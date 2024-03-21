Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана

13:07 23.03.2024

В ФСБ заявили о планах террористов из "Крокуса" прорваться на Украину



Нападавшие тщательно спланировали теракт, у них были "контакты на украинской стороне", заявили в ФСБ. Четверых участников атаки задержали в Брянской области, их этапируют в Москву



Террористы, устроившие 22 марта нападение на "Крокус Сити Холл", планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, заявили в Центре общественных связей ФСБ.



Спецслужба заявила, что в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе - четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Сейчас их этапируют в Москву.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказывал, что подозреваемые ехали на машине Renault. Силовики потребовали остановить авто, но те попытались скрыться, после чего началась стрельба и машина перевернулась. В автомобиле нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.



Власти Таджикистана сообщали, что не получали от российской стороны данных о возможной причастности своих граждан к атаке. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен теракту.



По данным ФСБ, теракт в был тщательно спланирован, а оружие участники атаки заранее приготовили в тайнике. В Следственном комитете сообщили, что нападавшие при атаке 22 марта использовали автоматическое оружие и легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь концертный зал.



По последним данным СК, погибли 93 человека, но это число может вырасти, предупредили в ведомстве. Подмосковный Минздрав опубликовал поименный список 41 погибшего. Точных данных о числе пострадавших пока нет: в списке Минздрава - 121 человек, МЧС - 107. Власти Москвы и Подмосковья пообещали компенсацию пострадавшим в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.