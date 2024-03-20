В Ташкенте открылось посольство... Башкирии

10:22 22.03.2024

БАШКИРИЯ ПРИСЛАЛА В ТАШКЕНТ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Глава Башкирии Радий Хабиров принял кадровое важное решение, которое касается внешнеэкономической деятельности региона. Он назначил представителя в Узбекистане.



Башкирия прислала в Ташкент своего представителя



На эту ответственную должность был назначен Азат Аскаров. Он будет представлять интересы Башкирии в российском торгпредстве в Узбекистане.



Указ также содержит информацию о сроке назначения представителя Башкирии – 3 года.