 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Джихадисты - на службе режиму Зеленского, - Валерий Ильин
08:51 23.03.2024

23.03.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

Боевики – выходцы с Ближнего Востока и с Балкан замечены у границ России в Белгородской области

Череда нападений на приграничные с бывшей Украинской ССР российские регионы, а также чудовищный теракт в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта в очередной раз напомнил о тесной связи режима Зеленского и его западных спонсоров с разномастными террористическими группировками, что давно уже ни для кого не секрет. Так, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, отражая настроения влиятельной части истеблишмента, заявляет, что США должны разрешить Украине использовать для противостояния РФ "всевозможное оружие и всевозможные тактики".

Не секрет, что уже давно именно в Лондоне окопались многие террористы и сепаратисты, такие, как небезызвестный Ахмед Закаев, в начале марта заявивший через СМИ киевского режима: "На Украине формируется чеченская армия, которая в дальнейшем будет деоккупировать Чеченскую республику Ичкерию. Сформировано Министерство обороны, идет набор подразделений, формируются батальоны. Сегодня на уровне Европейского союза нам удалось создать Государственный комитет по восстановлению народов и государственности Кавказа. Это та правовая и политическая площадка, которая во многом будет способствовать деинтеграции России и Российской империи. И вот это все происходит при помощи и при поддержке Украины и украинского государства".

Другой известный чеченский террорист Рустам Ажиев (Абдул Хаким аш-Шишани), также воевавший против федеральных сил в Чечне, заявил, что его боевики атакуют границу России и вошли в состав украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в Белгородской области. Ажиев-Шишани имеет большой послужной список участия в деятельности международных террористических организаций. Он был командиром запрещенного в России "Имарата Кавказ"* – организации, признанной террористической также на уровне ООН и даже в США. После поражения террористов на Северном Кавказе Ажиев перебрался в Сирию, где возглавил группировку запрещенную в России группировку "Имарат Кавказ в Сирии", впоследствии трансформированную в "Аджнад Аль-Кавказ". Эта фракция тесно взаимодействовала с еще одной террористической организацией из санкционного списка ООН "Хайят Тахрир аль-Шам"* (ХТШ, впоследствии "Джебхат ан-Нусра"* – террористическая организация, запрещенная в РФ) и перешла под ее контроль. После того как руководство террористов в Идлибе взяло курс на "укоренение" группировки, то есть превращение ее вместо международной в сугубо сирийскую, Шишани-Ажиев вступил в контакт с Ахмедом Закаевым и получил от того предложение возглавить "ичкерийские батальоны", воюющие против русских на Украине.

Таким образом киевский режим уже приступил к открытому использованию террористов и исламистов для противостояния с Россией не только из вне, но и внутри РФ. Теперь, по всей видимости, планировщики терактов на территории России будут пытаться "разбавить" атаки дронов, взрывы на складах, ТЭС и т. д. еще чем-то – в СКФО и других регионах компактного проживания российских мусульман различного этнического происхождения.

Так, помимо реанимации недобитых "ичкерийцев", на Украине создан целый ряд пантюркистских формирований исламистов, ориентированных на подрыв России изнутри – через провоцирование сепаратизма и экстремизма кавказских и тюркских народностей РФ. В бывшей УССР на стороне ВСУ воюет тюркское подразделение "Мусульманский корпус – Кавказ", финансируемое из Турции. Это формирование входит в силы территориальной обороны ВСУ и состоит преимущественно из этнических дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, уйгуров и турок. Спонсором является турецкая компания ULUBEY CORP, основанная в 2017 году братьями-бизнесменами Берком и Мертом Улу.

В конце октября 2022 года воюющий в рядах ВСУ наемник из Азербайджана Магомед Джафаров заявил о создании "Тюркского легиона" из числа крымских татар, азербайджанцев, узбеков и других представителей тюркских народов. Сам Джафаров известен своей принадлежностью к запрещенному во многих странах пантюркистскому ультранационалистическому движению "Серые волки", выступающему за объединение под властью Турции всех тюркских народов. В том числе тех, что населяют Россию и постсоветское пространство.

