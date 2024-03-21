Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы

12:24 23.03.2024 На валюту давят санкции и растущая долговая нагрузка



Валентина Аверьянова



Американская политика, затрагивающая минфин США, имеет серьезные последствия. Проблемы вызывают санкции против России, тарифы на китайский импорт и растущая долговая нагрузка. Все это создает риски для доллара. Как ослабление американской валюты скажется на глобальных рынках - в материале "Известий".



Угроза мировому господству



Доминирование США, по мнению американских экспертов, может оказаться под угрозой. Об этом пишет Bloomberg. Привилегированное положение Америки в центре глобальной финансовой системы все чаще подвергается сомнению со стороны как друзей, так и врагов. В первую очередь опасность создает тенденция к дедолларизации. Причем потеснить американскую валюту в международных расчетах пытаются не только стратегические соперники, такие как Россия и Китай, но и некоторые партнеры США (например, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия). Так они страхуются на случай неожиданных санкций со стороны Штатов.



По данным Международного валютного фонда, с 2001 года доля доллара в мировых валютных резервах, принадлежащих центральным банкам, упала с 73 до 59%. Это произошло на фоне использования Америкой экономических санкций. В частности, страны Персидского залива активно проводят расчеты по торговле нефтью в юанях. Рассматривают такую возможность и производители других сырьевых товаров.



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Как доллар терял позиции



Сильный доллар, безусловно, полезен для Соединенных Штатов. В первую очередь он обеспечивает приток иностранных инвестиций, что снижает стоимость внутренних заимствований и повышает покупательную способность домохозяйств и предприятий, убежден экс-министр финансов Роберт Рубин (занимал пост при Билле Клинтоне). Именно он начал в прошлом сворачивать интервенции казначейства на валютных рынках. Этой политики в последующие десятилетия придерживались и другие министры финансов США.



Укрепление национальной валюты обеспечило американской экономике процветание в 90-е годы. Однако были у сильного доллара и побочные эффекты: в сочетании с подъемом Китая это способствовало опустошению производственного сектора.



На этом постарался сыграть Дональд Трамп. Он повернул экономическую политику, сфокусировав ее внутри страны, вводя специальные тарифы и пересматривая торговые соглашения. Занимавший в то время пост министра финансов Стивен Мнучин был готов снизить курс доллара. Трамп, в свою очередь, неоднократно призывал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла уменьшить процентные ставки. По его мнению, это должно было стимулировать экономический рост.



Пришедший в 2020 году к власти Джо Байден сохранил тарифы Трампа, но остался на стороне Федрезерва, повышавшего процентные ставки ради сдерживания инфляции. Это помогло доллару укрепиться примерно на 15% по отношению к другим валютам.



Пророчества о падении доллара, впрочем, звучат не первый год. В 90-е говорили об угрозе со стороны японской иены. Затем опасения вызывал появившийся на мировой арене евро. В 2008 году союзники всерьез задумались о вреде долларовой зависимости на фоне мирового кризиса. А в 2018 году у доллара начались проблемы из-за торговой войны с Китаем.



Остро вопросы вокруг продолжающегося господства доллара встали с началом украинского конфликта. Совместно с Евросоюзом Соединенные Штаты приступили к работе над заморозкой активов российского Центробанка за рубежом. Этот шаг, по сути, превратил доллар в оружие, указывают американские эксперты. Он же заставил правительства разных стран задуматься об ограничении зависимости от этой валюты, чтобы избежать подобных сценариев в будущем.



Факторы риска



Агрессивные санкции являются одной из основных причин проблем американской валюты, согласен старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава. Они подрывают доверие к доллару как к надежной нейтральной валюте.



Обостряют ситуацию, по мнению эксперта, и попытки других стран и блоков создать альтернативу доллару для международных расчетов. В частности, подобным занимаются Китай и Евросоюз.



- Еще один фактор - растущий госдолг США и мягкая монетарная политика ФРС с печатанием денег и низкими ставками. В последние годы они также подрывают долгосрочное доверие к доллару, - подчеркивает собеседник "Известий".



Государственный долг США уже превышает $32 трлн, напоминает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Каждые 100 дней он увеличивается на $1 трлн.



