Социальный разворот. Богатых в России попросят раскошелиться, - Юрий Алексеев

13:00 24.03.2024 Социальный разворот

Богатых попросят раскошелиться

Юрий Алексеев

22.03.2024

Социальный разворот

Президент России поручил правительству сосредоточиться на увеличении реальных доходов россиян и снижении уровня бедности. Повышение благосостояния россиян, имеющих невысокий доход, должно быть напрямую связано с сокращением социального неравенства.



Как известно, уровень неравенства определяется коэффициентом Джини. Это статистический показатель, свидетельствующий о степени расслоения общества. Чем выше его значение, тем в большей степени основные доходы сконцентрированы в руках узкой группы населения. За прошлой год, по данным Росстата, коэффициент социального неравенства Джини в России вырос с 0,395 до 0,403 (на долю 10% самых богатых россиян пришлось почти 30% всех денежных доходов, а состояние10% наименее обеспеченных слоев только ухудшилось).



Ничего хорошего в том, что богатые (а их у нас абсолютное меньшинство) богатеют, а миллионы бедных кое-как сводят концы с концами, нет. Государство старается изменить ситуацию. Благодаря социальным выплатам малоимущим, сокращению безработицы, повышению МРОТ число людей, находящихся за чертой бедности, уменьшилось на 800 тысяч – до 13,5 млн человек, и теперь их всего 9,3% населения. В 2000 году, заметим, малоимущих начитывалось больше 42,3 миллиона, то есть каждый третий житель страны не мог свести концы с концами. А сегодня эта цифра уменьшилась более, чем в три раза. Да и сам рост коэффициента Джини произошел на фоне роста доходов (реальные зарплаты за год увеличились на 7,8%), денежные доходы населения в 2023 году, уточняет Росстат, выросли на 5,4% (после снижения на 1% в 2022 году).



В то же время в прошлом году несколько выросло и соотношение между средними уровнями доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных – до 14 раз (в 0,2 раза по сравнению с 2022 годом). Однако 10 – 15 лет назад этот показатель был гораздо выше – 16 раз. Так что тенденция к уменьшению разрыва в доходах все же прослеживается.



Когда речь заходит о социальном расслоении общества, нам в пример ставят Японию – страну богатую трудоголиками. Там практически нет бедных, потому что все от мала до велика перерабатывают и получают хорошую зарплату. Отдыхать в выходной или брать отпуск у японцев считается дурным тоном. Но есть и другая сторона медали: огромные перегрузки сказываются на здоровье, ежегодно регистрируются случаи смертей на работе.



На свою приличную зарплату японцы мало что могут себе позволить. Если в России обеспеченность жильем составляет около 25–28 м² на человека (и это довольно низкий по мировым меркам показатель), то в Японии – и вовсе 12–15 м². Да, у нас много людей живет в студиях, общагах, секционках, но зато и выбор самого разного жилья большой: однушки, двушки, трешки, частные дома. Японцы, зарабатывающие гораздо выше среднего, ютятся в крохотных квартирках общей площадью около 12 м², уступающих нашим "хрущевкам" с кухней, спальней и санузлом. В Японии, кстати, полно многоэтажек с квартирами-каморками от 6 м² с низкими потолками и крохотными дверными проемами, в которые нужно протискиваться боком, с помывочным блоком шириной 40 см и длиной в один метр вместо ванной, и раковиной, напоминающей мыльницу.



Можно позавидовать классным дорогам, по которым жители высокоразвитой страны ездят на крошечных малолитражках с двигателями 0,7–1,2 литра, и гордятся тем, что меньше загрязняют воздух. Состоятельные японцы могут обновлять свои авто хоть каждый год, но от роскошных автомобилей отказываются. Прилично зарабатывающие люди, привыкшие гнуть спину с утра и до позднего вечера, лишены радостей жизни и не мечтают о том, чтобы взять выходные или отпуск, с детьми и друзьями отправиться на рыбалку, посидеть у костра. Россияне, немного пожившие в стране сакуры и трудоголиков, говорят, что вряд ли согласились бы променять свое подсобное хозяйство где-нибудь в приволжской деревушке на хорошую работу в центре Токио. Так что сравнения относительно того, где лучше живется с учетом коэффициента Джинни, мягко говоря, некорректны.



