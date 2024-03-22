Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур

16:25 23.03.2024 СКР сообщает, что число погибших в результате теракта выросло до 115, среди них трое детей. Число погибших еще возрастет. ФСБ отчитывается о более 140 пострадавших. Накануне вечером в "Крокусе" произошла стрельба, здание было охвачено пожаром. До сих пор идет устранение очагов. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, причастных к теракту. Они направлялись к российско-украинской границе и имели контакты на украинской стороне. Путин в своем обращении к россиянам объявил 24 марта траур. В России выстроились очереди в пункты сдачи крови, а также образовались стихийные мемориалы. В других странах люди тоже несут цветы к посольствам РФ.



16:13. 15 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 - в тяжелом, сообщила Голикова.



16:13. Для оказания помощи пострадавшим в результате теракта было задействовано 19 медицинских учреждений, сообщил Мурашко.



16:12. Совкомбанк и Хоум банк приняли решение списать все долги по кредитам клиентов, пострадавших в теракте, говорится в поступившем в ТАСС совместном заявлении банков.



16:11. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил теракт, произошедший в Красногорске.



16:11. Посольство Таджикистана в России призвало граждан республики воздержаться от участия в массовых мероприятиях.



16:10. равительство Тюменской области перевело занятия в дистанционный формат для студентов вузов и среднего профессионального образования. Также во всех образовательных учреждениях региона отменены все массовые мероприятия 23 и 24 марта, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.



16:01. Ряд пациентов был переведен в федеральные медицинские центры, сообщил Мурашко.



16:00. Голикова сообщила, что 107 пострадавших находятся на лечении в стационарах, из них трое детей, один ребенок в крайне тяжелом состоянии.



15:41. Спецслужбы России работают над выявлением пособников террористов, заявил Путин.



15:40. Организаторы теракта, как когда-то нацисты, готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, заявил Путин.







15:40. Главное - не дать тем, кто стоит за бойней, совершить новые преступления, подчеркнул Путин.



15:39. Никому не удастся посеять панику и разлад в наше общество - Путин.



15:39. Террористов ждет возмездие и забвение, будущего у них нет - Путин.



15:39. Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением - Путин.



15:39. Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством наших людей - Путин.



15:39. Все те, кто стрелял и убивал людей - найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы - Путин.



15:33. Путин: в Москве и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического характера.



15:33. Президент выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте.



15:32. 24 марта объявляю днем общенационального траура - Путин.



15:32. Путин поблагодарил медиков и простых граждан за помощь пострадавшим.



15:32. Путин: за жизнь пострадавших сейчас борются врачи, уверен, они сделают все возможное для сохранение жизни раненых.



15:31. Путин: жертвами теракта стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей.



15:31. Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в "Крокусе".



15:31. Путин начал свое обращение.



15:31. В Москве открыли центр для временного размещения родственников пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", которые проживают в других городах. Он расположен в районе метро "Крылатское". Дежурный телефон центра работает в круглосуточном режиме.



15:28. Двое пострадавших детей по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщила Львова-Белова.



15:28. Информации, что под завалами в "Крокусе" находятся дети, нет - детский омбудсмен.



15:27. Президент России Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области.



15:01. С 25 марта ограничивают доступ в Госдуму, сообщил источник "Ведомостей" на Охотном ряду.



15:00. Спасатели разобрали 41 кубометр завалов в "Крокусе", сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.



14:54. Массовые мероприятия в Свердловской области отменили до 13 мая после теракта. Соответствующий документ антитеррористической комиссии региона имеется в распоряжении редакции "Ъ-Урал".



14:49. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военные участвовали в задержании предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле".



14:47. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы активно помогали российским с тем, чтобы не допустить выезда террористов за границу. По его словам, КГБ Белоруссии находится на прямой связи с коллегами в России.



14:44. На кровле и двух этажах "Крокуса" сохраняется горение на 500 кв. м, сообщили в МЧС РФ.



14:43. Песков на вопрос "Известий", планируется ли обращение Путина в связи с терактом: мы сообщим.



14:43. Украина не причастна к теракту в "Крокус Сити Холле" – Подоляк.



14:39. Эрдоган выразил народу России соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.



14:33. На зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги в связи с терактом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



14:31. Франция решительно осуждает теракт в "Крокусе" и выражает солидарность с российским народом, заявил Макрон.



14:30. Председатель Европейской комиссии Фон дер Ляйен осудила теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.



14:29. Глава евродипломатии Боррель осудил теракт в РФ, призвал международное сообщество объединить усилия в борьбе с терроризмом.



14:29. НАТО осудила теракт в РФ - пресс-служба.



14:20. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Тот осудил теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" и принес свои соболезнования. Стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество в противодействии терроризму.



14:19. Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.



14:02. Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии.



14:01. Двухдневный траур объявлен в Самарской области - постановление губернатора.



14:01. "Большая четверка" сотовых операторов - МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 - обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". "РИА Новости" уточняет, что мера будет действовать с 23 марта до 5 апреля включительно для абонентов всех регионов.



