Теракт в Москве. Опубликовал список установленных погибших (их уже более 90), все 4 террориста арестованы

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10:53 23.03.2024
Азия и мир, происшествия 14:20, 23 марта 2024 Просмотров: 3049
Министерство здравоохранения Московской области 23 марта опубликовало список погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".
Всего в теракте погибло 93 человека.
В списке 37 человек, чьи личности установлены:
№ п/п ФИО
Баклемышев Александр Борисович 21.09.1972
Семенов Александр Александрович 26.12.1978
Шершнев Дмитрий Валентинович 21.07.1989
Толецкий Константин Сергеевич 28.08.1972
Новоселова Екатерина Павловна 22.05.1981
Павлютонгов Михаил 01.01.1953
Зудина Наталья Николаевна 23.07.1979
Гусейнов Вугар Оглы 20.07.1983 (20.12.1983)
Дорофеева Екатерина Геннадиевна 01.03.1989
Рюмина Евгения Валерьевна 20.01.1986
Пихновская Татьяна Борисовна 06.12.1972
Волкова Анна Владимировна 28.12.1978
Ладейщикова Виктория Владимировна 16.07.1977
Фирсова Ирина Александровна 05.03.1972
Бойко Татьяна Сергеевна 18.10.1984
Окишев Павел Сергеевич 27.03.1989
Фигурина Анна Александровна 05.11.1975
Волков Михаил Александрович 20.04.1968
Окишева Ирина Александровна 14.07.1990
Веденеева Ирина Владимировна 26.09.1983
Масленникова Ирина Ивановна 12.04.1952
Гайкович Александр Владиславович 20.03.1957
Фигурин Игорь Евгеньевич 25.11.1972
Лаптев Сергей Михайлович 17.06.1975
Усачева Ирина Викторовна 15.05.1977
Топоев Андрей Федосеевич в/д
Павловский Олег Юрьевич 03.06.1974
Умерова Татьяна Анитовна 16.05.1959
Титишов Андрей Дмитриевич 15.07.1972
Дорофеев Павел Николаевич 20.02.1989
Абдулова Татьяна Анатольевна 17.04.1985
Костюченко Кристина Игоревна 16.10.1982
Долина Илона Валериевна 02.06.1980
Волков Алексей Вячеславович 03.09.1977
Супрун Владимир Николаевич в/д
Соколов Роман Владимирович 22.03.1977
Герасимов Алесандр Сергеевич в/д
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вместе с Московской областью окажут поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле".
"Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших", - написал он.
Продолжается оказываться вся необходимая помощь с привлечением городских служб.
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Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холл", пишет РИА Новости.
Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в "Крокусе".
По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и более 120 получили ранения.
США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия не подтвердила эти заявления.
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На данный момент установлено, что количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" составляет 93 человека, сообщает Следственный комитет России.
Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
"Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - пишет Следком РФ.
Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.
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