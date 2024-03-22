 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:19 23.03.2024

Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
Суд в Ташкенте приговорил предпринимателя Салима Абдувалиева ("Салимбай"), задержанного в декабре прошлого года, к 6 годам лишения свободы в колонии.

Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента на закрытом заседании 19 марта вынес приговор в отношении предпринимателя, заместителя председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай", сообщила пресс-служба ташкентских городских судов.

Салим Абдувалиев признан виновным по части 2 статьи 248 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств, совершенные повторно или опасным рецидивистом) и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

При этом суд освободил его от уголовной ответственности по части 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса Узбекистана в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, эта часть уголовного дела прекращена без решения вопроса о виновности согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса.



О взятии под стражу Салима Абдувалиева сообщалось в декабре прошлого года. Это произошло в рамках масштабных рейдов по выявлению и задержанию членов "уличных банд" и преступных групп по всему Узбекистану.

Сначала он был привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса - незаконный оборот огнестрельного оружия. Затем дело было переквалифицировано на часть 2 этой же статьи - те же действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом. Согласно кодексу, лицо, добровольно сдавшее предметы, предусмотренные в этой статье, освобождаются от ответственности.

Салим Абдувалиев (1950 года рождения, пенсионер, ранее не судим) с января 2017 года на общественных началах (это уточняется в сообщении судов) является заместителем председателя Национального олимпийского комитета и руководителем Ассоциации спортивной борьбы. Его имя и фотография и сейчас указаны на сайте НОК.

За вклад в спортивную деятельность в 2015 году был награжден орденом "Дустлик", а в 2021 году удостоен звания "Заслуженный спортивный тренер".

В сообщении столичных судов говорится, что не согласные с решением суда стороны могут подать жалобу или протест в городской суд.

Источник - Газета.uz
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