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Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
12:20 23.03.2024

Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии
Незаконную торговлю называют главной проблемой региона

Игорь Кармазин

Силовики Киргизии и Узбекистана провели операцию, в ходе которой разоблачили группу контрабандистов. Задержанные занимались незаконной торговлей, для перемещения грузов вырыли на приграничной территории глубокие подземные тоннели общей длиной около полукилометра. По этим артериям перетаскивали валюту, золото, смартфоны и планшеты. "Известия" разбирались в ситуации.

Что произошло

Сотрудники госбезопасности Киргизии и Узбекистана провели операцию, в ходе которой разоблачили группу контрабандистов. Согласно сообщениям спецслужб, сначала в городе Андижан на приграничной территории был задержан местный житель с грузом золота и смартфонов. Далее в ходе оперативных мероприятий силовики вышли на подельников и стали проверять все принадлежащие им дома и квартиры.

В ходе обысков обнаружили 3,8 тыс. мобильных телефонов, более 1 тыс. других гаджетов, а также 1,7 кг золота и ювелирных изделий. Общая стоимость товаров оценивается в $900 тыс. "Пресечена деятельность трансграничной преступной группы, состоявшей из граждан Узбекистана и Кыргызстана и занимавшейся контрабандой", - говорится в сообщении Службы госбезопасности Узбекистана.



Позже силовики обнаружили два подземных тоннеля, по которым злоумышленники перетаскивали груз между странами. "Метро" вело из города Ханабад Андижанской области Узбекистана в село Бекабад Джалал-Абадской области Киргизии. Оба подземных прохода расположены на глубине 20 м, их ширина - 70–80 см, высота - 180 см, длина одного тоннеля - 350 м, второго - 135 м.

Судя по опубликованным видеозаписям, входы в "метро" располагались на территории частных домов и были замаскированы под обычные половицы. Спускались в подземные переходы по железным лестницам, под землей грузы перевозили на самодельных тележках, тоннели освещались электричеством. "Сотрудники нацбезопасности устанавливают лиц, причастных к организации незаконного канала. Также выясняются личности тех, кто таким образом пересекал границу", - говорится в сообщении ГКНБ Киргизии.

В соцсетях при этом бурно отреагировали на соответствующие новости. Один из пользователей посоветовал привлечь задержанных к строительству горных тоннелей. Другой восхитился трудолюбием. "Вручную вытащили сотни "КамАЗов" земли, укрепили своды и стенки, куда-то незаметно дели всю выработанную почву… Теперь за ними надо внимательно следить, чтобы они таким же образом не сбежали из тюрьмы", - отметил он.

Какие были похожие эпизоды

В Ферганской долине на границе Узбекистана и Киргизии не первый раз находят подземные тоннели. Дело в том, что этот регион является самым густонаселенным в Центральной Азии. К тому же граница между двумя странами зачастую проходит в непосредственной близости от жилой застройки.

Один из громких эпизодов произошел в июне 2022 года. Тогда в районе города Риштан узбекские пограничники остановили подозрительный автомобиль, в котором нашли 2,7 тыс. мобильных телефонов на сумму $660 тыс. Далее силовики обыскали дом водителя, где обнаружили межграничный подземный переход. Коридор был вырыт на глубине 10 м, длина - 128 м. Силовиков особенно впечатлил лифт, который позволял спускаться и подниматься из тоннеля.

В ходе следствия выяснилось, что местный житель купил по обеим сторонам границы два дома, которые обнес высоким забором. На обоих участках якобы оборудовал небольшое производство, такая легенда позволяла привлекать рабочих и вывозить грузовики с лишней землей. После запуска тоннеля мужчина стал переправлять в Узбекистан мобильные телефоны, лекарства, ткани и другие товары, из Узбекистана получал мешки с валютой.

В мае прошлого года суд приговорил организатора контрабандной схемы к семи годам лишения свободы. Еще двум подельникам также назначили лишение свободы, а трех человек наказали исправительными работами. Согласно официальным сообщениям, изъятое имущество передали в госсобственность, а сам тоннель засыпали.

