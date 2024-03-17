В Бишкеке построят новый ипподром "Аккула" - для "конных игр"

14:15 22.03.2024

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового ипподрома "Аккула"



Назгуль Абдыразакова



Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, заложил капсулу под строительство нового ипподрома "Аккула", расположенного в западной части Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По ее данным, выступая перед собравшимися на месте строительства нового ипподрома, Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что рад приветствовать всех в день весеннего равноденствия – в праздник Нооруз по такому хорошему поводу.



Он подчеркнул, что здесь на новом ипподроме будут проводиться разные конные игры, такие как "ат-чабыш", "жорго салыш", "кок бору", "кыз куумай". Никто не может отрицать, что ипподром – это не просто место конных игр, а символ нашей национальной ценности, неотъемлемая часть наших традиций и великое наследие, оставленное предками.



Президент отметил, что это место сведет вместе всех, кто увлечен лошадьми, кто желает ощутить наследие своих предков, чьи души проникались ездой верхом, и обогатить свой внутренний мир этим опытом.



Глава государства уверен, что современный ипподром будет культурно-спортивным центром, который удивит не только кыргызстанцев, но и иностранцев, повысит их интерес к верховым лошадям, грациозным иноходцам и скакунам, являющимися воплощением силы и свободы на четырех стремительных ногах.



Таким образом, как подчеркнул Садыр Жапаров, ипподром станет не только центром спортивных мероприятий, но и местом, где горожане смогут насладиться отдыхом и восполнить свои силы. Планируется, что на ипподроме будет 10 000 мест для просмотра игр кок бору, а на главной арене - 20 000 мест. Бывший ипподром вмещал всего около 3000 человек, его площадь составляла 57 гектаров. Под новый ипподром выделяется более 200 гектаров земли.



Президент констатировал, что новый ипподром расположен в западной части столицы, таким образом, жители города не будут испытывать неудобств во время проведения масштабных мероприятий. Важно, чтобы ипподром не мешал горожанам и не влиял плохо на их повседневную жизнь.



