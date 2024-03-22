Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии

16:19 23.03.2024

Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии

Суд в Ташкенте приговорил предпринимателя Салима Абдувалиева ("Салимбай"), задержанного в декабре прошлого года, к 6 годам лишения свободы в колонии.



Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента на закрытом заседании 19 марта вынес приговор в отношении предпринимателя, заместителя председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана Салима Абдувалиева, известного как "Салимбай", сообщила пресс-служба ташкентских городских судов.



Салим Абдувалиев признан виновным по части 2 статьи 248 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия, боевых припасов, основных частей огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, средств взрывания или взрывных устройств, совершенные повторно или опасным рецидивистом) и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.



При этом суд освободил его от уголовной ответственности по части 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса Узбекистана в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, эта часть уголовного дела прекращена без решения вопроса о виновности согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса.