Тогда же появился и т. н. тюркский батальон "Туран" – очередное НВФ, призванное вести вербовку наемников-мусульман для ВСУ и стимулировать сепаратизм в самой России. Связанные с СБУ медиа сообщили, что его создал беглый казахский оппозиционер Айдос Садыков, окопавшийся в Киеве. Командиром формирования назвал себя гражданин Киргизии некий Алмаз Кудайбек, который воюет на Украине с 24 февраля, но до начала СВО работал в России парикмахером. В медиа боевики "Турана" демонстрируют знак "волчья голова", используемый турецким движением "Серые волки".

По информации бывших сотрудников СБУ, Украина давно стала "домом отдыха" и полигоном не только для "доморощенных" ичкерийцев и прочих "пантюркистов", но и для боевиков запрещенного в России "ИГ" (упоминаемого некоторыми источниками в контексте теракт в "Крокус Сити Холл"), других салафитско-джихадистских группировок, а также государственных образований, известных лояльным отношением к подобного рода публике. Завлекать их на Украину стали накануне и в первые же месяцы после начала СВО. Например, в начале февраля 2022 года МИД Украины открыто хвастался, что содействует вырезавшим сербов ветеранам косовской УЧК, желающим добраться до Украины. Это имело место задолго до официального объявления о создании т. н. "Иностранного легиона" ВСУ.

Владимир Путин в начале марта 2022 года отметил, что на Украине уже не только националисты, но и иностранные наемники с Ближнего Востока прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Профессиональные наемники-исламисты изначально в основном вели диверсионные и разведоперации. Остальные, в том числе с большим опытом уличных боев и террористических тактик, использовались недалекими киевскими "стратегами" на передовой против российских войск. (Что сразу же привело к большим потерям и некоторому спаду энтузиазма в рядах "воинов джихада").

В начале весны того же года, по данным ТГ-канала известного российского политолога В. Крашенинниковой, "Исламское сопротивление в Ираке" подтвердило прибытие 9 марта в страну сотрудников разведслужб НАТО из Великобритании, Германии, Италии, Венгрии, Литвы для вербовки наемников-исламистов из Сирии, Ливии, Турции, Туниса, Судана, Египта, Иордании, а также из самого Ирака. Иракский новостной канал Sabereen сообщил о попытках режима Зеленского вербовать иракских наемников с большим опытом действий в соцсетях.

Агенты СБУ в сопровождении офицеров турецкой разведки посетили оккупированные Турцией районы на севере Сирии и встретились с поддерживаемыми Анкарой боевиками 4 февраля, т. е. за несколько недель до начала российской СВО на Украине! Сотрудники турецкой разведки также встретились с лидером HTS Абу Мухаммедом аль-Джолани (числится в международном списке террористов) с целью ускорить переброску боевиков-джихадистов для участия в боевых действиях на Украине. Также турецкие специалисты перевезли остававшихся на тот момент в Нагорном Карабахе боевиков на территорию бывшей Украинской ССР.

Сразу же после начала СВО, в конце февраля, в медиа появилось сообщение сирийской разведки, что Анкара приступила к отбору боевиков из состава подконтрольных бандформирований для комплектования специальных отрядов с последующей их отправкой на помощь киевскому режиму. С этой целью турецкие силовики приступили к формированию и вооружению семи групп численностью около сотни боевиков каждая из членов бандгрупп "Джебхат ан-Нусра" / "Хайят Тахрир аль-Шам"*, а также запрещенной в России "Исламской партии Туркестана".

Одновременно с этим стало известно об укомплектовании и начале отправки на Украину первой крупной группировки наемников-исламистов из Сирии. Формировали ее из боевиков ИГИЛ, скрывавшихся в основном на территории лагерей беженцев в провинции Идлиб. Общая численность террористических формирований составила примерно 600 боевиков. Первая группа в количестве 50 исламистов была отправлена в Одессу через Стамбул малоразмерными катерами.

