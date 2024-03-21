Закрытый диалог: Молдавия отказывается от переговоров с Приднестровьем

14:04 22.03.2024 После съезда депутатов не было ни одной встречи между представителями сторон



Валентин Логинов



Кишинев отказывается от переговоров с Приднестровьем - после съезда депутатов всех уровней в ПМР 28 февраля ни одной встречи в формате "5+2", чего добивается Тирасполь, так и не произошло, сообщили "Известиям" в МИД непризнанной республики. За пророссийскую ориентацию власти Молдавии преследуют представителей Гагаузской автономии, глава которой недавно встретилась с Владимиром Путиным. Реакцию Майи Санду на политику ПМР и Гагаузии депутат Богдан Цырдя в разговоре с "Известиями" назвал клинической и неадекватной. Чего добивается Молдавия и возможна ли нормализация отношений Кишинева с Тирасполем и Комратом - в материале "Известий".



Нет контакта



Кишинев избегает контактов с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) после того, как 28 февраля в Тирасполе прошел съезд депутатов всех уровней. Фактически целью мероприятия было обращение в адрес российского Совфеда с просьбой принять меры по защите ПМР в условиях возросшего экономического давления со стороны Молдавии.



"Характерно, что после проведения съезда депутатов всех уровней не состоялось еще ни одной встречи в рамках переговорного процесса ["5+2"]. Явно не стремится к общению политический представитель Республики Молдова [вице-премьер по реинтеграции] Олег Серебрян, предпочитающий вместо этого заниматься постоянными инсинуациями в СМИ. Те контакты, которые в этом году осуществлялись на уровне политических представителей и экспертных групп, лишь подтвердили нацеленность Молдовы на продолжение тактики шантажа, давления и угроз в отношении Приднестровья", - сообщил "Известиям" МИД Приднестровья.



Фактически Молдавия с 2019 года игнорирует переговорный формат "5+2". Сначала это объяснялось политической обстановкой внутри республики, но после прихода к власти в 2020-м Майи Санду процесс практически не функционирует, по крайней мере, на высоком уровне.



С одной стороны, Санду не настроена на поиск компромиссов в вопросах урегулирования отношений с Тирасполем. С другой, между участниками формата, куда, помимо Молдавии и Приднестровья, входят Россия, Украина, ЕС, США и ОБСЕ, наблюдаются серьезные трения и снижение общего уровня доверия друг к другу.



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Еще в конце прошлого года Кишинев заявил, что считает формат уже не существующим и не подлежащим восстановлению, поскольку Молдавия отказывается принимать посреднические услуги России. При этом Приднестровье по большей части ориентировано в своей внешней политике на Москву, что заводит ситуацию по возобновлению переговоров в тупик: молдавские власти стали проводником исключительно западных подходов к построению диалога с РФ.



Москва видит будущее в этом формате и полагает, что со временем стороны смогут продолжить свою работу. "На днях […] Олег Серебрян подчеркнул, что формат лишь заморожен, но не отменен. Раньше призывы к возобновлению работы "5+2" на самом высоком уровне прозвучали из Тирасполя. Эта позиция является для нас определяющей", - подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в начале 2024 года.



Приднестровье поддерживает диалог с Москвой



МИД Приднестровья пояснил, что диалог с Москвой поддерживается на постоянной основе: "У нас широкая повестка двустороннего взаимодействия, включающая вопросы переговорного процесса, где РФ имеет статус гаранта и посредника, функционирования миротворческой операции на Днестре, поддержки российских граждан и соотечественников, проживающих в ПМР. Все эти темы требуют регулярной сверки часов".



В частности, сообщили в МИД ПМР, 6 марта в Тирасполе прошла встреча посла РФ в Молдавии Олега Васнецова с президентом республики Вадимом Красносельским, во время которой российский дипломат заявил, что в Москве уже идет обсуждение поступивших после съезда документов, а вопросы, поднятые приднестровской стороной, будут детально прорабатывать исполнительные власти России.



Отношения Тирасполя и Кишинева обострились в начале 2024 года. 1 января в Молдавии вступил в силу новый Таможенный кодекс, который отменял исключения для приднестровских экономических агентов: ранее они не перечисляли экспортно-импортные пошлины, теперь же обязаны фактически платить по двойному тарифу - и Молдавии, и Приднестровью. Эти действия приднестровские власти называют попыткой экономически удушить республику.



"В данной ситуации, когда одна из сторон конфликта принципиально отказывается от переговорных механизмов и параллельно ускоренно милитаризируется, восстановить диалог может только активное международное посредничество. Поэтому и был проведен съезд, чтобы прежде всего обратить внимание мирового сообщества на чрезвычайное положение, в котором оказалось Приднестровье из-за действий Молдовы, и активизировать политико-дипломатические усилия для недопущения развития ситуации по негативным сценариям", - заявили "Известиям" в МИД ПМР.



Молдавия в последнее время активно вооружается, при этом заявляя, что не видит решения приднестровского вопроса путем вооруженного конфликта. Действительно, боевые действия сейчас Майе Санду невыгодны: в конце года в стране пройдут президентские выборы и идея обострения ситуации в Приднестровье явно не сыграет на руку властям.



