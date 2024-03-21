|Костанайцы сообщают о многокилометровой очереди из Казахстана в Россию в пункте пропуска "Кайрак"
00:10 23.03.2024
Костанайцы сообщают об огромной очереди на границе Казахстана и России
Речь идет о пункте пропуска "Кайрак"
Около пяти часов машины не трогались с места.
– Просто многокилометровая очередь из Казахстана в Россию. Именно из легкового транспорта. Особенно тяжело тем, у кого в машинах маленькие дети и пожилые люди. Некоторые водители ставят машины поперек, чтобы другие не смогли проехать вне очереди. Наши ребята, таможенники, говорят, что проблема с российской стороны. Там полностью забиты пути. Наши не могут впускать, так как на нейтральной полосе просто некуда ставить машины, – пишет жительница Костаная, которая направляется в РФ.
Корреспонденты "НК" связались с пограничной службой. Там утверждают, что делают все возможное.
В 16:20 костанайцы сообщили, что прошли "Кайрак".
– Наши открыли все окна для проверки документов. Теперь стоим перед российским пунктом пропуска. Начала и конца очереди из авто не видно. Много машин, – написала местная жительница.
Аяжан СЕРІК,
фото читателя
21.03.2024