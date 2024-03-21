Чем опасны пакистанские удары по Афганистану, - Лариса Шашок

00:18 23.03.2024

Авианалет подогрел затянувшийся конфликт между Кабулом и Исламабадом



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и Современной Азии РАН.

21.03.2024



Пакистанские ВВС 18 марта нанесли авиаудары по предполагаемым лагерям боевиков террористической организации "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) на территории соседнего Афганистана. В результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек, и был открыт ответный огонь с афганской стороны. Существуют опасения, что авиаудары усилят напряженность между Исламабадом и Кабулом.



Решение о нанесении авиаударов по афганской территории последовало через два дня после того, как в результате самоподрыва террориста-смертника и скоординированной атаки боевиков на северо-западе Пакистана погибли семеро военнослужащих. Террорист-камикадзе 16 марта протаранил на начиненном взрывчаткой грузовике блокпост в пакистанском городе Мир-Али в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Согласно информации Министерства обороны, военнослужащие ликвидировали всех нападавших в перестрелке.



Ответственность за нападение взяла на себя недавно сформированная группировка боевиков, однако представители пакистанских спецслужб полагают, что она в основном состоит из боевиков ТТП, подрывная деятельность которых нацелена против пакистанских военнослужащих и полиции.



Среди убитых в Мир-Али военнослужащих были офицеры в звании подполковника и капитана. По этой причине можно полагать, что авиаудары пакистанских ВВС стали очевидным возмездием. Кроме того, пакистанские военные заявили, что силы безопасности 18 марта провели операцию в Северном Вазиристане недалеко от афганской границы, уничтожив восемь боевиков, причастных к нападению.



В свою очередь, террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило удары пакистанских ВВС как акт агрессии против территориальной целостности Афганистана. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что в результате авиаударов погибли три женщины и трое детей в округе Бармаль в провинции Пактика, еще две женщины были убиты в провинции Хост. "Такие нападения являются нарушением суверенитета Афганистана и будут иметь негативные последствия", – отметил Муджахид.



Представители пакистанских спецслужб подтвердили, что удары нанесены по провинциям Хост и Пактика, граничащим с Пакистаном. Министерство обороны не сразу прокомментировало ситуацию. При этом остается неясным, насколько глубоко самолеты вторглись на территорию Афганистана.



Эти авиаудары пакистанских ВВС стали первыми с 2022 года. Тогда атаки с воздуха также были нацелены на укрытия боевиков в Афганистане, хотя Исламабад никогда официально не подтверждал данную информацию.



Напомним, что в январе 2024 года по аналогичной причине обострились отношения между Пакистаном и Ираном. Это случилось после того, как иранские ВВС нанесли авиаудары по предполагаемым укрытиям суннитской сепаратистской группировки, стоящей за многочисленными вооруженными нападениями на территории Ирана. Пакистанские ВВС нанесли ответные авиаудары по боевикам на территории Ирана, что спровоцировало эскалацию, на фоне которой обе страны отозвали своих послов. Однако спустя короткое время напряженность стихла, и стороны приняли решение о том, что существующие каналы связи между Пакистаном и Ираном будут использоваться для решения проблем в сфере безопасности в более широких интересах мира и стабильности в регионе.



Напомним, движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в 2021 году после вывода с территории страны сил международной коалиции под эгидой США. Захват власти в соседнем государстве радикальным движением придал смелости руководству ТТП, главари и боевики которой, по множеству свидетельств, скрываются в Афганистане.



Талибы настаивают на том, что они не позволяют ТТП или любой другой группировке использовать территорию Афганистана для тренировки боевиков и ведения террористической деятельности. Однако в последние годы ТТП заметно активизировала нападения внутри Пакистана, что обострило отношения между Кабулом и Исламабадом.



Ранее в этом месяце имели место столкновения между талибами и пакистанскими военнослужащими на оспариваемой линии Дюранда. Инцидент произошел после того, как пакистанская армия провела "операции по зачистке", ликвидировав 10 боевиков ТТП на приграничной территории афганской провинции Хост. "Талибан" возражает против дислокации военной базы пакистанских ВС в провинции Северный Вазиристан, примыкающей к линии Дюранда.



Напряженность усилилась в прошлом году, когда Исламабад принял решение начать массовую депортацию афганцев, находящихся в Пакистане без действительных документов. В стране давно проживает около 1,7 млн афганцев, большинство из которых бежали во время советско-афганской войны. По различным оценкам, более полумиллиона человек покинули Афганистан, когда талибы захватили власть в 2021 году.



На сегодняшний день пакистанские власти депортировали почти полмиллиона афганцев. При этом Исламабад утверждает, что афганцы, имеющие статус беженцев, не были высланы из страны. Меры пакистанского правительства также вызвали критику со стороны международного сообщества ввиду опасений, что массовые депортации способствуют радикализации лиц, которые были вынуждены вернуться в Афганистан.



Поскольку "Талибан" отказывается выдавать Исламабаду руководство ТТП и продолжает отстаивать свою позицию по таким вопросам, как линия Дюранда, нормализация отношений между двумя странами в ближайшей перспективе маловероятна.