Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов

02:42 24.03.2024

Теракт в "Крокус Сити": дезинформация как часть стратегии западных спецслужб

Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине



23.03.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Террористический акт в подмосковном "Крокус Сити" – кровавое, чудовищное подтверждение в рамках ведущейся коллективным Западом "гибридной войны" против России. Делается это практически открыто – вспомним хотя бы недавние обещания Макрона и иже с ним направить войска ряда стран НАТО на подмогу терпящему военные неудачи режиму Зеленского, перманентные учения в Польше, перестройку на военный лад промышленности Германии и т. д.



При этом, как мы писали ранее, делаются неуклюжие попытки отмазаться от причастности к происходящему, притом что в недавнем заявлении посольства США прямо говорилось об опасности посещения концертов.



Думается, упоминание о "48 часах" стало отнюдь не непреднамеренной ошибкой а, напротив, сознательно вброшенной дезинформацией, призванной ввести российскую сторону в заблуждение относительно сроков готовящегося преступления.



Надо сказать, почерк не новый – нелишне напомнить, что столь же крупные террористические акции извне планировались и в Советском Союзе в 1950-х – 1980-х годах, зачастую также сопровождаясь вбросами "дезинформации". Однако профессиональная работа советских правоохранительных органов предотвратила эти акции, несмотря на изощренные усилия противника.



Например, вскоре после катастрофического землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 г. в Ангрене (пригород столицы Узбекской ССР) в правоохранительные органы явились трое местных граждан, уверявших, что в центре города или на его окраине готовится мощный взрыв. Следственными органами было установлено, что такой теракт действительно готовился с целью политически усугубить последствия землетрясения, спровоцировав в ключевой республике советской Средней Азии антирусские антисоветские выступления.



Эту акцию должна была совершить группировка, состоящая в основном из потомков Сейида Алим-хана (1880-1944), отринутого в 1920 г. в ходе советизации Туркестана от власти эмира бухарского (тогда же был упразднен сам эмират). С тех пор она находилась на нелегальном положении в высокогорных районах афганского Бадахшана и частично в горах северного Пакистана (у границы с Афганистаном). Ее эмиссары в Ташкенте были вскоре обезврежены, однако вскоре выяснилось, что и явившиеся с повинной в Ангрене тоже оказались "засланцами", которые должны были отвести внимание правоохранительных органов и спецслужб от заготовленной параллельно политической провокации. Незадолго до предполагаемого взрыва на его место планировалось подбросить китайские антисоветские прокламации и китайскую же взрывчатку. Напомним, в тот период в КНР разворачивалась так называемая "культурная революция" (1966-69 гг.), и советско-китайские отношения, ухудшавшиеся с начала 1960-х гг., вскоре оказались на грани прямого военного столкновения. Чтобы побыстрее спровоцировать вооруженный конфликт, направлявшие террористов спецслужбы некоторых стран НАТО и спланировали сфальсифицированный "китайский след" на месте взрыва, готовясь к провокации, надо отметить, весьма профессионально.



Напомним, в тот период в Афганистане правил король Закир-шах, стремившийся к поддержанию добрососедских отношений с северным соседом. Примечательно, что местным спецслужбам монархического государства, традиционно контролировавшего некоторые части страны весьма условно, тем не менее удалось выяснить некоторые детали готовящегося в Ташкенте теракта. Более того, к концу апреля 1966 г. афганцы сообщили советской стороне как данные о личностях некоторых "засланцев", так и информацию о планируемом "китайском следе". Некоторые участники вышеупомянутой "бухарской" группировки были арестованы в Афганистане, а после ввода в 1979 г. в страну советских войск оставшиеся ее "активисты" присоединились к отрядам афганских моджахедов.



