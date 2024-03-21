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|РосРакеты вывели из строя "все или почти все" машинные залы ДнепроГЭС
14:32 22.03.2024
В эти минуты после ракетного удара горит ДнепроГЭС.
ГЭС, как объект генерации электроэнергии, полностью выведена из строя.
Уничтожены все или почти все машинные залы, а также подъемные шлюзовые устройства.
Восстановлению в обозримом будущем ДнепроГЭС не подлежит.