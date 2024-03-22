Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками

00:02 24.03.2024

Зритель "Крокус Сити Холла" рассказал, как обезвредил террориста



Мужчина смог обезвредить одного из террористов в зале "Крокуса", когда тот перезаряжал оружие.

Зритель "Крокус Сити Холла" рассказал, как обезвредил террориста



По его словам, он оттолкнул жену, оббежал боевика, схватил за автомат, потянул его вниз и начал бить по голове.



"Я взглянул на супругу и... увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать", - сказал мужчина в интервью телеканалу "Россия 24".



Потом к нему подбежал еще один мужчина и помог вырубить нападавшего.



По последним данным, число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133.