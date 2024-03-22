Обыкновенный нацизм: когда бездействие равно соучастию, - ФСК

21:23 22.03.2024

22.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Безнаказанность и безответственность порождает способствует расползанию коричневой чумы



Не так давно по Сети разошлось небольшое видео с очередного марша "легионеров СС", регулярно устраиваемого в столице Латвии. По словам героя ролика – пожилого мужчины, назвавшего себя "подданным Гитлера", – ему 82 года, он родился в 1942 году в Риге, Остландии (Ostland – восточные земли, так называлась Прибалтика во времена Третьего рейха ), а потому не видит ничего странного в своем участии в подобном мероприятии, хотя по малолетству, разумеется, никакого отношения к преступлениям нацистов иметь просто не мог.



И знаете, все это заставило меня задуматься о тех, кто по приговору Нюрнбергского трибунала был привлечен к ответственности за свои злодеяния в период с 1933 по 1945 год, но еще больше о тех, кто на этом трибунале не присутствовал. О тех миллионах немцев (и не только немцев), которые вполне себе пристойно (до определенного момента, разумеется) существовали при Гитлере – учились, ходили на работу, заводили семьи, отмечали праздники и вообще жили нормальной жизнью, не забывая, правда, вовремя вскидывать правую руку в характерном приветствии.



На них итоги Нюрнберга практически никак не отразились, и, несмотря на довольно серьезный процесс денацификации, проведенный после Второй мировой, в большинстве своем молчаливые пособники гитлеровского режима остались безнаказанными. Мол, это не они такие, а время было такое, чего уж теперь?!.



До определенного момента казалось, что это правильно. Особенно нам здесь, в России, людям, для которых справедливость всегда стояла выше закона, а милосердие – выше справедливости. Но как оказалось, мы часто путали милосердие с безнаказанностью. И в результате проводили массовые амнистии бывших власовцев, бандеровцев, "лесных братьев" и прочего отребья, которое, как стало ясно в 90-е годы прошлого века, не только ни изменилось, но так и не покаялось в собственных преступлениях.



Вот и в нынешней Германии как-то очень легко отказались от принципов, прописанных во второй статье договора между СССР и ФРГ от 12 сентября 1990 года, где сказано, что после воссоединения двух немецких республик объединенная Германия "никогда не будет применять оружие против народов Советского Союза", а "с немецкой земли будет исходить только мир".



24 февраля этого года стало известно, что Российская Федерация планирует расторгнуть соглашение 34-летней давности об "Окончательном урегулировании отношений с Германией", известное также как "Договор 2 плюс 4" – ГДР и ФРГ плюс СССР, Франция, Великобритания и США. Причина проста и понятна: вопреки условиям договора немецкое оружие используется против правопреемницы СССР, России.



В свое время соглашение, предусматривавшее среди прочего отказ от размещения на территории единого немецкого государства "иностранных воинских контингентов", в том числе и войск НАТО, считалось даже более значимым правовым документом, чем всеобъемлющий мирный договор между нашими странами.



Как писал германский правовед Клаус Штерн, дополнительный мирный договор, таким образом, не планировался и не имел смысла.



"Все, что должен содержать мирный договор, уже регламентировано. Таким образом, договор "два плюс четыре" заменяет любой мирный договор с воюющими сторонами в силу своего содержания, которое направлено на нечто большее, чем мир", – подчеркнул эксперт.



И что же мы видим сегодня? Да, благодаря разумной трусости канцлера Шольца немецкие крылатые ракеты Taurus пока еще не появилась в распоряжении ВСУ, и украинские боевики не могут их использовать при обстрелах Белгорода, Донецка или территории Крыма. Но зато германские "Леопарды" с характерами крестами на бортах вполне себе свободно рассекали по полям Донбасса и Новороссии, пока их насовсем не приземлили наши военные. Я уже не говорю о прочих "железных кошках" и системах ПВО, любезно предоставленных Германией своим украинским союзникам. Все это стреляющее железо прямо сейчас убивает русских людей. О каком договоре "2+4" в таких условиях может идти речь?



На этом фоне выглядит совершенно логичной и недавняя нота нашего МИД, направленная ФРГ с требованием официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.



И все же я хотел бы вернуться к тем, кому не пришлось ни платить, ни каяться за преступления гитлеровского режима. И я говорю даже не о капитанах германского бизнеса, с лицемерным возмущением покинувших российский рынок после 24 февраля 2022 года.



Знаете, как говорят: никогда не спрашивай у женщины ее возраст, у мужчины – сколько он зарабатывает, а у немецких концернов – что они делали при нацистах.



Нет, я хотел бы вспомнить о том самом молчаливом большинстве, которое не высказывало и не высказывает ни малейшего возмущения по поводу действий германских властей ни сегодня, ни 80 лет тому назад.



Как мне кажется исчерпывающую характеристику этим людям дал намедни американский военный эксперт Скотт Риттер, вот послушайте:



"Пока Германия как нация коллективно поддерживает принятую ею политику, нет никакой разницы между вами и Германией 1930-х годов. Совсем нет. И ваша судьба будет такой же. Докажите, что я ошибаюсь. Выходите на улицы. Совершите революцию. Покажите мне, что вы не нацисты. Отмените свое правительство. Свергните свое правительство. Сделайте что-нибудь. Станьте исключением из правил. Если вы только и делаете, что сидите дома, ковыряете в носу и едите шницель, вы – нацист. Надеюсь, я ясно выразился. (...) И это, кстати, и есть суть нацизма, потому что нацисты не храбры. Нацисты – это трусы. Нацисты – это люди, которые сидят и живут своей жизнью, пока на их плечи падает пепел из соседнего концлагеря. А они стирают его со своих плеч и делают вид, что ничего не произошло. Вот кто такой нацист".



На мой взгляд, нет никакого сомнения в том, что ответственность за преступления нацистского режима обязаны разделить и те, кто сначала привел их к власти – через демократические выборы, на минуточку, – а затем продолжал без всяких угрызений совести работать на Третий рейх, лишь время от времени смахивая со своей одежды "пепел из соседнего концлагеря". Все они – виновны.



Равно как и те, кто сегодня предпочитает не разбираться в сути вопроса, а слепо верить западной пропаганде и поддерживать курс нынешнего руководства ФРГ, спонсирующего взаимное уничтожение славян. Вы только вдумайтесь: финансовый институт Евросоюза, через который идут деньги на закупу вооружения для Украины, называется Европейским фондом мира.



До какой же степени цинизма докатились дети тех, кто в свое время так и не ответил за преступное бездействие, ставшее, по сути, прямым соучастие в ужасах нацизма?!.



И на последок еще об одном ролике, завирусившемся в Сети. В торговых залах некоторых немецких супермаркетов были установлены новые холодильники, двери которых открываются бесконтактно – достаточно просто поднести к двери руку с ладонью, расположенной горизонтально к полу (да-да, тот самый жест). Чтобы не было никаких сомнений, инструкция по правильному использованию рук нарисована прямо на дверях холодильных полок.



Вы полагаете, что тот, кто это придумал, не понимал, на что это будет похоже? Конечно, понимал. И тем не менее, я уверен, это не было сознательной провокацией. Все проще и на самом деле гораздо хуже – им все равно. Да, это очевидно "зига", ну и что такого?! Подумаешь?!



А всего лишь кто-то когда-то так и остался безнаказанным.