13:59. В сети были опубликованы видео первых опросов предполагаемых террористов, которые проводились сотрудниками оперативных служб. Подозреваемые сообщили, что получили задание о теракте в "Крокус Сити Холле" по Telegram и что за это им было обещано полмиллиона рублей.







13:59. Крупные российские киносети отменили все сеансы на 23–24 марта после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. О приостановке работы на выходные объявили, в частности, "Синема Стар" и "Формула кино". Возвраты денежных средств за уже приобретенные билеты будут произведены автоматически.



13:58. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) решило перенести на резервные даты матчи ближайшего тура под эгидой организации. Изначально игры планировались в эти выходные, 23 и 24 марта, сообщила пресс-служба РФС.



13:23. Учреждения образования в Ростовской области перевели на дистанционный режим после теракта в Москве, сообщил губернатор.



13:22. Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области в связи с терактом в Подмосковье.



13:13. Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых были распространены в Telegram-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к совершению преступлений в России. Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре. Об этом сообщило МВД Таджикистана.



13:06. В московском метро введены усиленные меры безопасности, сообщил столичный департамент транспорта. Станции патрулируют сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы, работники службы безопасности и сотрудники полиции.



13:05. Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" появились в Санкт-Петербурге. Их организовали на Стрелке Васильевского острова и у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, сообщил в Telegram губернатор города Александр Беглов.



13:05. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что полиция, МЧС и Росгвардия в регионе перейдут на усиленный режим работы.



13:00. Сирия продолжит совместную с Россией войну против терроризма, заявил Асад в телеграмме с соболезнованиями.



12:59. Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту, сообщает СКР.



12:59. Исполком СНГ решительно осуждает бесчеловечное преступление в Подмосковье, заявил Лебедев.



12:59. Президент Ирана в послании Путину осудил теракт, сообщает канцелярия.



12:58. Работы по разбору завалов продолжатся еще минимум несколько суток, заявил губернатор Подмосковья.



12:57. Проведенный следствием анализ записей с камер видеонаблюдения в "Крокус Сити Холле" свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов, говорят источники РБК, часть видеозаписей не сохранилась из-за пожара.



12:57. Количество жертв может значительно вырасти - губернатор Подмосковья Воробьев.



12:54. Число погибших в результате теракта выросло до 115, сообщил СКР. На месте при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших.



12:53. МЧС опубликовало кадры разбора завалов после пожара в "Крокус Сити Холле". Зрительный зал полностью уничтожен огнем, его кровля обрушилась.







12:21. Крови пострадавшим при теракте хватает, обеспечение стабильное, сообщил главврач Московского областного центра крови.



12:21. Восемь человек, госпитализированных после теракта, выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.



12:21. Возле здания "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске появился стихийный мемориал.



12:09. ФМБА России сформировало два отряда психологов для помощи МЧС и поддержки на месте опознания тел погибших, сообщила Скворцова.



12:08. Президент Словакии осудила теракт в подмосковном "Крокусе".



12:08. Лукашенко в телефонном разговоре выразил Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в Москве, сообщил Песков.



12:07. Установлены имена 41 погибшего, обновленный список опубликовал Минздрав Подмосковья.



11:55. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, сообщили в ФСБ.



11:55. Задержанные в Брянской области террористы в настоящее время этапируются в Москву, рассказали в ФСБ.



11:53. Генсек ОБСЕ осудила теракт в Подмосковье и выразила соболезнования семьям жертв, следует из заявления.



11:49. Задержаны 11 человек, включая 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле", сообщает ЦОС ФСБ.



11:49. 44 человека, в том числе двое детей, пострадавших при теракте, находятся в тяжелом состоянии, сообщает помощник главы Минздрава РФ. Состояние 16 пострадавших, среди которых один ребенок,- крайне тяжелое.



11:48. Террористы, участвовавшие в теракте, пытались скрыться в сторону российско-украинской границы. Они имели контакты на украинской стороне, сообщает ЦОС ФСБ. Теракт был тщательно спланирован.



11:47. До 150 тыс. руб. предоставят ГБУ "Ритуал" на похороны каждого погибшего в "Крокусе", следует из распоряжения правительства Москвы.



11:34. Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт. Следователи СКР приступили к работе с ними, сообщает ведомство.



11:29. Непал осудил теракт в подмосковном "Крокусе" и выразил соболезнования народу России, сообщает МИД.



11:28. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в момент теракта были эвакуированы 5 жителей региона. Они участвовали в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.



11:26. Дети, чьи родители погибли, будут получать ежемесячные выплаты, заявил Воробьев.



11:25. СКР: установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.



11:25. СКР: предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями.



11:22. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения - СКР.



11:22. В Москве среди госпитализированных пострадавших есть 4 ребенка, сообщает Депздрав.



11:22. Число погибших еще возрастет - СКР.



11:20. Число погибших в результате теракта выросло до 93, сообщил СКР.



