"Отношение к русским изменилось. Стало невыносимо. Оскорбления, проблемы на работе". Живший в Узбекистане Мележиков

10:07 22.03.2024

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков дал интервью, в котором в числе прочего поделился воспоминаниями о жизни в Узбекистане.

- Руководили таким клубом - но информации о вас минимум. Даже не удалось выяснить, в каком городе родились. Знаем только дату.

- Я из Ставропольского края, город Невинномысск. После военного училища могли по желанию распределить на Северный Кавказ. Мало кто туда рвался. Все-таки близко к горячим точкам. А для меня это родина - с удовольствием поехал!

- Давайте восполнять пробелы. В 1990-м вы поступили в Тульское артиллерийское училище?

- Совершенно верно.



- Почему туда?

- Мать развелась с отцом, когда мне было семь лет. Вскоре он умер. А года через три появился отчим, офицер. Самые сознательные годы я прожил в семье военного, так что гражданские вузы и не рассматривал. При этом получил высшее инженерное образование. Основная специализация - радиоэлектроника, радиолокация. Ехал поступать в Тулу из узбекского города Чирчик. Трое суток в поезде: смотрел на верблюдов в пустыне и питался мамиными пирожками.

- В Узбекистан судьба забросила отчима?

- Ну да. До этого три года прожили в Москве, пока он учился в академии. Здесь у меня и сестра родилась. Потом перебрались в Чирчик. Там я окончил школу, занимался плаванием.

- Русскому мальчику в том Узбекистане жилось несладко?

- В Чирчике было много русских. Городок военных. Но сложные времена рождают непростых подростков. В моем классе не курили двое - я и мой товарищ, который занимался боксом.

- Остальные налегали не только на табак?

- Насвай, анаша - этой дряни было полно. Баловались девочки и мальчики. Вечерами еще и выпивали. Последний раз был в Чирчике, когда учился на первом курсе. Приехал в отпуск и почувствовал, что ситуация закипает. Несмотря на природную доброжелательность узбеков, отношение к русским изменилось. Им стало совсем некомфортно. Даже невыносимо. Оскорбления, проблемы на работе…

- Ваши близкие оттуда уехали?

- Да, мать с маленькой сестрой возвратилась в Невинномысск. С отчимом развелась. Он продолжал служить, - цитирует 50-летнего Мележикова "СЭ".

Ранее сообщалось, что бывший руководитель "Спартака" поделился воспоминаниями об армии: "Через три недели службы сбежал срочник. Нашли застрелившимся".