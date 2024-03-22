 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.03.2024
10:53  Теракт в Москве. Опубликовал список установленных погибших (их уже более 90), все 4 террориста арестованы
09:43  Русский или российский. Есть ли проблема выбора, - Петр Акопов
08:53  80-летие МВФ: опасная "мутация" юбиляра, о которой сегодня почти не вспоминают, - В.Катасонов
08:51  Джихадисты - на службе режиму Зеленского, - Валерий Ильин
08:44  В чем лукавство "олимпийского перемирия", - Игорь Караулов
08:39  Почему СВО де-факто стала войной, - Геворг Мирзаян
08:35  ЕС и Великобритания пытаются ограничить влияние КНР на мировую финансово-экономическую систему, - Леонид Пастернак

08:29  Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну, - Елена Караева
01:22  Зачем России такая "олимпиада"? - Виктория Никифорова
01:00  На границе России формируется государство-зомби. И это не Украина, - Кирилл Стрельников
00:44  Сын Болата Назарбаева незаконно строил ТРЦ в Астане
00:43  Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
00:34  Турецкие коммуникационные проекты могут составить конкуренцию МТК "Север – Юг", - Ю.Кузнецов
00:18  Чем опасны пакистанские удары по Афганистану, - Лариса Шашок
00:10  Костанайцы сообщают о многокилометровой очереди из Казахстана в Россию в пункте пропуска "Кайрак"
00:01  У принцессы Уэльской Кейт диагностирован рак. Тип опухоли не уточняется
Пятница, 22.03.2024
22:35  Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Елбасы, генерал КНБ) снова будут судить. За "отмывание" криминальных денег
21:23  Обыкновенный нацизм: когда бездействие равно соучастию, - ФСК
20:34  Подмосковный "КрокусСити холл" атаковали террористы - 60 погибших, более 200 - ранено
20:16  В Монголии из-за аномальных морозов погибло почти 5 млн животных
14:38  "Ответочка за Белгород": ВКС РФ нанесли самый мощный за СВО массированный удар
14:36  Загадка дыры: виновата ли китайская скважина в алматинском землетрясении?
14:33  "Русский иноходец" на азиатских бегах, - С.Агафонов
14:32  РосРакеты вывели из строя "все или почти все" машинные залы ДнепроГЭС
14:26  Джут (массовый падеж скота) поразил центральные районы Казахстана
14:15  В Бишкеке построят новый ипподром "Аккула" - для "конных игр"
14:13  Даврон Хидоятов и Александр Сахапов стали заместителями главы "Узавтосаноат"
14:11  В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
14:04  Закрытый диалог: Молдавия отказывается от переговоров с Приднестровьем
14:00  Евроспад: почему промышленность в ЕС продолжает сжиматься
10:22  В Ташкенте открылось посольство... Башкирии
10:07  "Отношение к русским изменилось. Стало невыносимо. Оскорбления, проблемы на работе". Живший в Узбекистане Мележиков
09:21  Белорусские оппозиционеры-мигранты стали выдавать паспорта своего альтернативного "государства - Новая Белоруссия"
08:53  Забытые солдаты Империи-28. Командир Закаспийских железнодорожников полковник Наполеон Лысаковский, - В.Андреева
08:41  Человечеству предрекли вымирание, - Данила Моисеев
08:36  Землетрясение на границе Таджикистана и Кыргызстана. Магнитуда MPV 5.0, глубина - 5 км
08:30  В отношениях Еревана и Баку не спадает напряжение, - Артур Аваков
07:08  Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет, - Вадим Трухачев
07:03  Запад подкрепляет русофобию ложью, - Марина Хакимова-Гатцемайер
07:00  "Хезболла" пускает корни в Эмиратах, - Игорь Субботин
00:40  "Государство" Гаити - бесконтрольное насилие, власти нет никакой, даже криминальной, - В.Хейфец
00:33  Евросоюз делит доходы от российских активов, - НГ
00:20  Трамп и Байден: плей-офф, - Виктория Журавлева
00:19  Американизация Старого Света и феномен "устойчивой деградации элит", - Н.Руткевич
Четверг, 21.03.2024
23:59  Американская пропаганда. Уроки того, как лгать об Ираке, - Брайан Ино
22:28  Мощный сель ударил по Каргалинскому ущелью в Алматинской области
21:27  "Русские не лучше арабов": Европа сделала свой выбор, - Петр Акопов
21:14  Империя испускает последний всхлип, - Виктория Никифорова
21:13  Президент Мирзиеев в поздравлении с праздником Навруз отметил преобразования в Узбекистане
20:50  На юге Казахстана (Туркестанская область) решено рыть новое водохранилище
19:03  Bloomberg сообщил об обещании хуситов не нападать на суда России и Китая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русский или российский. Есть ли проблема выбора, - Петр Акопов
09:43 23.03.2024

Петр Акопов
Обозреватель РИА "Новости"

22 марта 2024

Русский язык, русская литература, русская природа, русская земля, русское искусство, русская жизнь - эпитет тут не вызывает никакого возражения? А вот русское государство, русский народ, русская церковь, русский дух - тут уже некоторые наши соотечественники начинают нервничать, говорить о радикальном национализме и великодержавном шовинизме. Причем недовольны бывают не только либералы-западники, но и приверженцы пролетарского интернационализма и националисты из числа представителей малых народов России - зачем ко всему прибавлять эпитет "русский", у нас же Россия, многонациональная федерация, давайте использовать прекрасное слово "российский", зачем обижать нерусских?

