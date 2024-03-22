Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана

16:44 23.03.2024

Пример другим диаспорам



Алексей Линник

22.03.2024



В Новосибирске землячество выходцев из Таджикистана собрало помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. В ответ военные записали на видео обращение со словами благодарности.



Эта позитивная новость идет вразрез целому потоку негативных сообщений о ЧП, в которых фигурируют различные диаспоры. Их руководству давно пора задуматься и о поведении своих подопечных, и о необходимости изменения информационного фона. И тут таджикское землячество в Новосибирске подает позитивный пример.



Тема национальных диаспор в российских СМИ встречается часто. И в большинстве случаев – с негативной информацией. Да, не на пустом месте. Проблемы существуют. С трудовой миграцией. С теми, кто, приезжая в Россию, демонстративно отказывается интегрироваться в наше общество, уважать обычаи, при этом показушно изображая якобы невинное непонимание.



Такие действия зачастую не случайны. Создание конфликтов на межнациональной, межконфессиональной почве – давняя стратегия врагов России. Над этим на протяжении веков трудилась Британская корона. А после Второй мировой в процесс активно включились США.



Но это совсем не означает, что в России нет новых граждан, которые искренне хотят помочь своей новой Родине. Осуществляют гуманитарную помощь участникам СВО и их семьям. И сами участвуют в боевых действиях.



Новосибирск исторически формировался как многонациональный город. В столице Сибири проживают представители более 120 национальностей. Этнический таджик Хуршед Хосабеков был среди тех, кто с самого начала СВО участвовал в добровольческом движении и не "косили" от мобилизации.



Хосабеков в зоне спецоперации возглавил разведроту подразделения "Барс 16". Он погиб во время выполнения боевой задачи в зоне СВО.



Указом президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года лейтенант Хуршед Хосабеков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а указом от 19 декабря – орденом Мужества посмертно.



В начале марта таджикская диаспора села Ворух (расположено возле Новосибирска) сформировала партию гуманитарной помощи. Были закуплены беспилотные летательные аппараты, одежда и техника, которые затем направлены в зону боевых действий.



Бойцы из зоны СВО не остались равнодушными. Они записали видеообращение, в котором поблагодарили братский народ.



Наш межнациональный мир внутри страны – большая ценность. Это мощный раздражитель для наших врагов. Сила нашего государства в единстве. Важно это помнить. Это залог нашей общей Победы.