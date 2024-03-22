В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших

00:20 24.03.2024

В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.



По данным собеседников, "люди лежали семьями". "Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей", - говорится в публикации.



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Как пишет телеграм-канал, еще 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц.



В ночь на 23 марта Baza сообщила, что более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов "Крокус Сити Холл". По данным канала, несколько посетителей спрятались там, но задохнулись при пожаре.



"Во время атаки они звонили на номер 112 и просили спасти их, потому что в помещение уже начал проникать дым и люди были заблокированы", - пишет Baza.



Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.



По последним данным Следственного комитета (СК), в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 93 человека. Ведомство назвало две причины гибели людей: огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число жертв теракта "будет расти значительно".



В ФСБ отчитались о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

Андрей Суворов

asuvorov@rtvi.com