 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У принцессы Уэльской Кейт диагностирован рак. Тип опухоли не уточняется
00:01 23.03.2024

Татьяна Алтаева
23 марта 2024 года
У Кейт, принцессы Уэльской, диагностирован рак, она проходит химиотерапию, передает "Голос народа" со ссылкой на BBC.

Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается.

Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.

Принцесса записала видеообращение, в котором сказала следующее: "Конечно, это стало огромным потрясением, и мы с Уильямом делаем все, что можем, чтобы это осмыслить и справиться с этим приватно ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, на это потребовалось время. Мне было нужно время для того, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать [онкологическое] лечение. Но самое главное, нам было нужно время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них образом, и заверить их, что со мной все будет нормально".

"Я им сказала, что я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться умом, телом и духом", - подчеркнула принцесса.

Со времени январской операции на брюшной полости Кейт не появлялась на публике, что породило множество слухов и конспирологических теорий. 10 марта она распространила фотографию с мужем и детьми, но фотоагентства вскоре отозвали ее, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.

На следующий день принцесса объявила, что она пыталась редактировать фотографию, и извинилась за возникшее недоразумение.

18 марта Кейт вместе с мужем видели в магазине в Виндзоре, видео, снятое очевидцем, опубликовали британские таблоиды.

Кейт – не единственная из членов британской королевской семьи, кому в последние месяцы был поставлен онкологический диагноз. Опухоль также была обнаружена у самого короля Карла III, причем тоже в ходе другой медицинской процедуры, после чего он также стал показываться на публике гораздо реже.

Источник - golos-naroda.kz
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