 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.03.2024
00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
00:01  Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК
Суббота, 23.03.2024
18:54  В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение
18:50  Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма", - С.Кожемякин

16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
16:19  Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:01  Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров
15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
12:25  "Новая нефть". Как страны Бенилюкса превращаются в "наркогосударства", - Ольга Кузнецова
12:24  Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы
12:20  Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
10:53  Теракт в Москве. Опубликовал список установленных погибших (их уже более 115), все 4 террориста арестованы
09:43  Русский или российский. Есть ли проблема выбора, - Петр Акопов
08:53  80-летие МВФ: опасная "мутация" юбиляра, о которой сегодня почти не вспоминают, - В.Катасонов
08:51  Джихадисты - на службе режиму Зеленского, - Валерий Ильин
08:44  В чем лукавство "олимпийского перемирия", - Игорь Караулов
08:39  Почему СВО де-факто стала войной, - Геворг Мирзаян
08:35  ЕС и Великобритания пытаются ограничить влияние КНР на мировую финансово-экономическую систему, - Леонид Пастернак
08:29  Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну, - Елена Караева
01:22  Зачем России такая "олимпиада"? - Виктория Никифорова
01:00  На границе России формируется государство-зомби. И это не Украина, - Кирилл Стрельников
00:44  Сын Болата Назарбаева незаконно строил ТРЦ в Астане
00:43  Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
00:34  Турецкие коммуникационные проекты могут составить конкуренцию МТК "Север – Юг", - Ю.Кузнецов
00:18  Чем опасны пакистанские удары по Афганистану, - Лариса Шашок
00:10  Костанайцы сообщают о многокилометровой очереди из Казахстана в Россию в пункте пропуска "Кайрак"
00:01  У принцессы Уэльской Кейт диагностирован рак. Тип опухоли не уточняется
Пятница, 22.03.2024
22:35  Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Елбасы, генерал КНБ) снова будут судить. За "отмывание" криминальных денег
21:23  Обыкновенный нацизм: когда бездействие равно соучастию, - ФСК
20:34  Подмосковный "КрокусСити холл" атаковали террористы - 60 погибших, более 200 - ранено
20:16  В Монголии из-за аномальных морозов погибло почти 5 млн животных
14:38  "Ответочка за Белгород": ВКС РФ нанесли самый мощный за СВО массированный удар
14:36  Загадка дыры: виновата ли китайская скважина в алматинском землетрясении?
14:33  "Русский иноходец" на азиатских бегах, - С.Агафонов
14:32  РосРакеты вывели из строя "все или почти все" машинные залы ДнепроГЭС
14:26  Джут (массовый падеж скота) поразил центральные районы Казахстана
14:15  В Бишкеке построят новый ипподром "Аккула" - для "конных игр"
14:13  Даврон Хидоятов и Александр Сахапов стали заместителями главы "Узавтосаноат"
14:11  В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
14:04  Закрытый диалог: Молдавия отказывается от переговоров с Приднестровьем
14:00  Евроспад: почему промышленность в ЕС продолжает сжиматься
10:22  В Ташкенте открылось посольство... Башкирии
10:07  "Отношение к русским изменилось. Стало невыносимо. Оскорбления, проблемы на работе". Живший в Узбекистане Мележиков
09:21  Белорусские оппозиционеры-мигранты стали выдавать паспорта своего альтернативного "государства - Новая Белоруссия"
08:53  Забытые солдаты Империи-28. Командир Закаспийских железнодорожников полковник Наполеон Лысаковский, - В.Андреева
08:41  Человечеству предрекли вымирание, - Данила Моисеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:20 24.03.2024

В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

По данным собеседников, "люди лежали семьями". "Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей", - говорится в публикации.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
Как пишет телеграм-канал, еще 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц.

В ночь на 23 марта Baza сообщила, что более 10 тел погибших обнаружены в одном из туалетов "Крокус Сити Холл". По данным канала, несколько посетителей спрятались там, но задохнулись при пожаре.

"Во время атаки они звонили на номер 112 и просили спасти их, потому что в помещение уже начал проникать дым и люди были заблокированы", - пишет Baza.

Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

По последним данным Следственного комитета (СК), в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 93 человека. Ведомство назвало две причины гибели людей: огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число жертв теракта "будет расти значительно".

В ФСБ отчитались о задержании 11 человек, в том числе, как утверждается, четырех непосредственных исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Их этапируют из Брянской области в Москву. В спецслужбе утверждают, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.
Андрей Суворов
asuvorov@rtvi.com

Источник - rtvi.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711228800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  