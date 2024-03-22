Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма", - С.Кожемякин

18:50 23.03.2024 Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма"



Избирательная кампания в США - прекрасная иллюстрация фиктивности буржуазной демократии. И Байден, и Трамп служат интересам крупнейших корпораций. Тем насущнее появление силы, которая стала бы рупором беднеющего большинства.



Неравенство на подъеме



История любит шутить, особенно над теми, кто не учит ее уроков. А символизм происходящих событий порой поражает. Нет ли, например, грустной иронии в том, кто борется за власть в цитадели международного капитализма, который Ленин сравнивал с "дряхлеющим, умирающим, безнадежно больным стариком"? Впрочем, дело не столько в возрасте кандидатов. "Гроссмейстеры" буржуазии так уверены в своем влиянии, что выставляют фигуры наподобие Джо Байдена и Дональда Трампа. И хотя, по опросам, 86 процентов американцев считают действующего президента "слишком старым для своей работы", а 60 процентов называют "непригодным для должности" прежнего главу Белого дома, именно между ними развернется основная борьба. Политики стали безоговорочными победителями первичных выборов. Это значит, 5 ноября повторится сценарий 2020 года, и Байден будет противостоять Трампу. Но итог может оказаться другим.



Четыре года назад демократы вернули себе власть на волне тяжелого кризиса. Пандемия коронавируса унесла жизни более 1,1 млн американцев. Не в последнюю очередь это стало следствием антисоциальной политики Трампа. Едва вступив в должность, Байден пообещал радикальные реформы. Однако все свелось к временным мерам вроде налоговых вычетов для малоимущих семей. В прошлом году их действие прекратилось, что привело к резкому росту уровня бедности. По данным Калифорнийского университета в Беркли, за последние три года совокупные доходы американских граждан составили 840 млрд долл., но львиная их доля сосредоточилась в руках богатейших жителей. Реальные доходы "нижней" половины населения упали, число страдающих от недоедания выросло с 34 до 44 млн человек.



Этому способствует налоговая система, при которой трудящиеся "отстегивают" почти вдвое больше, чем миллиардеры, не говоря уже о корпорациях. Благодаря лазейкам и исключениям 23 ведущие компании (T-Mobile US, Xcel Energy и др.) вообще не платят налогов, отчисления большинства других мизерны. Bank of America, в 2018-2022 годах получивший 138 млрд долл. прибыли, перечислил казне 5,3 млрд, или 3,8 процента.



Но команда Байдена излучает показной оптимизм. "Америка на подъеме. У нас лучшая экономика, которая вызывает зависть во всем мире", - утверждал президент в послании к конгрессу. Оставшиеся проблемы якобы будут легко решены. Выразив фальшивое возмущение неравенством, Байден пообещал "заставить крупные корпорации и очень богатых людей платить свою долю". В частности, он говорил о повышении корпоративных налогов, оплачиваемых отпусках по семейным обстоятельствам, налоговых льготах и т.д. Это буквально те же слова, что звучали в 2021 году, но не воплотились в жизнь. Сейчас, когда у Демократической партии нет большинства в конгрессе, их реализация и вовсе нереальна.



Зато инициативы, касающиеся военной машины, проходят как по маслу. Бюджет Пентагона достиг 886 млрд долл., а с учетом "чрезвычайных трат" на поддержку Украины, Тайваня и т.п. расходы превысили 1 трлн. Для оправдания милитаризации Вашингтон заявляет о беспрецедентном с 1941 года (!) нападении авторитарных режимов на свободу и демократию.



Иллюзии "трампизма"



Произойдет ли коренной перелом в случае победы Трампа? Такие иллюзии витают до сих пор. Конечно, того превышающего все разумные пределы "трампобесия", какое насаждалось в России восемь лет назад, уже нет. Ни "осушения вашингтонского болота", ни прекращения вмешательства в дела других государств при Трампе не произошло. Наоборот, степень подчиненности Белого дома интересам капитала выросла, усилились атаки на Китай и Иран. Именно при Трампе начались поставки оружия Киеву. На совести экс-президента во многом лежит нынешняя бойня в Палестине. Признав частью Израиля Иерусалим и захваченные у Сирии Голанские высоты, одобрив строительство поселений, США подорвали процесс урегулирования и вселили в правительство Нетаньяху чувство безнаказанности.



