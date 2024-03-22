"Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой стартовал со второй попытки с Байконура

01:00 24.03.2024

Байконыр. 23 марта. КазТАГ – С космодрома Байконур в 17.36.10 по времени Астаны стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-25" с экипажем на Международную космическую станцию, передает КазТАГ.



