"Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)

12:51 24.03.2024

ГКНБ: Кримавторитеты из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана, они задержаны



23 марта 2024



"Сводка" (АКИpress) – В ходе организации оперативных мероприятий в поле зрения органов национальной безопасности КР попали 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. И Маммадов З.И., сообщили 23 марта в пресс-службе ГКНБ.



Мероприятия были направлены на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранцев и лиц, возможно находящихся в межгосударственном розыске.



"По полученным оперативным данным, Асгаров М.О. в криминальном мире имеет статус так называемого "бродяги", который в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса прибыл со своими указанными подельниками в Кыргызстан для организации покушения на руководство страны, в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве (КР, РК, РУ и РФ)", - сообщили в ГКНБ.







В Комитете отметили, что их преступные планы возникли на фоне проводимых ГКНБ мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц, находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров так называемой массой воров, которая в перспективе может негативно отразится в отношении них.



ГКНБ 22 марта провел оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых, все вышеуказанные лица были задержаны.



В настоящее время проводятся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности согласно законодательству КР.