Если что-то изменилось во взглядах Трампа, то исключительно в сторону реакции. В интервью телеканалу "Фокс ньюс" политик проговорился, что станет диктатором "с первого дня полномочий". Этим он выражает устремления значительной части капиталистического класса, склоняющейся к диктаторским методам. А ставка бизнеса на Трампа очевидна. "Уолл-стрит готовится ко второму сроку Трампа… Титаны бизнеса сигнализируют о новом желании работать с лидером Республиканской партии", - написала газета "Вашингтон пост". "Многие руководители Уолл-стрит приняли взвешенное решение не выступать против него", - добавляет телеканал Си-эн-би-си.



Это ярко проявилось на экономическом форуме в Давосе. Гендиректор финансового конгломерата JP Morgan Chase Джейми Даймон назвал ошибкой демонизацию Трампа, прибавив, что экс-президент проводил правильную политику в отношении Китая, иммиграции и "хорошо развивал экономику". В том же Давосе симпатии Трампу выразил глава инвестиционной компании Blackstone Стив Шварцман, а затем слова поддержки, подкрепленные щедрыми пожертвованиями, полились рекой. Среди его спонсоров нефтяной магнат из Техаса Тим Данн, владелец аэрокосмической компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу, бизнес-кланы Фертитта, Уихляйнов и т.д. Ведутся переговоры с мультимиллиардером Илоном Маском. Характерно, что шаг к превращению в воротилу Уолл-стрит сделал и сам Трамп. Комиссия по ценным бумагам и биржам дала его компании Trump Media & Technology Group зеленый свет для выхода на фондовый рынок.



Предпочтения корпораций объяснимы. При Трампе с 35 до 21 процента снизилась верхняя ставка корпоративного налога, сократились подоходные налоги для сверхбогатых, произошло кардинальное дерегулирование экономики. Теперь команда претендента анонсирует еще более значительные поблажки для бизнеса.



Не менее агрессивным может стать внешнеполитический курс. По словам Трампа, он введет пошлины в размере 60 процентов и выше на весь китайский импорт и лишит двустороннюю торговлю статуса "нормальных торговых отношений". Законопроект "О противодействии коммунистическому Китаю" уже разработан республиканцами. Трамп поддержал все инициативы однопартийцев по дипломатической и военной поддержке Тайваня. При этом его нимало не беспокоит урон, который наносят экономике торговые войны с Пекином. По приблизительным подсчетам, из-за этого США потеряли с 2018 года 195 млрд долл. и 250 тыс. рабочих мест.



В отношении Израиля риторика Трампа лишена даже той осторожной критики, что допускает Байден. Заявив, что он однозначно находится в "израильском лагере", политик призвал "покончить" с палестинской "проблемой". Своего оппонента Трамп обвиняет в желании предать еврейское государство "под влиянием коммунистов" и утверждает, что при нем Израиль был бы защищен. По большому счету, все отличия носят тактический характер. Экс-президент требует увеличения вклада союзников, в том числе в поддержку Украины, но не подвергает сомнению статус США как глобального гегемона. "Я не позволю странам отказываться от доллара, - заявляет он. - Если мы потеряем этот стандарт, это будет удар, сравнимый с поражением в войне".



Нередко можно услышать, что Трамп якобы собирается пойти навстречу России. На деле если он за что-то критикует Байдена, так это за слабость. В Южной Каролине экс-президент обвинил соперника в том, что тот "уступает Украину в качестве подарка Путину", и пообещал сделать больше для ее защиты. Советники Трампа Ларри Кудлоу и Роберт О’Брайен открыто выступают за ужесточение антироссийских санкций.



