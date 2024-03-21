"Ответочка за Белгород": ВКС РФ нанесли самый мощный за СВО массированный удар

14:38 22.03.2024

По целям в Киеве, Николаеве, Харькове летели "Герани", "Кинжалы", "Искандеры"



"Наконец-то", "Давно пора", "Ответочка за Белгород" - такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей под сообщениями о самой массированной ракетной и беспилотной атаке по военным целям в разных регионах Украины. С начала этого года российское командование воздерживалось от масштабных ударов. Возможно, это было связано с прошедшей выборной кампанией. И вот теперь, очевидно, пришло время для реализации стратегических планов нашего Генштаба.



Удары начались 21 марта, продолжались всю ночь, до утра 22 марта. Военные аналитики "Рыбаря" отмечают, что российские войска впервые с зимы осуществили массированный налет на объекты противника в Киеве и области. Были применены крылатые и гиперзвуковые ракеты по промышленным и складским объектам.



Сегодня поздней ночью, как сообщили с мест, проблемы с доступом в интернет и электричеством наблюдались сразу в нескольких регионах Украины после массированного удара. Ракеты летели по объектам военной инфраструктуры ВСУ.



По данным украинской ПВО, вернее, натовской космической разведки, в налете участвовало сразу тринадцать стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС – носители крылатых ракет большой дальности Х-101 и Х-555.



Канал "Военный Осведомитель" опубликовал несколько видео, на которых ПВО Украины пытаются вести ночной воздушный бой с российскими беспилотниками "Герань-2" в Одессе. После прилета на видео зафиксирована повторная детонация на земле.



Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что в ночном налете участвовало не менее шести МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".



Ракеты, пущенные с Ту-95МС, поразили цели в родном городе Зеленского – в Кривом Роге и окрестностях, а также на объектах ВСУ в пригородах Днепропетровска.



Кроме того, не менее чем о 15 прилетах ракет в Харькове сообщают местные ТГ-каналы. Там, скорее всего, использовались ракеты комплексов "Искандер". Также взрывы зафиксированы в Чугуеве и в глубине до 50 км вдоль линии фронта в регионе.



Военный эксперт Алексей Суконкин, оценивая налет, отметил в своем канале: "Давненько мы не устраивали ракетного шутинга… Вражеские каналы взахлеб сообщают о мощных взрывах в центре Киева. Однако, что-то мне подсказывает, что до 21 мая Володимир Зеленский за свою жизнь может не беспокоиться, ибо президент обладает неприкосновенностью".



Позже он отметил: "Вторая часть Марлезонского балета: украинское …командование сообщает о массированном пуске крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС по целям на территории Украины. И всю ночь до этого активно цвели "Герани". Ответочка за Белгород".



Стратегические Ту-95МС за ночь, кстати, совершили несколько вылетов, чтобы послать "месседж Украине".



Возможно, это "месседж" не только Киеву, но и тем западным политикам, которые рассматривают вопрос об отправке воинских контингентов на Украину. Лучше не рискуйте: российские ракеты долетят куда надо.



Утром 22 марта военный блогер Юрий Подоляка обобщил данные о целях мощного ракетного удара по Украине. По его данным, начиная с полуночи, "Герани" работали "практически всей территории правобережной Украины". Судя по всему, они решали, в том числе, разведывательные задачи - вскрывали систему ПВО противника, подготавливая основной удар.



Самолеты Ту-95МС осуществляли пуски ракет Х-101 "несколькими залпами" над Каспийским морем. Затем, примерно в 5:05, был дан залп из нескольких "Искандеров" из Крыма по целям в Запорожской и Днепропетровской областях.



В 5:30 крымские "Искандеры" дали второй залп по Кривому Рогу, а ракетная бригада из Белгородской области ударила по выявленным целям в Харьковской области.



"Герани" били по аэродромам базирования авиации ВСУ. Около 5:50 был осуществлен второй массированный залп ракет по Харьковской области. Ту-22М3 отработали "Кинжалами" по району Запорожья и Днепропетровска. "Искандеры" ударили по целям в Харькове и Кривом Роге.



В Харькове и окрестностях лег интернет и начались перебои со светом. Перебои со светом фиксируются по всей правобережной Украине. По оценке блогера, целью ударов могли стать объекты энергетики: Запорожская ДнепроГЭС, Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Змиевская ГРЭС, ТЭЦ-3 в Харьковской области, крупнейшая электростанция Западной Украины - Бурштынская ТЭС.



В Киеве должны были понимать, чем, в конце концов, закончатся их налеты на российские нефтеперерабатывающие заводы.



Сергей Вальченко