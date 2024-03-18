В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение

18:54 23.03.2024

В 2023 году уровень Каспийского моря продолжал снижение, с темпами рекордными за последние десятилетия. В 2022 году уровень моря за год понизился на 27 сантиметров, в 2021 – на 20 сантиметров. Данный тренд продолжился, как и ожидалось в 2023 году. Стремительное снижение уровня моря в прошлом году хорошо прослеживается и на спутниковых снимках.



По данным Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря в пике сезонного хода в июне 2023 года уровень моря понижался до отметки -28,82 метра, что на 26 сантиметров ниже отметки за аналогичный период 2022 года.



