтс выступает за контроль рождаемости и снижение показателей фертильности. Однако авторы работы призывают к обратному.



При этом если человечество и сохранится, то немалую роль в этом играть будут уже не развитые страны. Иными словами, в то время как в бедных странах начнется новый "бэбибум", который приведет к социальным проблемам, в развитых странах совсем некому станет восполнять умирающее население.



Вместе с тем исследование тут же получило свою порцию критики, в том числе от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналитики ВОЗ отметили недостаток данных из развивающихся стран и ограниченность моделей оценки демографии.



На самом же деле вопрос может быть куда шире: неизвестно, как в принципе изменится институт семьи, учитывая возрастающую динамичность общества, и с какими проблемами человечество столкнется спустя десятилетия.



Профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Портанский считает, что подобным исследованиям в целом не следует придавать большого значения.



"Сейчас есть проблемы куда более важные и актуальные, например, касающиеся изменения климата и загрязнения окружающей среды. На них стараются сконцентрироваться, хотя полного отказа от углеводородов пока не будет. Что же касается демографии, то куда более вероятна проблема новой пандемии, нежели радикального снижения рождаемости", – сказал эксперт "НГ".



А вот Алексей Фененко, профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, уверен, что подобные исследования появляются не случайно. "Это означает то, что западное общество неизбежно уйдет от леволиберальных ценностей, то есть от феминизма, культуры секс-меньшинств, позднего создания семьи, приоритета учебы и образа "вечного студента", который учится до преклонного возраста вместо того, чтобы создавать семью. Может кануть в небытие и культура развлечений", – считает он.



Эксперт в разговоре с "НГ" отметил, что смена ценностей может произойти довольно быстро – это продемонстрировало и советское общество позднего периода. А в сегодняшнем мире – Финляндия, которая серьезно и быстро милитаризируется уже сейчас.