Снимки мусульман в рядах ВСУ, сделанные в месяц Рамадан в начале СВО, распространенные боевиками, сочувствующими Киевскому режиму: автоматы в мечетях во время намаза и слова шахады на шевронах. Очень напоминает условную Сирию и тамошний заповедник джихадистов, провинцию Идлиб

Исламистов забрасывают на Украину не только с юга, но и с запада – с первых же дней СВО. Согласно заявлению пресс-бюро СВР РФ от 4 марта 2022 г., спецслужбы США и Великобритании де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб", используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока. Еще в конце 2021 года американцы освободили из тюрем курдского крыла незаконного вооруженного формирования "Демократические силы Сирии" несколько десятков террористов ИГИЛ из числа граждан России и стран СНГ. Все они были направлены на подконтрольную США базу Эт-Танф, для прохождения диверсионно-террористической спецподготовки с прицелом на регион Донбасса.

Экстремистов обучали использованию противотанковых и ПЗРК, РСЗО, ударных БПЛА и других видов современных вооружений. Затем игиловцев вывезли на военную базу США на севере Ирака, откуда перебросили на украинскую территорию. При этом ЦРУ и командование специальных операций ВС США продолжили формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые "игиловские эшелоны". По данным российских источников, "вместе с американцами функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО". Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины, снабжая их в т. ч. развединформацией о планах и передвижениях ВС РФ.

Радикальным исламистам из Боснии и Герцеговины в массовом порядке "зеленый свет" на Украину дали в середине апреля 2022 года, когда вдруг перестали котироваться призыв Европейского мусульманского форума и просьба духовного лидера боснийских мусульман Мустафы Церича оставаться в стороне от межэтнического конфликта. Тем не менее в параджамаатах желающие отточить свое мастерство все же нашлись, и многие боснийские исламисты примкнули к другим выходцам с Балкан, устремившимся на Украину, о чем, как упомянуто выше, заговорили еще до начала СВО. Глава косовской "администрации президента" тогда поспешил назвать это "неотъемлемой частью дезинформационной кампании, направленной на оправдание военной агрессии". Но украинский посол в Албании еще в начале февраля 2022 года похвастался, что активно содействует выходцам из Косово, направляющимся в бывшую УССР. Получается, правда, не всегда и не у всех. Например, вскоре после этих хвастливых заявлений, в начале марта, на польско-украинской границе были задержаны некие Азим Бехлюль и Исмет Шаля из муниципалитета Сува-Река. Зато некоторые желающие из самой Албании до пункта назначения добрались – об их безвозвратных потерях уже известно. Счет уничтоженных на Украине албанских террористов в первые же недели СВО открыл 24-летний Эмануэль Базани из Эльбасана…

О том, что Запад и Турция переправляют на Украину, наряду с головорезами УЧК и прочих бандформирований Балкан, боевиков террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) в интервью РИА "Новости" и ТАСС рассказывал и посол Сирии в РФ Риад Хаддад. Сирийский дипломат убежден, что "таким образом они превращают страну в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире".

Прибывшие с запада головорезы-джихадисты с Балкан из т.н. "Албанского джамаата", действующие сегодня на Украине и связанные с "Аджнад аль-Кавказ", ИГИЛ и прочими ближневосточными террористами уже замечены у границ Белгородской области РФ. На Украине на эту публику также уже обратили внимание. Минувшей осенью британское издание The Sun опубликовало видео, на котором боевики 241-й бригады украинских сил территориальной обороны (ТРО) катаются по дорогам под пафосную музыку. Кадры демонстрируют примечательную деталь: носимые на себе одним из "героев" сразу два патча с флагом террористической группировки.

Таким образом, наличие последователей радикальных исламских организаций и террористов-джихадистов в рядах силовых структур киевского режима уже давно не секрет. Возможно, по мере выбытия кадрового и мобилизованного состава ВСУ им готовится замена, имеющая опыт и навыки диверсионно-террористической деятельности в разных регионах мира.

Источник - fondsk.ru
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