- Это еще больше увеличивает дефицит бюджета, и в результате опять приводит к росту госдолга. Получается замкнутый круг. США оказались в круговороте инфляции и высоких процентных ставок. В такой ситуации инвесторы, предчувствуя риск грядущего кризиса на мировых рынках, начали ралли золота и биткоина, которые теперь предпочтительнее доллара и считаются защитными активами в период нестабильности, - указывает экономист.



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Доллар можно смело назвать уникальной валютой, отмечает Бадалов. Его курс давно отвязался от ситуации, складывающейся внутри США. Однако нынешнее положение валюты выбивается из привычного сценария. Связано это с политикой главы Белого дома, приведшей к высокой инфляции. Из-за нее ФРС пришлось идти на рекордное по скорости повышение процентных ставок. И решение проблемы инфляции не будет быстрым.



Госдолг является важным фактором, влияющим на валюту, признает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Однако доллар выступает основой фондирования для многих стран, что в корне меняет ситуацию.



- Госдолг госдолгу рознь. Не стоит переживать, что наступит дефолт - это маловероятно, так как США имеют возможность монетизировать госдолг, - убежден эксперт.



Большую значимость для курса доллара, по его словам, имеют мировая экономическая конъюнктура и риск-аппетит всемирной банковской системы. Причем они влияют друг на друга.



- Повышенный риск-аппетит может привести к снижению курса. Но обратная ситуация также верна: укрепление доллара способно снизить риск-аппетит, что, в свою очередь, приведет к повышению его курса, - подчеркивает Астафьев.



Дело в Трампе



Слабый доллар, впрочем, может принести США положительный эффект, уверен Денис Астафьев. Он способен помочь привлечению иностранных инвесторов, стимулируя вложения в американскую валюту и рынок. Положительно воспринять ослабление доллара могут и мировые рынки.



Правда, подоплека у публикации Bloomberg, с которой начался разговор о грядущем ослаблении доллара, может быть политической, обращает внимание член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.



- Это же американское СМИ, и я думаю, что это часть стратегии "бодания" с Трампом из серии "сейчас у вас есть доллары, а Трамп придет к власти, и это будут фантики", - полагает депутат.



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Однако победа Трампа на выборах действительно может привести к ослаблению доллара, не исключает управляющий партнер компании "Илюмжинов, Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Фактически в этом случае США пойдут по пути России: внутри страны расчеты будут производиться в долларах и рядовые американцы, не сильно зависимые от импорта, не понесут финансовых потерь.



- Подорожание отдельных категорий может быть. Но самих долларов внутри США станет больше, что может быть преимуществом, - допускает эксперт.



Глобальные перемены



Серьезного влияния на Россию слабый доллар не окажет, убежден Денис Астафьев. Резкой волатильности рубля из-за обесценивания американской валюты не будет, полагает он, и это можно рассматривать как позитивный аспект.



При проблемах с долларом можно попробовать вкладываться в другие валюты, считает Алексей Говырин. Однако делать это нужно с осторожностью, так как рубль все же имеет тенденцию проседать вслед за долларом, предупреждает он. При этом при падении российской валюты и росте американской ситуация сложится иная: все будет дорожать.



- Весь импорт зависит от доллара, а импорта по-прежнему много на нашем рынке. При существующем раскладе нам выгодно, чтобы в наши особые экономические зоны, например в Ивановскую область, иностранные компании инвестировали в долларах. Это и вложения, которые



затем конвертируются в рубли, и подъем региональной экономики, - считает парламентарий.



При слабом же долларе американская продукция станет дешевле, что позволит покупать ее в больших объемах, считает Илья Русяев. Например, подешевеют популярные в России iPhone.



Сценарий с ослаблением американской валюты, по мнению эксперта, весьма вероятен. При нынешних противоречивых действиях Демократической партии США республиканец Трамп имеет высокие шансы на победу в президентских выборах.



- В целом уход от доллара как доминирующей мировой валюты представляется долгосрочным трендом, но текущая ситуация ускоряет этот процесс и делает его менее предсказуемым и более турбулентным, - обращает внимание Ходжа Кава.



Многое, по его словам, будет зависеть от исхода выборов в США и последующего курса американских властей.



- Так или иначе мир вступает в период трансформации глобальной финансовой архитектуры с сопутствующими рисками и возможностями для разных стран, - резюмирует эксперт. Источник - Известия

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