Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров

16:01 23.03.2024

Офицеры и старшины Вооруженных сил Туркменистана массово увольняются со службы из-за высокой нагрузки и низких зарплат.



По словам военных, Минобороны не обеспечивает их положенными жильем, льготами и даже военной формой. Войсковые части не снабжаются в достаточном количестве продовольствием и материальным обеспечением.



Командированным в регионы страны военным не предоставляют квартиры, их военнослужащие снимают за свой счет.



Зарплаты военных в Туркменистане выше средних – от 3 до 4 тысяч манатов ($860-1 150 по госкурсу или $150-200 по курсу черного рынка). Однако при этом они работают практически без выходных, с понедельника до субботы; вместо положенных 8 часов в день военные проводят на службе 10-12 часов. В воскресенье они также должны быть в частях до полудня.



До трети зарплаты у военных уходит на оплату съемного жилья. Кроме того, они должны за свой счет покупать новую военную форму, которая рвется каждые два-три месяца из-за низкого качества.



Бывшие военные не могут покидать страну в течение пяти лет после увольнения. Однако люди готовы ждать это время, чтобы потом выехать на заработки за рубеж. В 2023 году за границу уехало около 850 бывших офицеров.



Чтобы остановить массовые увольнения, командование частей перестало отправлять заявления офицеров об отставке в Министерство обороны. С теми, чьи заявления до ведомства доходят, по приказу Минобороны проводят воспитательные беседы. Военным рассказывают о любви к родине, а также убеждают, что трудности временные и ситуация скоро исправится.