Поддержка американскими спецслужбами пресловутой "вооруженной оппозиции" способствовала скатыванию страны в средневековую дикость и анархию 1990-х годов, а почти 20-летняя оккупация этой страны способствовала ее превращению в очаг распространения международного терроризма, экстремизма и криминала, в том числе и в контексте вооруженного конфликта на Украине. В предыдущем материале уже рассказывалось об активной работе киевского режима по вербовке террористов для нападений на приграничные российские регионы и терактов внутри страны. И здесь у западных спецслужб опыт также весьма богатый. Так, весной 1953 года, вскоре после кончины И.В. Сталина, группа уцелевших бандеровцев, рассчитывая на ослабление внимания к ним компетентных органов, планировала подорвать железнодорожное полотно на Перекопском перешейке. Диверсию удалось предотвратить благодаря оперативным действиям советской контрразведки и выявлению в Украинской ССР засланных кураторов этой акции из разведок США и ФРГ.



Еще несколько характерных примеров. В сентябре 1967 года житель Каунаса, некий Игорь Крысанов подорвал самодельное взрывное устройство в Мавзолее Ленина, что привело к гибели трех человек и ранению еще четырех (вскоре на саркофаг установили бронестекло). Выяснилось, что Крысанов был антисоветчиком, связанным с литовским антисоветским подпольем и его центром в западногерманском Мюнхене. Крысанова решили нанять благодаря русскому происхождению, дабы не светить до поры до времени в этой акции литовский националистический след. По некоторым данным, советские органы предпочли не устраивать "антилитовского" политического процесса: террориста поместили в психиатрическую больницу и дальнейшая его судьба неизвестна…



Вернемся, однако, в тогда еще советскую Среднюю Азию. В 1982 г. запрещенная ныне в России радикальная исламистская группировка "Хизб-ут-Тахрир" ("Партия освобождения") сообща с афганскими моджахедами запланировала подрыв крупнейшей в Средней Азии Нурекской ГЭС (в Таджикской ССР) или как минимум – аварию на этой станции. При этом вбрасывалась дезинформация, что диверсия состоится якобы на Каракумском канале, соединяющем Амударью с прикаспийским районом Туркменской ССР или в Хороге – столице Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР.



Предотвращенный советскими спецслужбами теракт являлся составной частью американо-британского плана (1981-82 гг.) по противодействию СССР в Афганистане и стимулированию антисоветского подполья в Средней Азии. Согласно рассекреченным частично данным западных спецслужб и по информации советской контрразведки, уже весной-летом 1982 г. была расширена сеть подпольных группировок ("Хизб-ут-Тахрир", "Мусульманское единство" и др.) и их нелегальных типографий в Таджикистане и Узбекистане, планировалась целая серия терактов, срыву которых в конце 1970-х и позже способствовали тесные контакты советских спецслужб с коллегами из Сирии, Индии, Ирака, Северного (ЙАР) и Южного (НДРЙ) Йемена и других государств.



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Уже в наше время несомненна причастность к диверсии на подводных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" спецслужб англосаксонских стран, о чем упоминал, в частности, глава СВР РФ Сергей Нарышкин. Кроме того, теракты против Крымского и Чонгарского (через залив Сиваш) мостов в 2022-23 гг. планировались британской разведкой в лице структур, связанных с полковником MI5 и высокопоставленным советником НАТО Крисом Доннелли, а также с британским разработчиком планов по разрушению Крымского моста Хью Уордом. Главная улика – секретное досье с упоминанием "работающей во враждебной среде" британской комплексной спецгруппы Prevail Partners, привлекавшейся для обучения боевиков ВСУ атакам на территории РФ. И это лишь некоторые примеры, свидетельствующие о прямой причастности западных спецслужб к террористической деятельности на территории СССР, а после 1991 года – постсоветских государств, и в первую очередь России. Согласимся с сенатором Андреем Клишасом: "Террористическая атака в "Крокусе" будет расследована, и исполнителей мы узнаем, но уже сегодня у меня нет никаких сомнений в том, что эта атака – часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет. Мы все помним. Поддержка террористов на Кавказе в 90-е, госпереворот на Украине в 2014-м, срыв Минских соглашений, уничтожение мирных граждан в Новороссии, русофобия, поддержка неонацизма, "Крокус". Все это этапы одной войны с Россией и заказчики тут одни".