Русский, российский
Есть проблема? Нет, потому что она искусственно создана и искусственно разогревается: на самом деле нет никакого ограничения в использовании обозначения "русский", нет никакой необходимости дополнять или заменять его "российским".

Ведь кто такой русский? Кого мы можем так называть? Кто может называть себя русским? Да, это не один вопрос, а целый комплекс - но ответ на него имеет не абстрактное филологическое значение, а совершенно конкретное политическое.

Есть четыре возможных варианта употребления названия "русский".

Во-первых, это русский по крови и культуре человек - живущий в России или в любой другой точке земного шара.

Во-вторых, это человек, идентифицирующий себя как русский, хотя у него может быть совсем мало русской крови, но он вырос в России, принадлежит к русской культуре и ощущает себя частью русского народа.

В-третьих, это может быть гражданин РФ, считающий себя русским бурятом, татарином, чеченцем, молдаванином, узбеком и так далее. То есть добавляющий к своей самоидентификации "русский" в качестве прилагательного.

И, в-четвертых, это гражданин России, не имеющий кровного родства с русским народом, однако называющий себя русским в том значении, как в остальном мире называют наших граждан (да и граждан всего бывшего СССР), то есть для обозначения гражданства.

Все ли эти случаи равнозначны? Конечно, нет. Все ли они допустимы? Конечно, да, хотя вот тут и начинаются самые горячие споры.

Кто-то считает, что русскими могут называться только русские по крови - то есть первые две категории (есть и радикальные сторонники абсолютной чистоты расы, которые и полукровок могут из русских выписать, но таких совсем немного). Эта точка зрения может кому-то не нравиться, но ее нельзя осуждать и тем более третировать. Русские как народ имеют не просто право, но и обязанность думать о своем сохранении и приумножении, потому что это они создали русскую цивилизацию, русскую культуру и Россию как таковую. Отказ от крови как важнейшего элемента, фундамента русскости приведет к размыванию и исчезновению русского народа, что абсолютно недопустимо для любого русского.

Но это не значит, что вход в русские закрыт представителям других народов - вся наша история свидетельствует о том, что русские впитывали в себя самую разную кровь, от тюркской до германской, от кавказской до финно-угорской. Причем перед инородцами всегда было два пути - они сами и их потомки могли полностью раствориться в русском народе (через браки и культуру), а могли сохранить свою двойную идентичность, то есть быть и русским, и немцем, и армянином, и бурятом одновременно. Это называется "русский с… корнями" - и это ни в коей мере не лишает принадлежности к русскому народу.

Если, конечно, человек с такими корнями (и двойной идентификацией) не претендует на то, что он лучше всех остальных русских знает, что для русских хорошо, а что плохо. И не начинает, например, утверждать, что никаких "чистых русских" нет, что все давно перемешались и вообще русским не стоит говорить о крови и прочем "нацизме". Это очень глупо и опасно, но именно это мы наблюдали в 90-е, когда само слово "русский" было полузапрещенным, а русских националистов (то есть тех, кто говорил о необходимости защиты интересов и ценностей русского народа) практически открыто называли "русскими фашистами". Как раз в 90-е вместо определения "русский" стали навязывать "российский" - якобы для того, чтобы не обижать малые народы.

Сам по себе термин "российский" не несет в себе ничего плохого - он обозначает принадлежность к России. Но его использование в 90-е в качестве замены "русского" наложило на него отпечаток русофобии, и, чтобы отмыть его, уйдут десятилетия. Со временем "российский" вполне может быть реабилитирован в сознании русского народа, и тогда его снова будут употреблять в качестве синонима "русского". А сейчас предложения использовать "российский" не вызывают ничего, кроме как подозрений в желании опять задвинуть "русских" в дальний угол. Русские ведь только несколько лет назад были прописаны в Конституции, и то в более чем скромной форме, как отсылка к языку государствообразующего народа. Опять опасения обидеть остальные народы России? Но оно абсолютно беспочвенно, ведь русские никому не навязывают свою русскость. Наоборот, она становится естественным выбором для желающих сохранить свою идентичность малых народов нашей страны.

На фронте сейчас нет национального вопроса, притом что все знают, кто есть кто. Есть тувинцы и аварцы, калмыки и буряты, татары и чеченцы - и все они при этом русские. Русские татары, русские чеченцы, русские буряты - не просто как граждане России, но и как часть большого русского мира. Что бы изменилось, если бы они называли себя российскими бурятами? Ничего. Но раз сам термин "российский" дискредитирован в первую очередь в глазах русского народа, не нужно его навязывать. "Русский" можно использовать и в качестве прилагательного - и это будет важно и для русских, и для остальных народов нашей страны. Которые знают, что русские ничего у них не отбирают, не навязывают - они только хотят, чтобы все были вместе и все ощущали свое единство. Русское единство - как внутри самого русского народа, так и с народами большого русского мира.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711176180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  