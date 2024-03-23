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25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст
10:27 24.03.2024

23.03.2024 | Леонид САВИН

Аналогичный югославскому сценарий был задуман для России еще в 1990-х годах

Четверть века назад, 24 марта 1999 г., объединенная группировка стран НАТО начала военную кампанию против Союзной Республики Югославия, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории.

За прошедшие годы написано довольно много о последствиях этой агрессии: и про явное нарушение принципов международного права, поскольку ООН не давала санкций на какие-либо боевые действия против суверенного государства; и про многочисленные нарушения прав человека во время бомбардировок; и про заказные информационные кампании против сербов, которые не имели ничего общего с действительностью; и про влияние войны на мирное население – от посттравматического синдрома до роста онкологических заболеваний из-за применения боеприпасов с сердечниками из обедненного урана.

Однако следует выделить несколько важных моментов. Данная кампания стала первой наступательной операцией НАТО. Военно-политический блок, который был задуман якобы для защиты от возможного нападения со стороны Советского Союза (плод безумного воображения западных, прежде всего англо-саксонских, политиков) стал инструментом военной экспансии. Из условно оборонительного он стал наступательным. Сначала в Европе, а затем и в других частях мира, в частности против Ливии в 2011 г. Вероятно, военная кампания против Югославии вселила уверенность в стратегов НАТО о необходимости дальнейшего расширения и гомогенизации всей Европы под зонтиком Брюсселя. Следующее расширение альянса произошло целым пакетом. В марте 2004 г. были приняты сразу семь государств: Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Словения. Здесь есть один интересный нюанс – все эти страны подписали план действий по членству в апреле 1999 г., то есть, когда бомбардировка Сербии была в самом разгаре. Связь между агрессией и кооптированием новых членов очевидна. Отметим, что фактически накануне агрессии против Югославии 12 марта 1999 г. в альянс вошли Польша, Венгрия и Чехия, которые получили приглашение на вступление в июле 1997 г. Сейчас щупальца НАТО ползут на Кавказ, Ближний Восток и Центральную Азию, поскольку альянс имеет различные соглашения с рядом государств в упомянутых регионах.

Но подписание Слободаном Милошевичем соглашения о выводе войск из провинции Косово и Метохии и передачи ее под контроль международных сил еще не означало полного политического поражения. Он оставался у власти. Хотя уже в мае 1999 года Гаагский трибунал для бывшей Югославии выдвинул обвинения против президента Югославии Слободана Милошевича в совершении военных преступлений в Косово. Для того чтобы его заполучить, необходимо было снятие дипломатического иммунитета, которым обладают главы государств.

Внешние инструменты, такие как санкции, помогали установить давление и усилить социальную напряженность. Агентура в то же время работала на местах и закачивала деньги в оппозицию. Марионеточное движение "Отпор", действовавшее как будто от лица граждан Сербии, приняло на вооружение методологию Джина Шарпа о ненасильственном (условно) сопротивлении и продолжало реализовывать свой план шаг за шагом.

Для вывода людей на улицу был подобран момент избирательной кампании.

В октябре 2000 г. из-за массовых протестов Слободан Милошевич подал в отставку, не ожидая второго тура президентских выборов. Фактически в Сербии была успешно реализована первая цветная революция, получившая название бульдозерной. Что поразительно, многие ее идейные лидеры, такие как профессор Чедомир Чупич, до сих пор спокойно живут в Белграде и так же активно критикуют нынешние власти. Хотя более молодые, такие как Срджа Попович, сразу же переметнулись на сторону Запада и продолжают попытки устраивать государственные перевороты в других странах.

А теперь давайте посмотрим на глобальный контекст войны НАТО против Югославии.

Следует учитывать, что ранее в Югославии полыхала гражданская война, и в Боснии были активно вовлечены страны НАТО, в том числе США. Это дало им возможность не только на практике отработать технологии этнических конфликтов, а также новые теории ведения боевых действий, такие как сетецентричная война, но и задействовать как частные военные компании, так и наемников (в частности, в рамках "джихада" были привлечены моджахеды, ранее воевавшие в Афганистане). Вся эта машина была направлена против сербов не только для того, чтобы одержать оперативное превосходство на фронте, но и с далеко идущими стратегическими задачами, которые включали в себя и демонизацию сербов, создание образа варваров, которые представляют угрозу для "цивилизованного мира". И эта демонизация прошла успешно и была закреплена уже в 1999 г. Но если Запад тогда открыто обвинял сербов, то подразумевал и русских, которые старались помочь братскому народу выстоять перед давлением Запада. Неслучайно Слободан Милошевич предупреждал, что то, что Запад сделал с сербами, он попытается в будущем сделать и с Россией.

Впрочем, для России уже был задуман аналогичный югославскому сценарий. Весной 1999 г. террористические организации активизировали свои действия на Северном Кавказе в России. В апреле, когда НАТО бомбило Югославию, самопровозглашенный "эмир джамаата Дагестана" объявил о создании "исламской армии Кавказа" для осуществления джихада на юге России. Затем началась целая волна терактов, организованных террористами под руководством Шамиля Басаева: захват населенных пунктов в Дагестане, взрывы домов в Москве и Волгодонске.

Поэтому, когда поднимается вопрос, могла ли Россия помочь сербам больше, чем сделала, включая операцию по блокированию аэропорта Приштины, нужно помнить, что положение было довольно сложное и у нас. Полыхал Северный Кавказ, в Поволжье работали эмиссары западных спецслужб, в регионах возникали сепаратистские проекты.

Это была активная фаза однополярного момента, который США использовали для укрепления своей гегемонии по всему миру, не гнушаясь никаких средств, в том числе и терроризма. И до его заката было еще далеко.

Но были ли позитивные итоги военной агрессии НАТО против Югославии? Попробуем подытожить. Первое: югославская армия оказала серьезный отпор врагу и в результате у НАТО были существенные потери, которых они не ожидали изначально. Различные военные хитрости применялись в разных видах войск и вполне могут быть адаптированы и для СВО с соответствующими поправками. Второе: реальное лицо НАТО увидел весь мир, что привело к антивоенным протестам. В частности, из-за этого Италия вышла из коалиции. Третье: грязные методы информационных кампаний и задействование неправительственных организаций в качестве пятой колонны были задокументированы и подвержены широкой огласке. Наконец, международная солидарность с сербами – русские добровольцы и гуманитарная помощь, работа хакеров из разных стран против НАТО, обход западных санкций – также немаловажный опыт комплексного характера, который еще пригодится для сокрушения глобалистской военной гидры Североатлантического альянса.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711265220


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