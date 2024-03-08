Загадка дыры: виновата ли китайская скважина в алматинском землетрясении?

14:36 22.03.2024

08 марта 2024

Игорь Улитин



После алматинского землетрясения 4 марта по Казнету стала ходить версия, что виновата в этом сверхглубокая скважина, которую китайские ученые бурят в Сицзян-Уйгурском автономном районе. Orda.kz пообщалась с экспертами, чтобы узнать, может ли дыра в земле привести к землетрясению в пять баллов.



Очень много "но"

Бурить сверхглубокую скважину "Шэньдитакэ-1" в СУАР китайские ученые начали летом прошлого года. Говорится, что бурят ее в научных целях, хотя находится она в Таримской впадине, где расположено одноименное нефтяное месторождение. И в принципе китайские власти не скрывают, что занимаются ею, в том числе, и с практическими целями - опробовать собственные технологии сверхглубокого бурения, чтобы затем с их помощью добывать нефть.



3 марта глубина "Шэньдитакэ–1" достигла глубины 10 000 метров, по плану же она должна быть глубиной около 11 километров. Самую глубокую скважину, расположенную в России на Кольском полуострове, она, конечно, не переплюнет. Глубина Кольской сверхглубокой - 12 262 метра.

Но, как отмечает издание "Тянь-Шань", темпы бурения советской и китайской скважин несопоставимы. Первую бурили с перерывами с 1970 по 1991 годы. Вторую до глубины 10 000 метров пробили за 279 дней.



Со дна скважины собираются взять пробы горных пород. И китайские ученые заявляют, что это будет равноценно спуску на землю лунного грунта.



Но все-таки: могла ли сверхглубокая скважина в Сицзяне вызвать землетрясение в Алматы? Да еще довольно мощное. А может, и не только в Алматы? Ведь подземные толчки в районе Тянь-Шаня в последнее время ощущаются не только в Казахстане, но и в Кыргызстане, и в самом Китае.



Как говорят ученые, гипотетически такое возможно. Но с очень большим количеством "но".



"Настоящие землетрясения скважина может спровоцировать, но такое бывает редко, крайне редко. Это зависит от того, какой там грунт, есть ли разломы. То есть факторов много", - говорит академик Национальной академии наук Казахстана Досым Сулеев.

По его словам, с большей вероятностью скважина может стать причиной техногенных землетрясений. Но он сомневается, что их сила будет такой, чтобы волны докатились до Алматы.



Кстати, на Кольском полуострове, который, как и предгорья Тянь-Шаня, находится в сейсмоопасной зоне, именно техногенные землетрясения в последнее время регистрируются едва ли не чаще, чем природные. Но причина тут вовсе не в сверхглубокой скважине.



Сейсмоопасная равнина

Причиной техногенных землетрясений на Кольском полуострове стала активная добыча полезных ископаемых. Там добывают никель, медь, золото, железную руду... Все это оставляет после себя пустоты в земле, которые и вызывают сейсмические толчки. Именно в Мурманской области зарегистрировали самое мощное в истории России техногенное землетрясение мощностью четыре балла.



Но это все Россия, а что в Казахстане? Как отмечают сейсмологи, в РК техногенные землетрясения тоже регулярно регистрируются, причем даже на той территории, которая до этого не считалась сейсмоопасной.



"Раньше мы считали западные регионы страны асейсмичными, то есть думали, что там никогда не будет землетрясения. Но сейчас там происходят небольшие техногенные землетрясения. Происходит это из-за многолетней добычи нефти и газа, в результате чего в земной коре образуются очень большие пустоты", - объяснила заведующая лабораторией флюидного режима земной коры Института сейсмологии МЧС РК Елизавета Есенжигитова.

Говоря про нефть и газ, эксперт имеет в виду Мангистаускую область. Также, по ее словам, техногенные землетрясения регистрируются в других регионах с активной добычей полезных ископаемым: в Улытау, в Карагандинской области.



Как объясняет эксперт, по законодательству пустоты, оставшиеся после добычи, нужно заполнять. Но почти ни одна добывающая компания этого не делает. В основном дыры в земле так и остаются дырами, которые и становятся причиной толчков.



"Пока это небольшие, конечно, не разрушительные, не катастрофические, но уже ощутимые землетрясения", - говорит Елизавета Есенжигитова.

Из-за участившихся толчков на западе Казахстана даже пришлось оборудовать сейсмостанции, которые подтвердили: землетрясения действительно происходят.



А что касается природных землетрясений магнитудой в пять баллов, каковое как раз и зарегистрировали 4 марта, то сейсмолог называет его для Алматы и окрестностей фоновым.



"У нас в год бывает шесть-семь тысяч землетрясений. Из них только 15–20 бывают ощутимыми. Последнее, произошедшее 4 марта, оказалось более ощутимым, потому что это ковровое землетрясение, оно произошло на небольшой глубине", - объясняет эксперт.

Кстати, Елизавета Есенжигитова считает, что сообщать следует как раз таки о серьезных толчках. А о каждом землетрясении, включая слабоощутимые и афтершоки, говорить не нужно, чтобы не повышать уровень стресса у алматинцев.