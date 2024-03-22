Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК

00:01 24.03.2024

Украина должна быть признана террористическим государством: Путин заявил о возмездии



Какой бы ни были национальности террористы, какое у них не было бы гражданство - в данном случае не важно. Потому что совершенно очевидно, чей заказ они выполняли. Хотите фамилии заказчиков? Пожалуйста: Зеленский, Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), Данилов. Возможно, кто-то еще из этого отребья.



У исполнителей теракта в "Крокусе" не было религиозного фанатизма или идеологических разногласий с российской политикой. Это были безмозглые как саксаул "высококвалифицированные иностранные специалисты, без которых рухнет российская экономика". Им были обещаны деньги и жизнь "по кайфу" - этого хватило. Поверьте, для того, чтобы расстрелять безоружную толпу и скрыться, когда начнется пожар и паника не требуется особой подготовки. Нужно просто быть немного животным в социальном и интеллектуальном плане и делать как сказали.



А кто сказал, как делать?



Абсолютно риторический вопрос. И можно привести множество аргументов, прямо указывающих на Киев – и фантастическую скорость, с которой его стали отмазывать на Западе, и с которой он начал отмазываться сам (наш спецназ в это время еще работал в "Крокусе"), и тот факт, что поехали убийцы на Украину, где по словам Путина им было "подготовлено окно для перехода границы". Будут еще и показания задержанных – цепочку обязательно размотают.



Но это излишние аргументы. И без них очевидны базовые вещи: огонь – горит, ветер – дует, киевский режим – убийцы и террористы.



Важнейший вопрос - у украинского руководства и теперь останется политический иммунитет? Я не знаю. Я знаю, что ответ на этот вопрос жизненно важен для русских.



Да, Путин сказал, что исполнителей, организаторов и заказчиков массового убийства наших людей ждет неминуемое возмездие. Медведев, которому не надо быть столь аккуратным в выражениях, заявил, что "Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт". И "если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно". Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, "включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние".



Так вот, для русских жизненно важно, чтобы киевский режим был признан у нас на законодательном уровне режимом террористическим. Официально это должно быть объявлено, на весь мир: Россия признает государственную власть Украины террористической организацией. Хватит уже бояться, что назад отыграть не получиться. Поздно этого бояться.



Что еще должно произойти, чтобы дошло: против террористов нельзя вести СВО, соблюдая военные правила и обычаи. Не может быть у террористов политического иммунитета. Их можно только уничтожать. В противном случае теракты будут только нарастать. И чем больше у нас будет успехов на "обычном" поле боя, тем больше ублюдки будут убивать ни в чем не повинных людей в тылу.



Киевский режим пора (давным-давно пора) уничтожать. Зеленский, Буданов, Данилов, Подоляк – вся эта свора должна сдохнуть. Средства для этого у России есть.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