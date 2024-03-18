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|В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение
18:54 23.03.2024
В 2023 году уровень Каспийского моря продолжал снижение, с темпами рекордными за последние десятилетия. В 2022 году уровень моря за год понизился на 27 сантиметров, в 2021 – на 20 сантиметров. Данный тренд продолжился, как и ожидалось в 2023 году. Стремительное снижение уровня моря в прошлом году хорошо прослеживается и на спутниковых снимках.
По данным Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря в пике сезонного хода в июне 2023 года уровень моря понижался до отметки -28,82 метра, что на 26 сантиметров ниже отметки за аналогичный период 2022 года.
Основной причиной увеличения темпов снижения уровня за последние три года является низкой сток реки Волги, на которую приходиться порядка 85% всего речного стока в Каспийское море.
За 9 месяцев 2023 года объем стока Волги составил всего 172 кубических километра, что практически на уровне маловодного 2022 года (173 кубических километра).
Если обратиться к спутниковым снимкам, то, например на южной оконечности полуострова Уфра всего за год береговая линия отодвинулась на почти 700 метров, оказавшись по линии подводного канала к трем причалам на южном и восточном побережье полуострова Уфра, два из которых относятся к объектам Военно-морских сил Туркменистана.
На самой мелководной, северо-восточной части Красноводского залива береговая линия местами сдвинулась сразу более, чем на три километра, всего за 1 год.
Стоит отметить, что очередной цикл понижения уровня Каспийского моря начался в конце прошлого века. В настоящее время отметки близки к минимальным значениям за весь период инструментальных наблюдений за уровнем Каспийского моря. Сток Волги имеет важное, но не основное значение. Если сравнить сток Волги и отметки уровня моря по годам, то даже в года с большим объемом стока уровень моря остается в лучшем случае таким же, что и годом ранее.
18.03.2024