11:17. Мэр Москвы Сергей Собянин: "Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших.



11:15. Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших, в нем 37 человек.



11:14. Спасатели приступили к разбору завалов в "Крокусе", ликвидация пожара продолжается, сообщает МЧС РФ.



11:13. Польша решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и выражает соболезнования, сообщает МИД.



11:13. Информация от США о готовящемся теракте поступила российским спецслужбам, но она имела общий характер и не содержала конкретики, сообщил источник ТАССа.



11:12. Источник в российской спецслужбе подтвердил ТАССу слова официального представителя Совета нацбезопасности США о передаче российской стороне данных о теракте.



11:11. Патрушев назвал чудовищным теракт "Крокусе", выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Виновные в массовой гибели людей не останутся безнаказанными, отметил он.



11:03. Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе" - Кремль.



11:02. Президент Молдавии выразил соболезнования родным погибших в ходе теракта в Подмосковье.



11:02. Дания осуждает теракт в "Крокус сити холле", сообщили в МИД.



11:02. Вице-премьер, глава МИД Молдавии категорически осудил теракт в Подмосковье.



10:57. В Приморья отменили все развлекательные и массовые мероприятия в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.



10:56. В "Крокус Сити Холла" на внешней стороне МКАД остаются ограничения. Сотрудники ГИБДД продолжают держать перекрытыми две полосы движения, сообщает "РИА Новости".



10:55. Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в Подмосковье.



10:54. Депздрав Москвы сообщил, что 82 человека госпитализированы в медучреждения столицы после теракта.



10:53. Токаев сегодня проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в России, сообщила пресс-служба президента Казахстана.



10:53. Занятия в МГУ в субботу проводятся в дистанционном режиме, сообщили "РИА Новости" в вузе.



10:52. Власти Таджикистана находятся в контакте с РФ по вопросу предполагаемого участия своих граждан в теракте в Подмосковье, сообщили в МИД.



10:52. Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте в "Крокусе": в нем 121 человек, из них госпитализированы 107.



10:51. Президент Финляндии заявил, что шокирован новостями из Москвы.



10:51. Корреспондент "Ъ FM" Владимир Расулов о ситуации в "Крокус Сити Холле" после теракта: "Помимо сотрудников полиции, которые стоят в оцеплении и не пропускают близко к зданию даже журналистов, можно встретить представителей специальных отрядов МВД в полной экипировке и с автоматами Калашникова. Пожарные работают и с торца "Крокус сити Холла", неподалеку от того места, где находится вывеска. Этаж, над которым расположены буквы, выгорел полностью. Мне удалось увидеть с двух сторон последствия этого возгорания. Там практически целиком пропала облицовка, нет ни одного стекла, все закопчено, все в черной саже. Пожарные тоже дежурят неподалеку. СКР сообщал, что следователи и криминалисты, эксперты вместе с оперативными подразделениями МВД, ФСБ продолжают следственные действия на месте. И часть этих следственных действий, видимо, закончилась недавно, поскольку несколько машин Следственного комитета и полиции со спецсигналами довольно быстро уехали в сторону МКАД".



10:30. Двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в Подмосковье задержаны, остальных ищут, утверждает Хинштейн.



10:20. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил об отмене всех массовых мероприятий в регионе после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".



10:06. МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.



10:03. Группа "Пикник" до сих пор не может связаться с одним из участников коллектива после теракта в "Крокусе". Об этом заявил RT ее директор Юрий Чернышевский.



10:02. В больницах остаются 107 человек после теракта в "Крокусе", заявили в МЧС РФ.



10:01. За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь, сообщили в Минздраве.



10:01. Ограничения на движение транспорта введены на участке трассы М-3 "Украина" в Брянской области - Госавтоинспекция.



Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Брянской области задержан белый "Рено", двигавшийся в сторону госграницы, в нем могли находиться террористы, которые атаковали "Крокус".



9:58. Правительство Грузии осуждает теракт в "Крокусе", соболезнует народу России.



9:58. Швеция осудила нападение на гражданских лиц в "Крокусе", сообщили в МИД.



9:58. МИД Афганистана в правительстве талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле".



9:57. Власти Воронежской области отменили все запланированные в регионе на 23 и 24 марта массовые мероприятия и ограничили работу ночных клубов.



9:56. Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц "Крокус Сити Холле" - генеральный секретарь организации Юрген Шток.



9:56. Безопасность "Крокус Сити Холла" обеспечивало частное охранное предприятие. Информация о причастности Росгвардии к охране объекта - фейк, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



9:55. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокусе" более 60 человек, к сожалению, количество жертв может увеличиться - СКР.



9:54. Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает Кремль.



9:53. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что во время теракта в "Крокус Сити Холле" пострадал гражданин республики. Он находится в крайне тяжелом состоянии.



9:53. Сотрудники правоохранительных органов оцепили Красную площадь в Москве. Все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники патрульно-постовой службы и ОМОН, сообщает ТАСС. Источник - Коммерсант

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