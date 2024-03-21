 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джут (массовый падеж скота) поразил центральные районы Казахстана
14:26 22.03.2024

В Улытауской области вспомнили, что такое джут

В области Улытау сокращается поголовье лошадей. Владельцы животных просят помощи у властей, но чиновники в ответ говорят, что в гибели скота виноваты сами фермеры. Как местные жители переживают джут, читайте в материале Orda.kz.

От голода в регионе погибли по официальным данным десятки, по неофициальным - сотни лошадей. Трупы просто валяются по степи. Животные умерли, не сумев добраться до травы, и от сильных морозов.

"В моем родном поселке Жанаарка и во многих других аулах Улытауской области сейчас беда. Суровая зима привела к массовой гибели лошадей. Трупы животных можно увидеть вдоль трассы между Жанааркой и Каражалом. В декабре и феврале были обильные осадки и резкое понижение температуры. Земля покрылась ледяной коркой и лошади не смогли добыть себе корм из-под снега. Кто будет собирать животных по степи? Кто поможет сельчанам? Если этого не сделать сейчас, то область ждет биологическая катастрофа",
написала журналист Динара Сатжан.

По информации местных властей, они насчитали вдоль дороги 23 павших лошади, и еще 44 в степях Жанааркинского района. Установить их владельцев невозможно, поскольку идентификационных номеров не было.

"В адрес районных ветеринарных станций официальных обращений и заявлений о фактах падежа лошадей не поступало",
сообщили чиновники.



Между тем сами фермеры считают, что погибших лошадей в разы больше. А в Минсельхозе считают, что владельцы скота виноваты сами.

"Если бы фермеры застраховали лошадей, то 80 % от стоимости можно было бы возместить за счет бюджета. Но животных нет в базе, и у кого сколько лошадей, официально это ничем не подтверждено. Поэтому здесь компенсировать потери невозможно. Ответственность несет каждый владелец. Эта ситуация бы не произошла, если бы скотоводы вовремя зарегистрировали животных и своевременно подготовили корма. Таким образом, оснований для объявления ЧС нет",
ответил директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК Баглан Аймырзаев.

По сведениям МСХ, осенью 2023 года выделяли 1,4 миллиарда тенге субсидий на корма и 50 миллионов на то, чтобы застраховать лошадей. Но животноводы не хотят их регистрировать.

В акимате Жанааркинского района ответили, что падеж действительно связан с непогодой в конце зимы. Лошади частные, поэтому регистрация их в базе, подготовка кормового фонда, организация ухода за ними – забота самих сельчан. Они могут оформить субсидии самостоятельно, войдя в специальную систему (базу). Акимат не имеет права заниматься этим.

"Однако для проведения соответствующей работы в этом направлении был создан специальный районный штаб, и мы сразу приступили к совместным мероприятиям с соответствующими учреждениями, мэрами села, сельского округа, предприятиями, предпринимателями. Продолжается определение количества погибшего скота, оказание материально-технической помощи хозяйствам в транспортировке лошадей в соответствующие места, поддержание стабильных цен на корма. На данный момент владельцы найденных в поле лошадей и количество погибших животных пока неизвестны. Согласно ветеринарно-санитарному заключению выяснилось, что лошади погибли не из-за эпидемии, а из-за голода и сильных морозов. Также в нашем районе сегодня ведутся работы по уборке туш животных. В каждом сельском округе акиматы, главы фермерских хозяйств и сельский актив совместно сформировали рабочую группу и приступили к соответствующей работе. Работа будет продолжена и в будущем".

Накануне на место выезжала комиссия из областного акимата. Свои выводы обещают озвучить в скором времени.

Источник - орда
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