 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:07 24.03.2024

"Кровавый месседж террористам": эксперт рассказал, для чего боевику отрезали ухо
"Негуманное"видео было слито специально

Кадры с отрезанием кончика уха одному из задержанных в брянском лесу террористу вызвало небывалый резонанс. Некоторые даже успели выступить с осуждением - мол, наши спецслужбы негуманно отнеслись к боевику, по чьей вине в"Крокус Сити Холле" погибло более 130 человек. Тем временем, сами силовики рассказали, что этот метод часто используется не только для устрашения.

"Негуманное"видео было слито специально

Кадры с отрезанием кончика уха одному из террористов во время задержания появились в сети 23 марта. Видео не для слабонервных вызывало небывалый отклик. Нашлись и те, кто осудил якобы негуманные методы наших спецназовцев. Впрочем, как оказалось, этот прием довольно распространен.

"Старый добрый метод в действии. Узнаю почерк. Кто в материале – работаем братья", - написал один из бывших спецов в своем канале.

По словам эксперта "МК", знакомого с ситуацией, методика, которая может показаться жестокой, довольно эффективна:

- Это методика допроса, которую вынуждены применять, чтобы максимально быстро получить необходимую информацию и "разговорить" тех же исламских фанатиков. А быстро это сделать не так просто. При этом очень часто от скорости получения оперативной информации зависит то, как быстро будут установлены и задержаны другие причастные к преступлению лица. А те в свою очередь могут нести опасность для гражданского населения. В таких ситуациях, поверьте, не до гражданских прав террористов и тем более сантиментов, - рассказал эксперт.

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Есть, кстати, и еще одно объяснение такой работы с террористами, исповедующих радикальный ислам. Для таких потеря ушей является позором и унижением. Фанатики до жути боятся такого отрезания ушей, так как верят в то, что без ушей не станут шахидами. Многие из них слишком буквально воспринимают фразу из Корана "Аллах тянет за уши на небо" и верят, что без ушей они не попадут в рай.

Не исключено, что кадры с отрезанием уха непросто так попали в открытые источники – скорее всего это стало неким месседжем остальным потенциальным боевикам, которые рискнут повторить чудовищное преступление.

Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА

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"Был хорошим парикмахером": задержанный после теракта Мухаммад Файзов работал в барбершопе
Сотрудникам салона поступают угрозы

Одним из задержанных террористов оказался парикмахер барбершопа в Ивановской области 19-летний Мухаммад Файзов. В ходе задержания мужчина получил ранения. Он находится в больнице на операции.

Директор мужского салона красоты Ямина рассказала о террористе и пожаловалась на травлю.

Сотрудникам салона поступают угрозы

С утра барбершоп завалили гневными сообщениями, телефоны директоров салона не замолкают.

- Нам целый день звонят, пишут угрозы, я боюсь за свою жизнь, - плачет директор Ямина Сафиева. - Файзов у нас работал чуть меньше трех месяцев. В ноябре устроился, 11 января уволился.

- Замечали за ним что-то подозрительное?

- Ничего подозрительного за ним мы не замечали. Он считался хорошим мастером, раньше работал в ивановском барбершопе. Жил одно время в Иваново, потом переехал в наш маленький городок Тейково, устроился к нам.

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- Что еще можете сказать о нем?

- Мы его толком не знали. Жил он один, семьи не было. Не бедствовал, ни в чем особо не нуждался. У него был дорогой телефон, не ущемлял себя. Не знаю, что у человека в голове было. Никаких странностей я за ним не замечала. Сегодня утром проснулась, а нас заваливают ужасными сообщениями, люди желают смерти, звонят мне. Я беременная, не знаю, что делать. Боюсь выходить на улицу. Сейчас поедем в следственный комитет давать показания.

Авторы: ИРИНА БОБРОВА

Источник - МК
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