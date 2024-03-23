За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК

15:37 23.03.2024

23.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Устроившие кровавую бойню в подмосковном Крокус-холле террористы пойманы в Брянской области недалеко от границы с Украиной



Как сообщает ФСБ РФ, В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении террористического акта в комплексе "Крокус Сити Холл" в Красногорске 22 марта 2024 года. Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы.



После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на автомобиле в сторону российско-украинской границы, однако в результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств были перехвачены в Брянской области. Террористы этапированы в Москву, ведется работа по выявлению всех обстоятельств преступления, унесшего жизни множества людей. Уже установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После совершения террористического акта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имея контакты на противоположной стороне.



Ранее некоторые подробности задержания предполагаемых террористов раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн. Автомобиль "Рено" с подозреваемыми был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию полиции и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась, подозреваемые были задержаны. Помимо обнаруженных в автомобиле паспортов Таджикистана, возможно, у некоторых было и российское гражданство.



Согласно появившимся в соцсетях кадрам допроса, один из террористов признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта. Он признался, что прилетел из Турции 4 марта, а также рассказал, что месяц назад с ним связались через один из мессенджеров и предоставили оружие, посулив полмиллиона рублей за убийство всех людей в зале.



То, что террористы попытались скрыться на Украине, не должно удивлять. После государственного переворота 2014 года эта страна стала надежным убежищем для всякого рода боевиков, террористов и бандитов. В 2019 году сообщалось о задержании в Киевской области известного полевого командира запрещенного в России "ИГ" Абу Бара Аль-Панкиси (Леван Тохосашвили). Там же отсиживался участник печально известной банды Ботукаева Майрбек Имаурзаев и другие темные личности, информация о задержании которых СБУ едва ли может вводить в заблуждение: очевидно, это делается в первую очередь с целью вербовки на теракты и прочие преступления на российской территории.



С началом в 2022 году специальной военной операции режим Зеленского и его кураторы начали затаскивать к себе еще больше разнообразного отребья, в том числе обосновавшихся в Сирии боевиков кавказского и центральноазиатского происхождения. Среди них – некто Абдулхаким Аш-Шишани, уроженец Грозненского района ЧИАССР Рустам Ажиев, потянувший за собой неустановленное число соратников – уроженцев Кавказа и других террористов из запрещенной в России группировки "Аджнад Аль-Кавказ". Как напоминает Directorate4, "банда отличилась участием в боевых действиях в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хама. С 2015 года НВФ заявило о разрыве связей с "Имаратом Кавказ". В Сирии "Аджнад Аль-Кавказ" стал действовать в объединении джихадистских группировок, возглавляло которое признанное международной террористической организацией "Джабхат Ан-Нусра"* (с 2017 г. "Хайат Тахрир Аш-Шам"*). Вместе они, например, захватили г. Идлиб, а также пытались противостоять освобождавшим от террористов Алеппо военнослужащими ВС САР и ВС РФ". А не так давно Алиев вместе с другими боевиками всплыл у границ Белгородской области в ходе провалившейся попытки прорыва на российскую территорию. В 2022 году киевские власти сделали террористу загранпаспорт, легализовав его передвижения по всему миру.



Не обойдены вниманием и уроженцы Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана. Еще 10 марта агентство Sputnik сообщило о начатой посольством Украины в Душанбе активно вербовке наемников через запрещенную в России социальную сеть Facebook*. Таким образом, налицо прямая связь между марионеточным киевским режимом и джихадистами из "Вилайета Хорасан" под общим кураторством спецслужб США и Великобритании. Как пишет The New York Times, американские чиновники в марте собрали "разведданные" о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство – Хорасан" планировало нападение в Москве. В марте в ФСБ сообщили о ликвидации боевиков "Вилайета Хорасан", планировавших нападение на синагогу в Москве.



В конце февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллеги Минобороны заявил об активизации и росте численности исламистских группировок в Афганистане: "За прошедший год численность боевиков "Исламского государства" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ) выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ". Недавно террористы выпустили 55-минутный фильм о своей деятельности в Афганистане в период 2021-2023 годов. По словам известного российского эксперта по региону Дмитрия Верхотурова, "борьба с терроризмом в Афганистане силами США, НАТО и Пакистана – не более чем грандиозная декорация, маскирующая прямое создание ветви ИГ в Афганистана для неких далеко идущих политических целей… Решительная борьба с террористами в этой стране даже и не начиналась". Это мнение было высказано в 2016 году, однако с тех пор ситуация если изменилась, то только в худшую сторону. За пакистанской межведомственной разведкой ISI, способствовавшей проникновению террористов в Афганистан (а далее в Центральную Азию), стоят англосаксы, которые делали и делают все возможное, чтобы держать под своим контролем Афганистан, как страну-перекресток, через которую проходят множество стратегических маршрутов, и не в последнюю очередь наркотранзит. И здесь опать-таки нет ничего нового и необычного.



Летом 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в активной поддержке террористических организаций в Афганистане. Об этом он заявил в ходе посещения 201-й российской военной базы в Душанбе. По его словам, после бегства западной военной "коалиции" из Афганистана там происходят непростые события. Лавров считает, что за 20 лет "коалиция" не сделала ничего для созидательного развития страны, а лишь оставила ее в состоянии возросшей угрозы терроризма и резко возросших объемов наркотрафика, оттуда они расползаются по всему миру.



Лавров назвал "лживыми" недавние заявления посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера о желании Вашингтона достичь мирного национального диалога в Афганистане: "Доподлинно известно, что США активно поддерживают членов ИГИЛ (организация запрещена в России), сохраняющихся в Афганистане и "Аль-Каиду" (организация запрещена в России) и другие аффилированные с ними террористические структуры. Цель – простая. Также как они в других случаях действовали у нас на Кавказе в конце прошлого десятилетия, цель – не позволить Афганистану успокоиться. В интересах Соединенных Штатов, чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы".



Директор узбекского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев недавно отметил, что афганское ответвление Исламского государства – движение "Вилайет Хорасан" представляет реальную угрозу для Центральной Азии: "Экспансионизм движения "Вилайет-Хорасан" несомненен, поэтому гораздо более вероятным представляется активизация их действий в направлении нашего региона. При этом у "ИГИЛ-Хорасан" есть желание и сейчас уже появляются возможности для этого. Весь вопрос в том, когда хозяева движения – те страны, которые их спонсируют, дадут им отмашку на движение в сторону Центральной Азии" – рассказал Эргашев, отметив наличие и целого ряда более мелких формирований, проповедующих экспансионистскую идеологию. Среди спонсоров террористических организаций – "западные страны, которые всегда курировали через те или иные страны те или иные группировки в Афганистане".



По данным спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, уходя из Афганистана, американцы вывозили боевиков на вертолетах на базу Баграм, а потом они словно растворялись, несомненно, среди прочих направлений, в качестве наемников и поближе к берегам Днепра, о чем упоминалось выше. И сегодня сколько бы ни отрицал причастность к трагедии нелепый киевский Подоляк, очевидно, что режим Зеленского, "который готов ради интересов хозяев не только жертвовать жизнями украинцев, но и звать на помощь террористов, в полной мере дает карт-бланш Москве на применение почти всех имеющихся средств для борьбы с террористическими группировками. Это должны понять страны Запада, которые как в Сирии, так и сейчас на Украине передают вооружение террористам".



Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в "Крокусе", выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными. Совершенное преступление является еще одним подтверждением, что терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующей от всех граждан, спецслужб и ведомств скоординированных усилий для борьбы с ним, подчеркнул секретарь Совбеза.