Бедность – понятие относительное, и судить о том, как живет тот или иной народ нужно с учетом его особенностей. Но с экономикой не поспоришь. Если реальный рост доходов сопровождается высокой инфляцией, а среди населения растет неравенство, то это не сокращает бедность даже в условиях кадрового голода и роста зарплат. А рост доходов, как известно, зависит от ценовой стабильности. Именно этим и объясняет Банк России свою жесткую денежно-кредитную политику, способную, по словам Эльвиры Набиуллиной, снизить инфляцию "до устойчиво низких значений".



Можно открыть еще 100 месторождений нефти, газа, алмазов и золота, кратно нарастить ВВП и стать не пятой, а третьей экономикой мира после США и Китая. Но чтобы народ почувствовал от этого выгоду, необходимо, чтобы одновременно с ВВП росли уровень и качество жизни миллионов людей.



Когда кошелек полон, магазинные витрины ломятся от изобилия доступных и качественных товаров, обещаниям власти верят охотнее.



В ЦЭМИ давно научно обосновали, что заниженная оплата труда лишает работников мотивации и негативно сказывается на темпах экономического роста и демографии. Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, член Госсовета РФ, не раз заявлял, что индексировать доходы мало – необходимо увеличивать покупательную способность населения. А достичь этого можно увеличением производительности труда с помощью автоматизации, цифровизации и внедрения новых технологий (при наращивании инвестиций в технологическую базу) и устойчивого экономического роста не ниже 3% ВВП. При таком раскладе можно, не опасаясь роста инфляции, стабильно увеличивать реальные доходы населения, стимулируя тем самым потребительский спрос. Все эти компоненты тесно взаимоувязаны: при низком спросе не будет расти и предложение, а предприятия не станут расширять производство и, соответственно, не повысят оклады.



Декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Раскина считает, что для снижения бедности даже при росте средних доходов необходимо еще и сокращение неравенства. То есть важно, чтобы у большинства россиян быстрее росли доходы, и чтобы среди работающих не было бедных.



Борьба с бедностью выходит на первый план не только в России. Впервые за десятилетия число людей во всем мире, живущих в нищете, растет, а не уменьшается. Генеральная Ассамблея ООН приняла уже третью резолюцию, провозглашающую очередное десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты. Многие страны в разработке политики борьбы с нищетой обычно ориентируются на показатель Всемирного банка (сегодня его подняли до $2,15 в день), но, как оказалось, в наше непредсказуемое время этого мало.



В учебниках по экономике описываются два хрестоматийных примера сокращения социального неравенства. "Скандинавская модель" позволила за 30 лет решить проблему бедности за счет значительного перераспределения доходов благодаря повышению налогов и, соответственно, высоких социальных выплат. Но у нее есть серьезный недостаток – снижение инвестиционной привлекательности и замедление экономического роста, что нам решительно не подходит. США и Канада, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Италия пошли другим путем и сделали упор на самостоятельность и ответственность бизнеса в создании благоприятных условий труда, обеспечение полной занятости и опережающий рост реальных доходов. Суть в том, что бизнес проявляет высокую сознательность и обеспечивает рост благосостояния граждан свой страны. Наша страна несколько десятилетий двигалась по такому пути, но наш бизнес не проявил высокой сознательности, хотя по просьбе властей мог кое-что и пожертвовать на образование, культуру, спорт, помощь бездомным. Со временем инициативу у бизнеса перехватило государство, и сокращение числа бедных ускорилось.



Сегодня доля населения с наиболее низкими доходами (ниже прожиточного минимума) в России сопоставима с Европой (разница лишь в величине прожиточного минимума). По уровню жизни мы опередили большинство стран Латинской Америки и Африки, хотя у нас, как и у них, еще довольно много социальных проблем. Но в общем и целом, по оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, в России практически побороли бедность и перестроили экономику. И прежде всего, как он выразился, изменился наш образ жизни. Самое главное – "набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд на повышение благосостояния миллионов россиян".



К мнению вице-премьера можно относиться по-разному.



Но если раньше в кризис бежали покупать соль, мыло и спички, то теперь скупают квартиры, машины, ноутбуки, телевизоры, гаджеты. Понятие бедности постепенно нивелируется. Кто-то привык считать каждую копейку, а для кого-то и "100 баксов" не деньги.



По утверждению аналитиков компании FinExpertiza, число высокооплачиваемых сотрудников крупных и средних предприятий в России за 2023 год (по сравнению с 2021 годом) с ежемесячными доходами от одного миллиона рублей до вычета подоходного налога выросло в полтора раза.



