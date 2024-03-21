Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?

02:43 24.03.2024

21.03.2024



Владислав ЮРИЦЫН



Лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов о хитрых совпадениях вокруг гранта Пандемийного фонда Всемирного банка для РК