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Тем не менее ПМР периодически сталкивается с различными диверсиями. После терактов в Приднестровье в 2022 году ситуация была относительно спокойной, однако на днях на территории воинской части в Тирасполе был подорван вертолет Ми-8. На месте происшествия обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона. Следственный комитет ПМР начал уголовное производство.



Наказание за "пророссийские симпатии"



В целом ориентация на диалог с Россией стала восприниматься молдавским руководством как токсичная тема. Помимо Приднестровья, с подобным отношением сталкивается Гагаузия, руководство которой регулярно подвергается нападкам со стороны действующих молдавских властей. В отношении башкана (главы) региона Евгении Гуцул, избранной в мае 2023 года от партии "Шор" (ее позже запретили в Молдавии), уже в августе возбудили дело за "злоупотребление служебным положением" и "превышение служебных обязанностей".



О планах передать дело в суд стало известно 6 марта, когда Гуцул находилась с визитом в Сочи, где встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Позже лидер партии "Шор" Илан Шор заявил, что башкана Гагаузии могут арестовать по прилете в страну. 8 марта Гуцул вернулась в Молдавию, ареста не последовало.



Элементом давления стал и отказ Майи Санду включать Гуцул в состав правительства страны, чего требует Конституция. Свою позицию президент Молдавии объясняет тем, что башкан якобы причастна к "преступной группировке", подразумевая партию "Шор".



До этого Кишинев попытался применить методы экономического воздействия на Гагаузию, приняв поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предприниматели из автономии, которые пользуются правом возмещения налога на добавленную стоимость, должны получать эти суммы их бюджета региона, а не из государственного. В марте 2024 года Конституционный суд Молдавии признал эти поправки не соответствующими основному закону страны.



Отношения Кишинева и Комрата (административный центр Гагаузии) всегда складывались непросто, однако правительство Санду - первое, которое целенаправленно работает на ухудшение жизни населения автономии, заявила ранее в интервью "Известиям" Евгения Гуцул.



- Самая скандальная инициатива правящей партии - поправки в Налоговый кодекс, из-за которых бюджет Гагаузии сократился бы на четверть. Под угрозой оказались наши социальные программы, которые поддерживают пенсионеров, социально уязвимых жителей, молодые семьи и так далее. По сути, представители правящей партии прямо заявили: жителей Гагаузии наказали за их "пророссийские симпатии" и за то, что они не выступают за евроинтеграцию, - сказала глава автономии.



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Санду, похоже, действительно решила закрыть вопрос о дискуссии по поводу евроинтеграции раз и навсегда, заявив о планах провести ближайшей осенью соответствующий референдум, который, по ее словам, "определит наше настоящее и будущее на десятилетия". Таким образом, она сможет официально выстраивать коммуникацию с регионами, игнорируя стремления отдельных ее частей.



Зачем это Санду



Действия официального Кишинева в основном можно объяснить усилением евроинтеграционных устремлений Майи Санду, на фоне чего требования восстановить отношения с Россией со стороны отдельных регионов совершенно не встраиваются в политическую модель действующих властей. В 2016 и 2020 годах, к примеру, на выборах президента Молдавии Санду с огромным разрывом проиграла социалисту Игорю Додону, считающемуся пророссийским кандидатом. Кроме того, в 2014-м в Гагаузии прошел референдум, на котором более 90% местных жителей высказались за вступление Молдавии в Таможенный союз, напоминает "Известиям" депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.



- Это очень сильно разозлило Майю Санду и вызвало клиническую неадекватную реакцию по отношению к гагаузам вообще. Получается, что, когда фактически вся страна уже официально закрепила курс на евроинтеграцию, находится целый автономный регион, чей башкан должен входить в состав правительства и который заявляет, что, в случае изменения геополитического статуса Молдовы, он может объявить о своей независимости, - сказал он.



В то же время Гуцул последовательно отрицает, что власти автономии рассматривают такой вариант развития событий.



Фактически Кишинев применяет одни и те же меры экономического воздействия в отношении Гагаузии и Приднестровья, добавил Цырдя. В обоих случаях речь идет о миллионах долларов, что для этих регионов существенные суммы. Кроме того, против жителей ПМР и Гагаузии направлено действие закона о сепаратизме, согласно которому обвинения могут быть предъявлены "практически любому жителю этих регионов".1



В преддверии выборов вряд ли стоит ожидать, что Санду как-то пересмотрит свой подход, поскольку ее ядерный электорат - люди, которые выступают за возвращение ПМР в состав страны и ограничение в правах Гагаузской автономии, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.



- Риторика Санду будет соответствовать этим запросам. Такой сценарий, безусловно, может привести к возникновению нового горячего конфликта на постсоветском пространстве. Но это будет зависеть от электоральных показателей, которые будут у Санду и ее потенциальных конкурентов: если они поймут, что проигрывают, то пойдут на любые провокации, которые с их точки зрения помогут изменить ситуацию, - говорит эксперт "Известиям".



Важным фактором здесь выступает и военное присутствие России на территории ПМР, от которого Санду хочет избавиться, считает начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко. При этом он убежден, что эскалация не в интересах Кишинева, однако в ситуацию могут вмешаться внешние игроки, например, в случае резкого ухудшения ситуации на Украине в ходе СВО. Источник - Известия

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