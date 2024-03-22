В чем лукавство "олимпийского перемирия", - Игорь Караулов

08:44 23.03.2024

22 МАРТА 2024,



Было ли это задумано с самого начала нашими "западными партнерами", но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.



Игорь Караулов

поэт, публицист



В последнее время французский президент Эммануэль Макрон очень много суетится по поводу Украины. В процессе этой суеты им овладело странное желание. Он вдруг захотел, чтобы Россия в одностороннем порядке прекратила огонь и приостановила свою специальную военную операцию против киевского режима на время проведения Олимпийских игр в Париже, которые должны состояться в августе текущего года.



Это пожелание отличается сочетанием беспомощности и цинизма. Вроде бы главный француз делает попытку усовестить Россию, апеллируя к традиции "олимпийского перемирия": мол, нехорошо стрелять, когда люди со всего мира съехались на праздник спорта. Но вместе с тем он почему-то не замечает, что сама Россия на этот праздник не допущена, если не считать небольшого количества спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус. С тем же успехом можно требовать, чтобы Россия переставала защищать себя по любым другим поводам, которые ее не касаются. Например, в честь Дня Парижской коммуны, Дня взятия Бастилии или праздника "божоле нуво".



Кроме того, у конфликта все-таки не одна сторона, поэтому ради праздника спорта можно было бы кое-что попросить и у Украины. Хотя бы не обстреливать мирные города. Но нет, к Украине насчет олимпийского перемирия никто не пристает. Да и сама Франция могла бы по случаю Олимпиады притормозить поставку киевскому режиму средств убийства. И попросить сделать то же самое своих союзников по НАТО. Есть же у них "снарядная коалиция", "танковая коалиция". Сколотили бы "коалицию за перемирие". Вот это был бы настоящий жест доброй воли. А так получается сплошное лукавство и лицемерие.



Впрочем, есть повод внимательнее присмотреться и к самой идее олимпийского перемирия. Кто-то, может быть, думает, что это почтенная традиция. Увы, это не совсем так. Да, что-то такое было у греков, еще во времена античных олимпиад. Однако возрожденное олимпийское движение отнюдь не спешило эту традицию возобновлять. Во время мировых войн – Первой и Второй – Игры просто не стали проводить от греха подальше. США воевали в Корее, во Вьетнаме, Олимпийские игры в это время спокойно проводились, но о прекращении огня никто не заикался. О том, какой хороший обычай был у греков, МОК вспомнил только в 1992 году, призвав все страны мира приостанавливать военные действия в течение периода, начинающегося за неделю до открытия Игр и заканчивающегося через неделю после их закрытия.



Не знаю, было ли это задумано с самого начала нашими "западными партнерами", но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой и должен прекрасно понимать, какую карту разыгрывает.



Вспомним, как в 2008 году грузинский режим Саакашвили приурочил нападение на Южную Осетию и штурм Цхинвала к началу летней Олимпиады в Пекине, рассчитывая на то, что Россия не посмеет омрачить праздник спорта в дружественной стране. Этот шаг, конечно, был согласован с западными кураторами. Тогда российское руководство не купилось на этот шулерский прием – и в результате наша страна была объявлена первым нарушителем олимпийского перемирия с момента, когда об этой традиции вспомнил МОК.



В феврале 2014 года западные страны назначили решающий этап подготовки переворота на Украине именно на время зимней Олимпиады в Сочи. К окончанию Игр Янукович уже бежал из Киева – и процесс необратимо пошел в направлении нынешней точки. Президент Франции, чье руководство тогда тоже очень суетилось и было гарантом соглашения между оппозицией и Януковичем (которое было обманом), а потом и гарантом Минских соглашений (которые тоже были обманом), мог бы вспомнить, как его страна в то время злоупотребила принципами олимпийского движения. Вот такова цена олимпийского миролюбия.



Вообще нам давно пора понять: когда США, Великобритания, Франция, Германия или иная западная страна намекает на то, что мы могли бы сделать нечто ради принципов цивилизованности и гуманизма, это означает, что готовится очередной обман. Во-первых, всякий раз подразумевается, что мы это должны сделать "для начала": сказали "А" – значит, скажете и "Б". Во-вторых, эти люди принципиально не умеют договариваться, держать слово и никогда не пойдут нам навстречу. Их ослепляет желание нас победить. Недоговороспособность Запада в конечном счете и стала причиной СВО.



Мы желаем мира гораздо больше, чем эти лицемеры. И если бы была реальная возможность прекратить военные действия и достичь целей СВО к августу 2024 года, наша страна ухватилась бы за нее обеими руками. Если французам нужен временный мир ради олимпийских приличий, то нам нужно, чтобы в Донецке и Белгороде перестали гибнуть люди. Это более серьезный мотив, не правда ли?



Но все знают, что ключ к скорейшему миру – в руках Запада. Как же можно требовать перемирия в августе и одновременно поставлять оружие ради того, чтобы ВСУ гарантированно продержались до этого самого августа? Более того, натовские штабы разрабатывают военные планы уже и на 2025 год.



Что бы мы ни делали, хорошими для Запада мы не будем. Остается быть хорошими для самих себя.