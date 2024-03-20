Белорусские оппозиционеры-мигранты стали выдавать паспорта своего альтернативного "государства - Новая Белоруссия"

09:21 22.03.2024

Оппозиция скоро приступит к выдаче паспортов Новой Беларуси



В Минске завели дело на организаторов "Народных посольств"

Дмитрий Тараторин



Светлана Тихановская рассказала о создании Новой Беларуси на мероприятии в рамках "Восточного партнерства". Фото со страницы Светланы Тихановской в социальной сети X (Twitter)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в Парламентской ассамблее EURONEST. Она призвала ЕС взаимодействовать в рамках программы "Восточного партнерства" непосредственно с оппозицией. А тем временем в Белоруссии Следственный комитет сообщил, что заведено уголовное дело, по которому проходят десятки участников оппозиционных "Народных посольств", созданных за рубежом. Несмотря на это, Объединенный переходный кабинет (ОПК) заявил, что завершается работа по созданию центра, который будет выдавать "паспорта Новой Беларуси".

Светлана Тихановская выступила на официальном открытии 11-й сессии Парламентской ассамблеи EURONEST в Брюсселе. И выдвинула предложения, направленные на все большую международную изоляцию официального Минска. Парламентская ассамблея EURONEST объединяет ЕС и страны "Восточного партнерства". Цель проекта – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В 2022 году членство Белоруссии приостановлено.



Но Тихановская считает, что это как раз открывает путь к новому формату европейско-белорусских отношений. Прежде всего она заверила участников мероприятия в том, что оппозиция не видит для своей страны иного пути, кроме евроинтеграции. А затем перешла к конкретике. "Мы живем в непростое время, и простых решений сейчас недостаточно", – объяснила она европарламентариям. И изложила свою идею: "Для нас, белорусов, пока наша страна захвачена диктаторским режимом, "Восточное партнерство" является ключевым инструментом сотрудничества с Евросоюзом. Но по формальным причинам мы как демократические силы не можем принимать участие в работе во всех форматах "Восточного партнерства". И мое сегодняшнее предложение заключается в том, чтобы изменить подход к Беларуси и официально оформить участие белорусских демократических сил в этой программе. Это был бы не только жест солидарности, но и демонстрация того, что Европейский союз четко разделяет белорусский народ и режим".



Сложно сказать, как на это предложение отреагирует ЕС, но официальный Минск явно такая бурная внешнеполитическая деятельность оппозиции тревожит. И власти принимают в связи с этим традиционные меры.



В среду пресс-служба Следственного комитета опубликовала видеозаявление официального представителя ведомства Сергея Кабаковича, который сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей "Народных посольств Беларуси" и "Белорусов зарубежья". Оно начато по ст. 361-1 УК ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем").



По словам Кабаковича, для "захвата власти в Беларуси неконституционным путем" Светлана Тихановская и Павел Латушко (член ОПК) "унизили само понятие "дипломатия", создав "Народные посольства". Утверждается, что сделано это было с целью "изоляции дипломатических представительств системы Министерства иностранных дел".



Кабакович подчеркнул: "В настоящее время СК располагает полной информацией о более чем 100 представителях радикальных диаспор. В отношении руководителей и участников этих экстремистских формирований возбуждено уголовное дело по ст. 361-1 УК. Проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложение ареста на имущество. Уже установлено более 30 принадлежащих фигурантам объектов недвижимости. СК будут приняты все меры для привлечении виновных к ответственности и возмещению ими ущерба, в том числе в рамках процедуры специального производства".



Представители оппозиции подтверждают, что в рамках этого дела в Белоруссии начались обыски.



Координатор проекта, против которого ополчился СК, Александр Мамаев рассказал о его деятельности: "Народные посольства Беларуси" – инициатива белорусских диаспор, которая возникла в сентябре 2020 года, когда белорусы за рубежом поняли, что посольства Беларуси не представляли и не хотели представлять интересы белорусов".



Активист поясняет: "Теперь "Народные посольства" могут быть такими информационными пунктами, которые рассказывают политикам и сообществу о ситуации в Беларуси. А могут быть почти полноценными дипломатическими представительствами: в Швеции "Народное посольство" выполняет уже много функций посольства, как то: заключение брака, решение проблем с апостилем, легализацией и другими бюрократическими проблемами, организация официальных визитов и приемов, контакты с местными политиками".



Оппозиция фактически стремится к созданию альтернативной Белоруссии в форме диаспоры и пытается сделать ее во многом автономной. Одновременно с угрожающими заявлениями СК выпущено сообщение Объединенного переходного кабинета, которое информирует, что завершается работа по созданию центра оформления паспортов Новой Беларуси.



Представитель ОПК по иностранным делам Валерий Ковалевский сообщил, что в конце марта ожидается прибытие "специальных материалов" для паспортов, что позволит изготовить первые 500 экземпляров-образцов.



Рассылка запросов в правительства стран и международные организации о признании паспорта состоится в апреле. Ковалевский подчеркнул: "Только после первых признаний мы начнем принимать заявки от людей, обрабатывать и верифицировать персональные данные". В то же время он заверил, что все высшие европейские чиновники в курсе проекта и его поддерживают.