Еще один похожий эпизод произошел в январе 2022 года. Тогда силовики задержали шестерых граждан Киргизии и двух узбекистанцев. При обысках стражи порядка нашли валюту и товары на сумму $1,6 млн, а также два межграничных тоннеля длиной 150 и 450 м. В одном из них было устроено подобие железной дороги, по которой перемещалась тележка с электродвигателем. Членов группы осудили по нескольким статьям и приговорили на срок от 6 до 8 лет лишения свободы.

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Что известно о контрабанде в регионе

Эксперты называют контрабанду одной из главных проблем Центральной Азии. Известно, что через регион проходит один из крупнейших в мире маршрутов наркотрафика. В северных провинциях Афганистана до сих пор сосредоточены большие запасы наркотиков, они нелегальным путем переправляются в Россию и Евросоюз. Известно при этом, что движение "Талибан" (признано террористическим, запрещено в РФ) борется с этой ситуацией, одной из мер стал полный запрет на выращивание мака в стране.

Специалисты, однако, говорят, что ситуация остается сложной. "Наша статистика, наоборот, свидетельствует о росте контрабанды. Возможно, это связано с реализацией уже существующих запасов наркотиков. Еще один вариант - в Афганистане все-таки не прекращается производство", - заявлял в декабре директор Центральноазиатского координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Атагельды Язлыев. По его словам, по итогам девяти месяцев 2023 года в регионе изъяли в два раза больше запрещенных веществ, чем за аналогичный период 2022 года.

В обратном направлении - с севера на юг - контрабандой перевозят горюче-смазочные материалы и нефтепродукты. Чаще всего для этого используются "серые" схемы - например, бензовозы заправляются с превышением допустимой нормы или оснащаются дополнительными баками. Так, за первые два месяца прошлого года только в Казахстане пресекли 288 попыток незаконного вывоза топлива общим объемом 90 тыс. л. Эксперты говорят, что контрабанда приносит серьезную прибыль, при дальнейшей перепродаже цена топлива увеличивается в два раза.

Кроме того, в регионе нелегально перемещают большие объемы сигарет, алкоголя, лекарств, электронной техники и других товаров. В конце прошлого года неправительственная организация Транснациональный альянс по противодействию нелегальной торговле (TRACIT) представила доклад, в котором говорится, что в Узбекистан четверть всех сигарет провозится контрабандой, в Таджикистан - более 80%. Председатель Фармацевтического союза Киргизии Эрнис Асанов сообщал, что в республику нелегально поступает до 40% медикаментов.

Среди причин называют большие объемы теневой экономики, бедность, безработицу, заметную разницу в ценах и акцизах на одни и те же товары. Еще одна причина - слабость госинститутов и коррумпированность чиновников. В этом смысле характерна судьба бывшего замглавы таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова по прозвищу Раим-миллион. СМИ писали, что за годы службы он заработал на контрабанде из Китая до $700 млн. В 2020 году нынешний президент страны Садыр Жапаров обещал разобраться с Матраимовым по всей строгости закона. Процессы, однако, идут довольно вяло. В начале нынешнего года ГКНБ объявил бывшего таможенника в розыск и пообещал конфисковать имущество.

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Что говорят эксперты

Политолог и востоковед Аждар Куртов подчеркивает, что сейчас в Центральной Азии объемы контрабанды меньше, чем в 1990-е годы. При этом говорить о победе над нелегальной торговлей все равно не приходится.

- На многих участках граница до сих пор не делимитирована и не демаркирована. По обеим сторонам линий соприкосновения зачастую проживают не просто представители одного этноса, а буквально родственники. Кроме того, заметны дисбалансы социально-экономического развития. Например, Киргизия гораздо беднее Казахстана. Все это побуждает граждан участвовать в незаконных операциях, - объясняет он.

Политолог Александр Кобринский обращает внимание на социальные причины теневой торговли.

- Людям негде работать, а семьи кормить надо. В таких условиях роют тоннели и будут рыть и дальше. К тому же я уверен, что контрабандисты сотрудничают с чиновниками разных уровней. Думаю, вскрываются далеко не все подземные сооружения. Какие-то пограничникам "сдают" конкурирующие группировки. Какие-то силовики находят в рамках очередной пиар-кампании. Но некоторые продолжают функционировать, иначе их бы просто не стали рыть, - считает он.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711185600


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