Сын Болата Назарбаева незаконно строил ТРЦ в Астане

00:44 23.03.2024

22-летний сын покойного брата первого президента Ханболат Назарбаев пытался построить ТРЦ в Астане. но оказалось, что у него нет разрешения на строительство объекта. В итоге его оштрафовали, сообщает Orda.kz.



20 февраля 2020 года он получил в подарок (видимо, на совершеннолетие) участок земли в столице по проспекту Тәуілсіздік. На ней был гостиничный комплекс с рестораном. 5 июня 2023 года он обратился в акимат с заявлением об изменении целевого назначения участка. Он хотел построить там ТРЦ. Не дождавшись ответа, он снес гостиничный комплекс с рестораном и начал возводить торгово-развлекательный комплекс. За несколько месяцев он успел установить сваи.



Когда в Астане началось судебное разбирательство с акиматом, Ханболат Назарбаев на него не явился.



"В судебном заседании представитель ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" показала, что по результатам внеплановой проверки выявлен факт нарушение требований, предусмотренных государственными нормативами и иными нормативно-правовыми актами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. На данном объекте ранее находился гостиничный комплекс с рестораном, и целевое назначение земельного участка, по данным регистрирующего органа, - "эксплуатация гостиничного комплекса с рестораном",

говорится в постановлении суда.



В итоге суд оштрафовал Назарбаева на 103 500 тенге за нарушение статьи 463 КоАП РК и обязал его снести все постройки.



Также мы выяснили, что Ханболат Назарбаев в свои 22 года уже является учредителем сразу нескольких компаний. Среди них строительные фирмы Newkazgroup developmenт и Аманат-building, фармацевтическая компания Imexpharma и инвестиционная фирма BN HAN invest group.



Интересно, что с 1999 по 2019 годы Newkazgroup developmenт занималась продажей зерна, в составе ее учредителей не было никого из семьи Назарбаевых. Но в 2019 году компания полностью изменила профиль длительности, а в 2021 году ее соучредителем стал Ханболат Назарбаев.