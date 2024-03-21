РосРакеты вывели из строя "все или почти все" машинные залы ДнепроГЭС

14:32 22.03.2024

В эти минуты после ракетного удара горит ДнепроГЭС.



ГЭС, как объект генерации электроэнергии, полностью выведена из строя.



Уничтожены все или почти все машинные залы, а также подъемные шлюзовые устройства.



Восстановлению в обозримом будущем ДнепроГЭС не подлежит.



