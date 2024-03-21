Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Елбасы, генерал КНБ) снова будут судить. За "отмывание" криминальных денег

22:35 22.03.2024

На этот раз его обвиняют в легализации денег, полученных преступным путем



В суд поступило уголовное дело в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.



Он обвиняется в легализации (отмыванию) денег полученных преступным путем (статья 218, часть 3, пункт 3 УК).



"Главное судебное разбирательство назначено на 1 апреля 2024 года в 10:00", - говорится в сообщении.



Напомним, в сентябре прошлого года суд Астаны приговорил Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы. Вместе с тем, продолжалось расследование по другим эпизодам. В декабре прошлого года ему отказали в досрочном освобождении.



В том же месяце, в декабре, в результате принятых Антикоррупционной службой мер возвращены денежные средства Кайрата Сатыбалдыулы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге. Эти деньги были направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.



10 января 2024 года Антикор сообщил, что Кайрат Сатыбалдыулы вернул в доход государства больше 650 млрд тенге.



К этому времени в отношении Кайрата Сатыбалдыулы было завершено досудебное расследование по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства и прибыли от противоправных денег, по верссии следствия, он приобретал различное имущество, в том числе за рубежом. Это дело находится уже в суде. Еще по одному эпизоду – по факту уклонения от налогов – досудебное расследование продолжается.



17 января вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о возврате государству части рынка "Байсат", принадлежавшей сыну Кайрата Сатыбалдыулы – Бауыржан Нурсултану. Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалдыулы добровольно вернул большую часть рынка "Байсат".