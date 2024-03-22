Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Воскресенье, 24.03.2024
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02:43  Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?
02:42  Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов
02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
01:00  "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой стартовал со второй попытки с Байконура

00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
00:01  Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК
Суббота, 23.03.2024
18:54  В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение
18:50  Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма", - С.Кожемякин
16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
16:19  Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:01  Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров
15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
12:25  "Новая нефть". Как страны Бенилюкса превращаются в "наркогосударства", - Ольга Кузнецова
12:24  Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы
12:20  Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
10:53  Теракт в Москве. Опубликовал список установленных погибших (их уже более 115), все 4 террориста арестованы
09:43  Русский или российский. Есть ли проблема выбора, - Петр Акопов
08:53  80-летие МВФ: опасная "мутация" юбиляра, о которой сегодня почти не вспоминают, - В.Катасонов
08:51  Джихадисты - на службе режиму Зеленского, - Валерий Ильин
08:44  В чем лукавство "олимпийского перемирия", - Игорь Караулов
08:39  Почему СВО де-факто стала войной, - Геворг Мирзаян
08:35  ЕС и Великобритания пытаются ограничить влияние КНР на мировую финансово-экономическую систему, - Леонид Пастернак
08:29  Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну, - Елена Караева
01:22  Зачем России такая "олимпиада"? - Виктория Никифорова
01:00  На границе России формируется государство-зомби. И это не Украина, - Кирилл Стрельников
00:44  Сын Болата Назарбаева незаконно строил ТРЦ в Астане
00:43  Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
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00:18  Чем опасны пакистанские удары по Афганистану, - Лариса Шашок
00:10  Костанайцы сообщают о многокилометровой очереди из Казахстана в Россию в пункте пропуска "Кайрак"
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Пятница, 22.03.2024
22:35  Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Елбасы, генерал КНБ) снова будут судить. За "отмывание" криминальных денег
21:23  Обыкновенный нацизм: когда бездействие равно соучастию, - ФСК
20:34  Подмосковный "КрокусСити холл" атаковали террористы - 60 погибших, более 200 - ранено
20:16  В Монголии из-за аномальных морозов погибло почти 5 млн животных
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14:36  Загадка дыры: виновата ли китайская скважина в алматинском землетрясении?
14:33  "Русский иноходец" на азиатских бегах, - С.Агафонов
14:32  РосРакеты вывели из строя "все или почти все" машинные залы ДнепроГЭС
14:26  Джут (массовый падеж скота) поразил центральные районы Казахстана
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    Кыргызстан   | 
Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется
09:16 24.03.2024

МИД Кыргызстана уточняет информацию о смерти 22-летнего кыргызстанца, который работал в "Крокусе"
Министерство иностранных дел Кыргызстана уточняет информацию о смерти 22-летнего кыргызстанца, который работал в "Крокус Сити Холле".

Ранее правозащитница Азиза Абдирасулова написала в соцсети, что поступила информация о кончине кыргызстанца Т.Ш.Ф. в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Она просила всех, кто располагает информацией, сообщить родным парня.

Источник - АКИпресс
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