На российском фондовом рынке наблюдается настоящий бум частного инвестирования. Только в январе этого года к торговле на Московской бирже подключились еще 500 тысяч человек, а всего у нас в инвесторы записались более 30 млн человек, почти четверть взрослого населения. Бурному подъему народного инвестирования способствовал Интернет, сделавший биржевую торговлю доступной в несколько кликов. Существенно повысилась финансовая грамотность, равно как и качество услуг брокерских компаний. Не последнюю роль сыграли и льготы для участников рынка, работающих через индивидуальные инвестиционные счета. Совсем не богатые, казалось бы, люди обеспечивают свыше 70% биржевого оборота ценных бумаг в России. По мировым меркам это много: в США этот показатель составляет около 20%.



После того, как президент предложил страховать средства до 1,4 млн рублей на долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах, как и на банковских вкладах, число желающих записаться в народные инвесторы стало расти еще быстрее. А после того, как государство обязалось защитить до 2,8 миллиона рублей всем желающим отложить себе на старость, выросли и добровольные пенсионные накопления.



Аналитики гадают, каков же на самом деле уровень бедности в стране, где все дворы в больших и малых городах заставлены машинами? Уровень автомобилизации в России – 397 транспортных единиц на 1000 граждан (в Китае, поборовшем бедность, 221 авто – на 1000 человек). Экономисты объясняют этот феномен проявившимся отложенным спросом.



Подросли в номинальном выражении зарплаты, выплаты участникам СВО, многодетным, пенсионерам. Граждане адаптировались к новой ценовой реальности, активно вкладывают деньги в недвижимость. Ипотека стала развиваться даже там, где еще пять лет назад скромные зарплаты не позволяли людям покупать жилье в кредит.



Посетивший Россию известный журналист Грэм Вуд рассказал на страницах крупнейшего международного издания Atlantic, что поражен Россией, живущей "получше других, несмотря на адские санкции". По мнению автора, представления американцев о нашей стране "безнадежно отстали лет на двадцать", и они подходят к концу "лихих девяностых", но не к современной России. Грэма поразила не только "московская красота и даже роскошь" по сравнению с тем, что журналист видел двадцать лет назад. Побывав в регионах, городах, поселках, отдаленных от столицы, он пришел к выводу, что за два десятилетия "страна воспряла", а в крупных городах "инфраструктура и некоторые магазины не уступают даже лучшим местам американских мегаполисов". Даже в городке на 100–200 тысяч человек работают салоны красоты, продается современная техника, у людей много иномарок, есть кафе и рестораны с отличной едой, а не "медвежьи пирожки в засаленных советских газетах".



Надо полагать, что увиденное Грэмом – лишь начало больших перемен.



Из пяти новых анонсированных президентом нацпроектов – четыре носят социально-ориентированных характер. Они решают не только проблему дефицита кадров, но и способствуют росту доходов, а значит – спроса населения, о котором не устают напоминать власти экономисты.



Все это, как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова, не окажет большого влияния на инфляционные процессы, но затронет интересы отдельных групп населения, нуждающихся в поддержке.



Тормозом на пути к росту благосостояния россиян выступает низкая покупательная способность зарплат. При сравнительно невысоких ценах на продукты питания, товары народного потребления, услуги транспорта и ЖКХ наши доходы настолько малы, что мы по этому показателю обгоняем только Белоруссию, Сербию, Македонию и Украину.



В списках, составляемых международными аналитическими агентствами, в рейтинге стран по покупательной способности нашей стране отводят пятое место с конца. Если бы у нас резко выросли зарплаты, и жилье стало таким же доступным как в Европе, то мы бы обосновались где-то в середине списка из 36 европейских стран.



Власти готовы пересмотреть понятия "границы бедности", прожиточного минимума, минимальной потребительской корзины, которая, по расчетам ученых РАН, уже в 2019 году была выше нынешнего уровня почти вдвое. Для преодоления имущественного неравенства правительство готовит механизмы перераспределения доходов, включая прогрессивную шкалу подоходного налога.



Улучшение жизни в регионах (реализация проектов доступной среды, жилья, благоустройство малых городов) – не разовая акция, а приоритетная задача на ближайшие шесть лет. Создание рабочих мест, строительство дорог, школ, домов культуры, парков в небольших городах побудит людей не искать лучшего места под солнцем на чужбине, а оставаться в родном городе, вместе с родными и близкими поднимать малую родину. Источник - столетие

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