Признаком смещения буржуазного класса в сторону крайне правой диктатуры является язык ненависти. Трамп на полном серьезе говорит о заговоре, сплетенном Компартией Китая, ее "агентами" из числа левых сил и правительствами латиноамериканских государств. Все вместе они якобы организовали наплыв в США мигрантов, причем костяк последних составляют, по его версии, мужчины призывного возраста, специально выпущенные из тюрем и психиатрических лечебниц. "Они приносят преступность и болезни. Они насильники. Они отравляют кровь нашей страны", - подстрекает Трамп, используя мотивы нацистской пропаганды. Первым его шагом, обещает политик, станет крупнейшая депортация в истории. Помимо нелегальных мигрантов, "под раздачу" попадут приверженцы левых взглядов. "Мы собираемся не допускать в Америку ненавидящих христиан коммунистов, марксистов и социалистов", - грозится политик. По данным СМИ, "мозговой центр" команды Трампа - фонд "Наследие" - подготовил план очищения госорганов и системы образования от "неблагонадежных" лиц. Сам экс-президент обещает распустить министерство образования, куда "проникли радикальные фанатики и марксисты".



Власть идет на поводу у нагнетателей националистической истерии. Белый дом согласился выделить на охрану границ 14 млрд долл. Средства пойдут на наем тысяч офицеров погранслужбы и подразделений по поимке нелегалов, укрепление заграждений. И это при том, что за последний год было убито рекордное число людей, пытавшихся попасть в США из Мексики, - 850 человек. Более того, Байден призвал Трампа объединить усилия.



"Покончите с капитализмом!"



Этому способствует страх капитала перед пробуждением трудящихся. В прошлом году в США произошло 470 забастовок с 539 тыс. участников - на 141 процент больше, чем годом ранее, и максимальный уровень с начала века. Рост потерянных из-за протестов рабочих дней еще более впечатляющ - с 4,5 до 24,8 млн. Набранный темп не снижается. Среди последних выступлений - забастовки учителей в штатах Мичиган и Миннесота, водителей автобусов в Миссури, лесоперерабатывающих фабрик в Западной Виргинии, пивоваренных заводов в Техасе и т.д. Люди требуют повышения зарплат, стабильных страховых отчислений, большей безопасности, дополнительного набора кадров для снижения нагрузки. Но предрассудки, пропагандируемые Трампом и ему подобными, дают плоды. Потребовавшим ремонта автобусов чернокожим водителям в Миссури подбросили веревочные петли - символ расистской организации "Ку-клукс-клан".



Ультраправый террор остановит только сплочение трудящихся вокруг сильной левой организации. Общественный запрос на нее очевиден. Это показывали результаты демократических праймериз. "Демократические социалисты Америки" (ДСА) и другие организации призвали выбрать графу "не определился" в знак протеста против произраильского курса. В Мичигане призыву последовали более 100 тыс. человек - 12 процентов всех избирателей. Такая же доля оказалась в Северной Каролине, а в Миннесоте и вовсе 20 процентов. Однако за некоторыми исключениями ДСА и близкие к ним политики склоняются к поддержке Байдена как меньшего зла. Такую позицию заняли конгрессмены Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес.



Выразителями интересов трудящихся нельзя назвать и большинство кандидатов, не связанных с ведущими партиями. Их популярность рекордно высока - в сумме около 20 процентов, но, например, взгляды Роберта Кеннеди-младшего представляют собой мешанину из левых и правых лозунгов. То же касается профессора Корнела Уэста, который называет себя "немарксистским социалистом". Пожалуй, единственное исключение - марксистско-ленинская Партия социализма и освобождения (ПСО). Там отмечают, что у страны есть ресурсы для решения назревших проблем. Единственное, что стоит на пути, - политики, управляющие делами миллиардеров. Партия выступает за построение социалистического общества с плановой экономикой и мирной внешней политикой.



"Крошечная горстка желает во что бы то ни стало сохранить привилегии. Мы выступаем за социализм - систему, в которой трудящиеся обладают политической и экономической властью. Покончите с капитализмом, прежде чем он покончит с вами", - заявляют в ПСО. В 2020 году ее кандидат Глория Ла Рива заняла шестое место, на этот раз в президенты баллотируется Клаудия де ла Круз, получившая известность выступлениями против военных авантюр США, блокады Кубы и Венесуэлы. Но чтобы полученные голоса стали реальной силой, левым необходимо объединение с рабочим движением.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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