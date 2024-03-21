Даврон Хидоятов и Александр Сахапов стали заместителями главы "Узавтосаноат"

14:13 22.03.2024

В "Узавтосаноат" назначены два новых заместителя председателя правления: Александр Сахапов - по развитию продаж и маркетингу, Даврон Хидоятов - по вопросам инвестиций и развитию.



В компании "Узавтосаноат" 15 марта были назначены два новых заместителя председателя правления, сообщила пресс-служба предприятия.



