Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется

09:16 24.03.2024

МИД Кыргызстана уточняет информацию о смерти 22-летнего кыргызстанца, который работал в "Крокусе"

Министерство иностранных дел Кыргызстана уточняет информацию о смерти 22-летнего кыргызстанца, который работал в "Крокус Сити Холле".



Ранее правозащитница Азиза Абдирасулова написала в соцсети, что поступила информация о кончине кыргызстанца Т.Ш.Ф. в результате теракта в "Крокус Сити Холле".



Она просила всех, кто располагает информацией, сообщить родным парня.