Израильские танкисты расстреляли толпу безоружных палестинцев, ожидавшмх гумпомощи (19 убитых)

08:30 24.03.2024

В результате обстрела израильскими войсками погибли 19 палестинцев, которые ждали помощи

Азия и мир, политика 10:43, 24 марта 2024 Просмотров: 472

По меньшей мере 19 палестинцев были убиты в результате израильского нападения на гражданских лиц, которые ждали помощи к юго-востоку от города Газа, сообщило Министерство здравоохранения Газы, передает "Аль Джазира".



Израильская армия и танки открыли огонь из пулеметов по людям, которые ждали мешки с мукой и помощь в месте, далеком от того, чтобы представлять какую-либо опасность.



Махмуд Басаль, пресс-секретарь Департамента гражданской обороны Газы, заявил, что была "сильная стрельба по гражданским лицам", и жертвы были доставлены в соседнюю больницу Ахли араб.